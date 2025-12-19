株式会社ピー・エス・インターナショナルが展開する３ブランドの「ホリデーキット」を数量限定販売
美容商社歴37年の株式会社ピー・エス・インターナショナル（本社： 東京都港区、代表取締役会長兼社長兼CEO 浜口 直太）は、ホリデーシーズンに輝きを与える４種類のホリデーキットを数量・期間限定で販売中です。
自分へのご褒美や、大切なあの人へのギフトとして。この冬だけの特別なキットで、心温まる「美」の時間をお届けいたします。
約3000兆個の生コラーゲン*¹配合！ まつ毛美容液のホリデーコフレ
自慢の目元 by EYEZ ホリデーコフレ
アイラッシュサロン業界で25年の実績を持つ、まつ毛と目元ケア専門ブランド「EYEZ（アイズ）https://www.eyez.co.jp/ 」の新シリーズ「自慢の目元 by EYEZ」より、業界初！*² １本に約3000兆個のフリーズドライ化した生コラーゲン*¹を配合したまつ毛美容液のホリデーコフレが登場。
通常価格 13,200円(税込)→販売価格 11,000円 (税込)
公式販売サイト「favo style（ファボスタイル）」： https://favostyle.com/shop/products/JM590009
「自慢の目元 by EYEZ」は、熱に弱いコラーゲンを凍結乾燥（フリーズドライ）した“生コラーゲンキューブ”を、まつ毛美容液として業界で初採用*²。
使用直前に溶かして使う２剤式処方により、コラーゲンの鮮度と機能をそのままに、目元へダイレクトに届けることを可能にしました。
*¹ 水溶性コラーゲン（保湿成分）
*² 2025年５月時点 当社調べ（日本国内におけるまつ毛美容液カテゴリーとして）
まつ毛美容液の現品に、水を含むとジェル状になるシートタイプのコラーゲン美容液「コラシート（４枚入り・非売品）」付き。流曲線にコラーゲンをイメージしたシルバードットのオリジナルスリーブに入れてお届けいたします。
コラシート（４枚入り・非売品）
■キット内容
・自慢の目元 by EYEZ まつ毛美容液 3mL
・コラシート（４枚入り・非売品）
・オリジナルスリーブパッケージ（非売品）
公式サイト： https://www.jiman-no.com/
公式Instagram： https://www.instagram.com/jiman_no
「茶の実」の希少なオイルを使用した、采茶～SAICHA ホリデーキット 2025
采茶～SAICHA ホリデーキット 2025
「采茶～SAICHA（サイチャ）」は、日本一のお茶の産地・静岡県の耕作放棄地などに実った「茶の実」を使用し、２粒から１滴しかとれない希少で、かつ一番搾りのオイルを使用した、サステナブル＆ナチュラルスキンケアブランド。
茶の実オイル*³の豊かな恵みで、肌と心に深い安らぎと潤いを贈る特別なギフトボックスです。
通常価格 7,040円(税込)→販売価格 5,500円 (税込)
公式販売サイト「ethicame（エシカミー）」： https://ethicame.com/shop/products/CH500002
*³ チャ種子油(整肌成分)
‟今年の冬は、もう乾燥で悩まない”
一番搾りの茶の実オイルをそのままボトリングした「CHフェイシャルオイル」は、「乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済み）」美容オイルです。
贅沢にたっぷりお使いいただける現品と、旅行やジムへの持ち歩きに便利な５mLのミニサイズをオリジナル巾着ポーチに入れました。
ギフトボックスに入れてお届けするため、遠く離れて暮らすご家族や、大切な方への冬ギフトにも最適です。
■キット内容
・CHフェイシャルオイル 20mL
・CHフェイシャルオイル ５mL
・オリジナル巾着ポーチ（非売品）
公式サイト： https://www.saicha.jp/
公式Instagram： https://www.instagram.com/saicha.jp/
ドイツのサステナブル＆オーガニックコスメ「ANNEMARIE BÖRLIND（アンネマリー ボーリンド）」より、２種類のスキンケアホリデーキット
アンネマリー ボーリンド サンフィラ ブースター セラム ホリデーキット 2025
