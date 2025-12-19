特設ドッグラン期間限定でOPENしました（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団

特設ドッグランの様子（2025年1月26日撮影）

国営ひたち海浜公園では、12月13日（土）より期間限定の「特設ドッグラン」をオープンしました。広々とした自然の中で、ワンちゃんが思いきり走り回れるドッグランでは、大小さまざまな犬種が安心して利用できるようエリアが分かれています。お散歩ついでの気軽な利用から、ワンちゃん同士の交流を目的とした来園まで、さまざまな楽しみ方が可能です。ご家族や愛犬との思い出づくりに、特設ドッグランへお越しください。

【特設ドッグラン】

開催日時：2025年12月13日（土）～2026年3月8日（日）

※毎週火曜日および12月31日(水)、1月1日(木)、2月2日(月)～2月6日(金)は休園日のため、ご利用いただけません

特設ドッグランについての詳細はこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/winterfair/dogrun.html

愛犬の体格に合わせて安心して楽しめる

特設ドッグランは 「大型犬エリア」「中型犬エリア」「小型犬エリア」「フリーエリア」 の4つに分かれ、愛犬の体格に合わせて安心してご利用いただけます。どのエリアもゆとりあるスペースで、ワンちゃんが思いきり走り回ったり、ほかの犬との交流など自由に楽しめます。また、近くにはベンチが設置されているため、飼い主の皆さまはゆったりと休憩しながら、愛犬の様子を見守ることができます。

大型犬エリア小型犬エリアフリーエリア

愛犬と一緒に楽しめるイベントが盛りだくさん！

愛犬との上手な暮らし方教室

ワンちゃん同士の正しい初対面の挨拶方法や、公共の場でのマナーを楽しく学べ、地域や人と愛犬の素敵な暮らしを実現する教室です。また、「Sippo Festa（しっぽフェスタ）」のふれあいコーナーで活躍するワンちゃんのオーディションを同時開催します。

【愛犬との上手な暮らし方教室】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/622_1_a7101daa993df8c7b6afc649408a523e.jpg?v=202512190422 ]初開催！Sippo Festa（しっぽフェスタ）

2026年3月には、大草原エリアで「Sippo Festa（しっぽフェスタ）」が開催されます。嗅覚を使った探知系アクティビティを体験できる「ノーズワークスポーツ体験会」や、飼い主さんとワンちゃんが一緒に参加できる「わんわんゲーム大会」など、様々なプログラムが盛りだくさんです。

別会場での様子ノーズワークスポーツ体験会わんわんゲーム大会

【Sippo Festa（しっぽフェスタ）】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/622_2_d0109b554765430454b8b7be9ffe194c.jpg?v=202512190422 ]

冬景色を楽しむ公園巡り

園内では、シートに覆われた姿がまるで雪景色のような「みはらしの丘」や、白い砂地と深い青色の海とのコントラストが広がる「大砂丘」など、冬ならではの景色をお楽しみいただけます。また、園内を楽しみながら巡り、スタンプを集める「スタンプラリー」を2026年1月24日から３月1日の期間開催します。スタンプをすべて集めた方に、参加者限定のオリジナルグッズをご用意しています。ぜひ、澄んだ空気が広がる冬の公園を巡り、思い出と一緒にスタンプも集めてみてください。

みはらしの丘大砂丘

