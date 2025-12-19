À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¶Á¤¤ò¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¡ÈLUCY¥ëー¥·ー¡É¤Ç¥ª¥ë¥¬¥ó³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥é¥È¥êー¤¬¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¦¥·¥êー¥º¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¼å´§23ºÐ¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥Îー¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ²¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤Ë½¢Ç¤¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÀ¤³¦¤Î¥ª¥ë¥¬¥ó³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥é¥È¥êー¡Ê1962Ç¯À¸¤Þ¤ì/¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥ª¥ë¥¬¥ó¡¦¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¦¥·¥êー¥º¡Ù¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢J.S.¥Ð¥Ã¥Ï¤Î³Ú¶Ê¤«¤éËë¤ò³«¤±¡¢±éÁÕ²È¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥¬¥óºîÉÊ¤Ø¡£¥í¥Þ¥óÇÉ¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¡Ô¥³¥éー¥ëÂè3ÈÖ¡Õ¤ä¡¢¶á¸½Âå¤Î¥¢¥é¥ó¡ÔÏ¢Åø¡Ê¥ê¥¿¥Ë¡Ë¡Õ¡¢¥Ç¥å¥ê¥å¥Õ¥ì¡Ô¥¢¥é¥ó¤ÎÌ¾¤Ë¤è¤ëÁ°ÁÕ¶Ê¤È¥Õー¥¬¡Õ¤Ê¤É¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥¬¥ó²»³Ú¤Î·ÏÉè¤òÃ©¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¿È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Â¨¶½±éÁÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ª¤ß¤Ê¥ì¥¸¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÁàºî¤Ç²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¤Î¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¡ÈLUCY¡É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Éý¹¤¤»þÂå¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë½¼¼Â¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢À¤³¦ÅªÌ¾¼ê¤Î¶Á¤¤ò´Ö¶á¤Ë¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1. ¥ª¥ë¥¬¥ó³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤ò30 Ç¯°Ê¾åÁö¤êÂ³¤±¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
¼å´§23 ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥ê¡¦¥Îー¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ²¤Î¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤Ë½¢Ç¤°ÊÍèÆ±¥Ý¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥é¥È¥êー¡£Æ±ÂçÀ»Æ²¤Ï¡¢8,000 ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥¤¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ª¥ë¥¬¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥¬¥ó³¦¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¹¡£
2012 Ç¯¤«¤é¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤âÌ³¤á¡¢ÃøÌ¾»Ø´ø¼Ô¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¼çÍ×¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ø¤ÎµÒ±é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥È¥êー¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤âÇ®¿´¤Ç¡¢2024 Ç¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥ê¹ñÎ©¹âÅù²»³Ú±¡¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¥Ûー¥ë¤Î¥Ûー¥ë¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤Î¶áÆ£³Ù¤â¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø»þÂå¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥é¥È¥êー¤Ë»Õ»ö¡£
¡Ö·É°¦¤¹¤ë¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤Î±éÁÕ¤ò¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¤Ç¡£¡×¤È¤¤¤¦¶áÆ£¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤è¤êËÜ¸ø±é¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥é¥È¥êー (C)Henry Buffetau
2. ¥Ð¥í¥Ã¥¯¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç ¡ÈLUCY¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥×¥í¥°¥é¥à
