Tokyo中高生Webサイト(ベータ版)を公開

　東京都は、子供たちが、東京に魅力を感じ、都政に興味・関心を持つことができる情報プラットフォームとして、令和４年度から、主に小学生を対象とした「東京都こどもホームページ」を公開しており、今年度、１日最大約９万人が利用する大人気のサイトとなっています。


　一方で、「中高生向けのサイトも作ってほしい」との声を多くいただいており、本年６月から、都内の中高生と一緒に、ユーザー目線を徹底して、新たなサイトの制作を進めてきました。


　そして、本日、「東京都こどもホームページ」の中高生版となる「Tokyo中高生Webサイト（ベータ版）」を公開しましたので、お知らせします。



　　　　　　　　トップ画面（ＰＣ）　　　　　　　　　　　　 トップ画面（スマートフォン）






　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo中高生Webサイトはこちら


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼




　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo中高生Webサイト（ベータ版）(https://chukosei.metro.tokyo.lg.jp/)



１　サイトへの中高生からの意見募集について


１.　サイトの愛称は、都内在住・在学の中高生の皆さんによる投票で決定します。


　＜候補＞　１. ユーステーション　　２. Teens’Spot　　３. Teens’Tokyo


２.　デザインや使い勝手などに関するアンケートを実施します。


○　受付期間：令和７年１２月１９日(金)～令和８年１月３０日(金)


○　令和８年３月に正式版を公開予定（愛称決定、コンテンツ等を充実予定）


　　　　　　　　　　　　投票とアンケート(https://chukosei.metro.tokyo.lg.jp/survey/nickname-vote/)


２　サイト全体のデザイン、主な機能について　


○　スマートフォンやパソコン、タブレット、学校の一人１台端末等で利用できます。


○　サイトのデザインや機能は、中高生の意見やアイデアを反映しています。




【コンテンツ表示】


○　トップ画面では主なコンテンツを見やすく紹　


【地図機能】


○　各コンテンツで紹介する場所（英会話コンテ　


　ンツに登場する名所等）のリンクを地図上に表


【ユーザー設定】




○　自分の好みにあわせて、ニックネームやアイコン、テーマカラーを設定することができます。

【経験値・レベル】




　　○　サイト内の色々なコンテンツを利用するごとに「経験値」がたまり、一定の経験値に達する


　　　と、レベル」が上がっていきます。


３　ＡＩを活用した英会話コンテンツについて


○　日本に来た観光客を想定したＡＩアバターに対し、東京の観光名所について英語で説明をするも　　


　ので、ＡＩを相手に、繰り返し練習することができます。会話終了後には、良かった点などの評価


　や、アドバイスが表示されます。





○　また、話すスピードを遅くする、又は早くすることができるほか、ＡＩが発言した内容を繰り返し


　再生することができます。会話の参考となるよう、英単語や、英語のフレーズ等のヒントが表示され


【観光名所の選択】


○　ＡＩアバターに説明する都内の観光名所は20か所から選択できます。




【会話レベルの選択】



○　自分に合った会話のレベルを、初級（簡単な


　会話）、中級（観光名所を説明）、上級（観光　


　名所を詳しく説明）の３段階から選択できま


　す。







４　悩み相談コンテンツについて　　　　


○　子供や保護者の日常的な不安や悩みを、匿名・無料で気軽に話せる相談チャット「ギュッとチャッ　


　ト」のほか、都庁各局が実施する各種相談窓口の情報を掲載しています。


○　相談方法（電話、ＬＩＮＥ、メール）や相談内容で検索することができます。




５　みんなの取材記事について　


○　中高生が自ら、都の関連施設や事業について、職員へのインタビューなどの取材を行い、中高生な　


　らではの視点や気付きを踏まえ作成した記事を同世代に向け発信します。



【記事テーマ】※ベータ版公開時点の内容


　


　・東京2025世界陸上


（国立競技場の取材、選手へのインタビュー等）





・東京都の水防対策


（地下調節池の取材、職員へのインタビュー等）





・東京の伝統工芸


（TOKYO職人展の取材、職人の方へのインタビュー等）



・東京都のスタートアップ支援


（Tokyo Innovation Baseの取材、職員へのインタビュー等）


６　中高生向け情報（イベント情報）について


○　体験活動やワークショップなど、都庁各局が実施する様々なイベントの情報を掲載しています。


　【イベントの検索画面】


○　ジャンルや開催期間、対象者、地域等の条件


　を設定し、イベントを検索することができま


　す。








本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略１　子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」