いつものスキンケアにプラスワン！化粧水の前に使う２層式ブースター美容液の特別なエイジングケア*⁴ホリデーキット
ブースター（導入）効果で“美”を立て直す、化粧水の前に使う実力派の２層式ブースター美容液「サンフィラ ブースター セラム」の現品に、40代からの本格エイジングケア*⁴ライン「SAシリーズ」をフルラインで一気に試せるトライアルサシェセットが３日分付いた特別なホリデーキットです。
そのままお渡しできるブランドショッピングバッグ付きなので、特別な日のプレゼントにおすすめです。
通常価格 8,800円(税込)→販売価格 7,920円 (税込)
公式販売サイト「ethicame（エシカミー）」： https://ethicame.com/shop/products/AB590038
*⁴ 年齢によるお手入れのこと
サンフィラ ブースター セラム 50mL
■キット内容
・サンフィラ ブースター セラム 50mL
・SAシリーズ トライアルサシェ ３セット（非売品）
・アンネマリー ボーリンド ショッピングバッグ（非売品）
アンネマリー ボーリンド｜LL ホリデーキット 2025
アンネマリー ボーリンドを代表する「LLシリーズ」のスキンケアホリデーキット
独自の複合成分「LLバイオコンプレックス*⁵」を配合した、乾燥肌・エイジングケア*⁴ライン「LLシリーズ」を堪能できるスキンケアホリデーキット。
ブランドショッピングバッグ付き。自分へのご褒美や、大切なあの人へのギフトに。
W洗顔不要の朝晩使えるクレンジングミルクと、まるで美容液のような化粧水の現品に、潤いバランスの取れたお肌に整えるデイクリームとナイトクリームの15mLミニサイズがついた、大変お得なキットです。
アンネマリー ボーリンドを初めて使う方にもおすすめの内容ですので、この機会にぜひお試しください。
通常価格 13,200円(税込)
公式販売サイト「ethicame（エシカミー）」： https://ethicame.com/shop/products/AB590037
*⁴ 年齢によるお手入れのこと
*⁵ トウキンセンカ花エキス、セイヨウオトギリソウエキス、カミツレ花エキス、ハイビスカス花エキス、ハマメリス葉エキス、セージ葉エキス、ビサボロール（すべて整肌成分）
LL ジェントル クレンジング ミルク 150mL
■キット内容
・LL ジェントル クレンジング ミルク 150mL
・LL ブロッサム デュー ジェル 150mL
・LL デイクリーム 15mL（ミニサイズ・非売品）
・LL ナイトクリーム 15mL（ミニサイズ・非売品）
・アンネマリー ボーリンド ショッピングバッグ（非売品）
公式サイト： https://www.annemarieborlind.net/
公式Instagram： https://www.instagram.com/annemarieborlind_jp/
株式会社ピー・エス・インターナショナルについて
株式会社ピー・エス・インターナショナルは1988年創業、美容と健康の企業として37年の実績があります。1990年には「リンパトリートメント」をエステ業界に普及させ認知度を上げ、2008年にはオーガニック市場に「オイル美容」を浸透させました。
2019年に独自の基準に沿った環境・社会・人に優しい製品を取り扱うECサイト「ethicame（エシカミー）https://ethicame.com/ 」をオープン。
2023年には耕作放棄地に実る「茶の実」をアップサイクルしたスキンケアブランド「采茶～SAICHA（サイチャ）https://www.saicha.jp/ 」を立ち上げました。
美容・健康・教育関連事業を通して環境と健康に配慮したエシカルなライフスタイルを提案し続けている企業です。
■株式会社ピー・エス・インターナショナルのサステナビリティに関する取り組みについて
詳細はこちらから： https://www.ps-intl.co.jp/sustainability
【会社概要】
社名： 株式会社 ピー・エス・インターナショナル
本社所在地： 東京都港区芝浦３-14-６ バリュー芝浦ビル ５F
代表： 代表取締役会長兼社長兼CEO 浜口 直太
創業： 1988年11月28日
事業内容：
化粧品・雑貨・生活用品・健康食品・サプリメント等の輸入、製造、卸および販売
技術者（エステティシャン）および販売員の教育指導ならびに講座運営
美容と健康の教育・スクール経営
HP： https://www.ps-intl.co.jp/