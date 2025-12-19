株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は 2026 年 1 月 5 日（月）に、書籍『相撲とデザイン SUMO and DESIGN』を発売いたします。









書籍『相撲とデザイン SUMO and DESIGN』は、相撲界ならではの衣装である「化粧まわし」と「染め抜き着物」をテーマにした衣装デザイン＆アートブックです。

土俵入りの際、力士が腰に締める絹織物「化粧まわし」と、春から秋の季節に力士が場所入りや巡業先で着用する着物「染め抜き着物」。特定の階級の力士にのみ着用を認められた特権であるこれらの衣装は、伝統工芸職人が手作業で、その力士のためだけに作り上げる、世界でたったひとつの最高傑作品です。

本書では、普段は見ることのできない下絵やデザイン図案、相撲博物館に所蔵されている貴重な化粧まわしや力士の着姿写真などを、すべて解説つきで紹介（日英バイリンガル表記、オールカラー208 頁）。化粧まわしの仕立て職人や着物（京友禅）の老舗、締め込みの織物工房などの製作現場にも取材撮影＆収録しています。

内容

化粧まわし・染め抜き着物の構造や特徴

前垂れの部分に美しい刺繍が施されている「化粧まわし」と、裏側まで染められた地色に力士のしこ名が白く染め抜かれ、美しい絵柄が描かれた「染め抜き着物」。

その構造やサイズ、特徴、締め方や着用方法などを、和装装飾プロデューサーやデザイナー監修のもと徹底解説する。















化粧まわし・染め抜き着物の製作エピソード

化粧まわしや染め抜き着物のデザインには、参考となった絵や写真、モチーフなどがある。それを化粧まわしや染め抜き着物の規定やサイズに合わせてデザイナーが設計図を描き起こし、その設計図を基にいかにして表現するか、試行錯誤しながら作り上げる。デザイナーや贈呈者、製作者から取材をしてうかがった、様々な化粧まわしや染め抜き着物の製作エピソードを、力士からのオーダー内容やデザイン図案、力士の着姿写真（完成写真）とともに紹介。

実物大の紙に筆や水彩で描かれた、スケールあふれる貴重な化粧まわしの下絵も掲載する。













博物館所蔵の化粧まわし

相撲博物館や記念館には、歴代力士が締めた貴重な化粧まわしが数多く所蔵されている。その細やかな刺繍や大胆な構図は、目を見張るほどのクオリティの高さである。

最古の化粧まわし（戸田川）、真珠やルビー、ダイヤモンドが埋められた豪華な化粧まわし（常陸山）、伝説の力士・雷電為右衛門の化粧まわし、横綱審議委員会委員も務めた日本画家・川崎春彦氏デザインの化粧まわし（若乃花）など、話題になった化粧まわしのデティール写真をたっぷり掲載する。













化粧まわし・染め抜き着物を着用する力士たち

伝統技術を結集させて作られた化粧まわしは、それを力士が締めてこそ輝きを放つ。相撲興行の華とも言える土俵入りや化粧まわしのお披露目会を、写真と解説＆力士の略歴とともに振り返る。

力士たちの染め抜き着物姿は、場所入りや巡業、行事などで見ることができる。色とりどりの染め抜き着物を身にまとい、個性と魅力にあふれた力士たちの写真も、解説＆力士の略歴とともに収録する。

























職人や工房の製作現場を取材・撮影

化粧まわしの仕立て職人（長谷川商店）、京友禅の老舗（株式会社千總）、締め込みの織物工房（株式会社錦旗）の製作現場を見学。化粧まわし、染め抜き着物、締め込みが仕上がるまでの過程や技術、職人のこだわりなど、一般には知り得ない製作の舞台裏を、事例とともに紹介する。











玉鷲（たまわし）関のインタビューなど

手芸・裁縫が趣味である玉鷲関に、化粧まわしの魅力についてたっぷり語っていただいたインタビュー記事や、化粧まわしの歴史解説、化粧まわしや染め抜き生地の色見本帳を紹介。

