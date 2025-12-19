ORENDA WORLD（オレンダワールド）、クラウドに情報を渡さない唯一のAIナレッジ基盤「みえタス」を提供開始

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下 ORENDA WORLD）は、クラウドサービスに情報を送信することなく、高度なAI機能を利用できる次世代オンプレミスAI・ナレッジ基盤「みえタス」の提供を本日2025年12月19日より開始することをお知らせします。



「みえタス」サービスサイト

http://mietasu.orenda.co.jp/

「みえタス」は、機密情報を扱う企業がセキュリティリスクを懸念することなく、AIによる議事録の自動生成や社内ナレッジの横断的な検索・活用を実現するソリューションです。

本リリースでは、実際のデモ画面を通して「みえタス」がもたらす新しい働き方をご紹介します。

■ 開発の背景：DX推進の裏に潜む、情報管理のジレンマ

多くの企業でDXが推進される一方、機密情報のクラウド利用への懸念や、リモートワーク下での議事録作成負担、情報の属人化といった課題が深刻化しています。ORENDA WORLDは、これらの課題を根本的に解決するため、「セキュリティ」と「業務効率化」を最高レベルで両立させるAIナレッジ基盤「みえタス」を開発しました。

■ デモ画面で見る「みえタス」製品ツアー

「みえタス」が、日々の業務をどのように変革するのか。実際の操作画面に沿ってご紹介します。

1.まずはダッシュボードで全体像を把握

ログインすると、まず表示されるのがダッシュボードです。最新のお知らせや、ナレッジの蓄積状況、AIの利用状況などを一目で把握でき、組織全体の情報活用の「今」が見えます。

2.会議が終われば、議事録はもうできている

「みえタス」を使えば、会議の録音データからAIが自動で文字起こし、要約、ToDoリストの抽出まで行います。もう、面倒な議事録作成に時間を費やす必要はありません。プロジェクトを選択するだけで、関連する議事録が一覧表示され、すぐに内容を確認できます。

3.「あの件どうなった？」はAIに聞くだけ

蓄積された議事録やドキュメントは、すべてAIの検索対象になります。専用のAIチャットに「最新の議事録を要約して」「プロジェクトAの進捗は？」と質問するだけで、AIが最適な回答を即座に提示。情報の属人化を防ぎ、必要な情報に誰もがアクセスできる環境を実現します。

4.散らばった情報をプロジェクトに集約

複数のプロジェクトが乱立し、「あの資料どこだっけ？」と探す時間はもう不要です。「みえタス」では、プロジェクトごとに議事録やファイルを一元管理。誰が、いつ、どの情報を更新したのか、アクティビティも明確です。

5.

セキュアな環境でファイルを共有

機密情報を含むファイルも、安心・安全にアップロードできます。プロジェクトやフォルダごとにアクセス権限を細かく設定でき、意図しない情報流出を防ぎます。

■ 「みえタス」の強み：完全オンプレミスとAIの両立

これらの便利な機能はすべて、お客様の管理下にあるサーバー（オンプレミス）で完結します。独自のローカルLLMとローカル音声認識エンジンにより、いかなるデータも外部のクラウドサーバーに送信しない「クラウド送信ゼロ」を実現しています。

■ 他社製品との比較

「みえタス」は、一般的なクラウド型ナレッジツールや、単機能のオンプレミス製品とは一線を画します。

■ ご利用料金

お客様のセキュリティ要件や運用体制に合わせて、2つのプランをご用意しています。

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