ËÜ¸ø±é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¹ª¤ß¤Ê¥ì¥¸¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÁàºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥È¥êー¤¬Éý¹¤¤»þÂå¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤ÏJ.S.¥Ð¥Ã¥Ïºî¶Ê¤Î¥Ð¥í¥Ã¥¯ºîÉÊ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢±éÁÕ²È¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥¬¥óºîÉÊ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥ô¥£¥¨¥ë¥Ì¤Î¡Ô¥¦¥¨¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿ー¤Î¾â¡Õ¤ä¡¢¼«¿È¤¬CD Ï¿²»¤Ë¤â¼ý¤á¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¡Ô¥³¥éー¥ë Âè3 ÈÖ ¥¤Ã»Ä´¡Õ¤Ê¤É¡¢¥í¥Þ¥óÇÉ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò´Þ¤àË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¶á¸½Âå¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥¬¥ó²»³Ú¤Î·ÏÉè¤òÃ©¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥é¥ó¤Î¡ÔÏ¢Åø¡Ê¥ê¥¿¥Ë¡Ë¡Õ¤Î¼¡¤Ë±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¥Ç¥å¥ê¥å¥Õ¥ì¤Î¡Ô¥¢¥é¥ó¤ÎÌ¾¤Ë¤è¤ëÁ°ÁÕ¶Ê¤È¥Õー¥¬¡Õ¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥é¥ó¤Ø¤ÎÄÉÅé¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¡ÔÏ¢Åø¡Õ¤ÎÀûÎ§¤¬°ìÉô°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê´Ö¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥È¥êー¼«¿È¤âÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ÂåÌ¾»ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¨¶½±éÁÕ¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ª¥ë¥¬¥ó¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¡ÈLUCY¡É¤ÎËÜÎÎ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î±éÁÕ¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¤Î¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¡È¥ëー¥·ー¡É
¥¢¥á¥ê¥«¡¢C. B. ¥Õ¥£¥¹¥¯¼ÒÀ½¡£µ±¤¯¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤²»¿§¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·
¤¯¡¢¡Ö¸÷¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó¸ì¡Èlux¡É¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡È¥ëー¥·ー¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¡¦¥Þ¥Û¥¬¥ËーÀ½¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥«¥â¥á¤ÎÄ¦¹ï¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ë¥¬¥ó¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥Ï°ÊÁ°¤Î»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ª¥ë¥¬¥ó¶Ê¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²»¿§¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(C)Ê¿´ÜÊ¿
¢£¸ø±é³µÍ×
Ì¾ ¾Î ¡¡²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë ¥ª¥ë¥¬¥ó¡¦¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¦¥·¥êー¥º49
¡¡¡¡ ¡¡¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥é¥È¥êー ¥ª¥ë¥¬¥ó¡¦¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë
²ñ ¾ì ¡¡²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
Æü »þ ¡¡2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë) 14:00³«±é(13:20 ³«¾ì)
½Ð±é¼Ô ¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥é¥È¥êー(¥ª¥ë¥¬¥ó)
¶Ê ÌÜ ¡¡J. S. ¥Ð¥Ã¥Ï¡ÊH. ¥á¥¹¥ìーÊÔ¶Ê¡Ë¡§¥·¥ã¥³¥ó¥Ì
¡¡¡¡¡¡¡ÊÌµÈ¼ÁÕ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ë¥Æ¥£ー¥¿ Âè2ÈÖ¤è¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡J. S. ¥Ð¥Ã¥Ï¡§Áõ¤¤¤»¤è¡¢°¦¤¹¤ëº²¤è BWV 654
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¡§¥³¥éー¥ë Âè3ÈÖ ¥¤Ã»Ä´
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ô¥£¥Éー¥ë¡§¥ª¥ë¥¬¥ó¸ò¶Á¶Ê¡Ô¥´¥·¥Ã¥¯¡ÕOp. 70¤è¤ê Âè2³Ú¾Ï¡Ò¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡¦¥½¥¹¥Æ¥Ìー¥È¡Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ô¥£¥¨¥ë¥Ì¡§¥¦¥¨¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿ー¤Î¾â
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥Æー¥º¡§¥¹¥±¥ë¥Ä¥©
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ý¥ì¡§¥¨¥ì¥¸ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥é¥ó¡§Ï¢Åø¡Ê¥ê¥¿¥Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥å¥ê¥å¥Õ¥ì¡§¥¢¥é¥ó¤ÎÌ¾¤Ë¤è¤ëÁ°ÁÕ¶Ê¤È¥Õー¥¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥È¥êー¡§Â¨¶½±éÁÕ
ÎÁ ¶â ¡¡Á´ÀÊ»ØÄê °ìÈÌ 4,500±ß¡¢Âç³ØÀ¸¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý 3,000±ß¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¹â¹»À¸°Ê²¼ 2,500 ±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌÈ¯Çä 12·î20Æü(ÅÚ)
¿½ ¹þ ¡¡²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー ☎045(682)2000
¡¡¡¡¡¡¡ÊÅÅÏÃ10:00-17:00¡¿Áë¸ý11:00-18:00 ¢¨µÙ´ÛÆü¡¦ÊÝ¼éÅÀ¸¡Æü½ü¤¯¡Ë
¼çºÅ=¡¡²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë(¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ²£ÉÍ»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ)
²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë
¢©220-0012 ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-6¡¡
☎ÂåÉ½¡§045(682)2020(9:00-18:00)¡¡pr_mmh@yaf.or.jp
https://yokohama-minatomiraihall.jp