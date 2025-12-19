【東京都町田市】第26回まちだ男女平等フェスティバルを開催します

町田市役所

市は、2001年2月1日「男女平等参画都市宣言」を行い、男女が平等で一人ひとりの人権を尊重し、個性と能力を発揮しながら、自立して生きる男女平等参画社会の実現を目指しています。

まちだ男女平等フェスティバルは、この宣言の趣旨を市民の皆さまに知っていただき理解や関心を持ち、多くの市民と共に学び交流することを目的として、毎年、市民と行政の協働で開催しています。講演会やコンサート、展示等があります。

開催日時

ポスター画像

2026年1月31日（土）午前9時45分～午後4時、2月1日（日）午前10時～午後4時

会場

町田市民フォーラム（町田市原町田4-9-8）

内容

基調講演「ジェンダー平等 世界１位の国・アイスランドから学ぼう！」

●講師：フレイン・パウルソン氏（駐日アイスランド大使）

●日時：1月31日（土）9時45分～正午

●会場：3階ホール

●定員：188名

申込

フレイン・パウルソン氏

1月9日（金）正午～26日（月）に町田市イベント申込システム「イベシス」

https://www.event-sys.call-center.jp/WebEntry/machida/EventSearch.aspx

または町田市イベントダイヤル（042-724-5656）へ

※保育希望の場合1月19日（月）までに併せてお申し込みください。

※基調講演の他、さまざまイベントがあります。申し込みが必要な企画もありますので、詳細は町田市ホームページをご覧ください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/community/danjo/torikumi/festival/festival26.html

主催

第26回まちだ男女平等フェスティバル実行委員会

共催

町田市男女平等推進センター

東京都町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

