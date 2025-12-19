【最大30％OFF】KUVINGS年末年始大感謝祭
人気No.1「AUTO10」が30％OFFなどクビンス商品を特別価格で提供します。
2025年12月20日（金）から2026年1月4日（日）までの期間限定です。
大感謝祭の期間中にご購入のお客様には
エコバッグ・ドリンクパック・プレミアムボトルに加え、シトラススクイーザーや
無料クリーニング＆点検サービスクーポンなど、
年末年始ならではの豪華特典を多数ご用意しました一度の特別企画です。
■ 大感謝祭の注目ポイント
プレミアムスロージューサーが最大30％OFFの特別価格 製品ごとに異なる割引率（30％OFF／15％OFF） エコバッグ・ドリンクパック・プレミアムボトルに加え
シトラススクイーザーを含む最大級のプレゼント贈呈購入後も安心の無料クリーニング＆点検サービスクーポン付き 新年の健康＆美のスタートに最適なキャンペーン
■ 人気No.1「AUTO10」が30％OFF
“手間いらず”を叶えるハンズフリー・スロージューサー
キャンペーン最大の目玉は、
Kuvingsの中でも圧倒的な人気を誇る
ハンズフリー・スロージューサー「AUTO10」。
材料を入れるだけで自動搾汁できる設計により、
忙しい朝や家事の合間でも、
誰でも手軽にフレッシュジュースを楽しめます。
今回の年末年始キャンペーンでは、
AUTO10を30％OFFという、
一年の中でも最大級のチャンスとなっております。
■ 健康を贈る、年末年始の新定番ギフト
Kuvingsのスロージューサーは、
野菜や果物本来の味わいと栄養を大切にした設計が特長。
ご自宅用としてはもちろん、
年末年始の贈り物や、
新年から健康習慣を始めたい方へのプレゼントとしても最適です。
さらに本キャンペーンでは、
柑橘類を手軽に楽しめるシトラススクイーザーと、
長く安心して使える無料クリーニング＆点検サービスクーポンをセットにし、
“購入後の満足度”まで考えた特典内容となっています。
■ キャンペーン概要
期間：2025年12月20日（金）～2026年1月4日（日） 内容：対象商品 最大30％OFF／15％OFF
特典： エコバッグ ドリンクパック プレミアムボトル シトラススクイーザー 無料クリーニング＆点検サービスクーポン
※数量限定プレゼントは、なくなり次第終了となります。
■ Kuvings（クビンス）について
Kuvingsは、世界中で愛されるプレミアムキッチン家電ブランドとして、
「健康的で美味しい毎日」をサポートする製品を提供しています。