化粧まわしや染め抜き着物以外にも注目したい、相撲界ならではの着用品や小物類、髪型なども解説。相撲にまつわる衣装や装飾について、より知識を深められる情報をたっぷり収録しています。













化粧まわしの掲載一覧

◎化粧まわしの原案

白鵬：第二の故郷（三つ揃い）、尊富士：八咫烏、遠藤：鳳凰、尊富士：立佞武多、尊富士：津軽鉄道、貴景勝：重機、翠富士：皇帝の龍、熱海富士：熱海プリン、伯桜鵬：日の出富士と鯉、照ノ富士：クイックターン・ストラクチャー（三つ揃い）、照ノ富士：松竹梅（三つ揃い）

◎化粧まわしのデザイン画

隆の里：菊の花（三つ揃い）、隆の里：浪岡の風景（三つ揃い）、佐賀ノ里：鶴、信夫山：三春駒、秀湊：鳴門の渦潮、松錦：松、若嶋津：宝船、玉乃海：玉と海、力櫻：月と稲妻、力櫻：牡丹の花

◎博物館所蔵の化粧まわし

戸田川：最古の化粧まわし、稲妻：麻地の化粧まわし、雷電：史上最強力士の化粧まわし、常陸山：月桂樹（三つ揃い）、常陸山：三つ葉葵（三つ揃い）、鳳：龍と虎、双葉山：柏の双葉（三つ揃い）、千代の山：富嶽三十六景（三つ揃い）、吉葉山：金獅子（三つ揃い）、若乃花：獅子頭と花（三つ揃い）、大鵬：心技体（三つ揃い）、栃ノ海：天に昇る龍（三つ揃い）、佐田の山：前田青邨の風神雷神（三つ揃い）、高見山：だるま、北の富士：日の出と鶴（三つ揃い）、増位山：姫路城と松、隆の里：浪岡の風景（三つ揃い）、若乃花：富士涛晴（三つ揃い）、曙：一富士 二鷹 三茄子（三つ揃い）、弓取式の化粧まわし

◎化粧まわしを締める力士

若嶋津：1.5 億円の化粧まわし、安美錦：オートクチュール刺繍の化粧まわし、千代の富士：真珠の V の化粧まわし（三つ揃い）、隆の里：横尾忠則（三つ揃い）、貴乃花：赤富士（三つ揃い）、小錦：ハワイビーチ、武蔵丸：花菖蒲、北桜：一本桜、玉鷲：マーガレット、琴欧洲：明治ブルガリアヨーグルト、安青錦：キース・ヘリング、白鵬：旭日と牡丹（三つ揃い）、稀勢の里：北斗の拳（三つ揃い）、白鵬：片岡鶴太郎（三つ揃い）、栃東：星野仙一、琴桜：祖父の化粧まわし、王鵬：祖父の化粧まわし、豊昇龍：兄弟子の化粧まわし、貴景勝：ジェラート ピケ、貴景勝：ヤクルト、大の里：火牛、大の里：唯一無二、狼雅：オオカミ、生田目：ゾウ、三田：ゴリラ、時疾風：ペコちゃん、一山本：一山本ほか

染め抜き着物の掲載一覧

◎染め抜き着物の原案

照ノ富士：黒龍、王鵬：七福神、熱海富士：孔雀、熱海富士：ダイヤモンド富士、剣翔：鯉の滝登り

◎染め抜き着物を着る力士

阿炎：燃える炎、若元春：タコの足、遠藤：青龍、照ノ富士：トラ、稀勢の里：朱色の富士山、嘉風：天女、朝青龍：白虎、白鵬：観世音菩薩、宇良：ヤマアラシとハリネズミ、高安：花菖蒲、大栄翔：鯉の滝登り、正代：雪化粧の富士山、栃ノ心：ジョージアの国旗、琴奨菊：昇り龍、千代大海：鳳凰、栃東：竹林と虎、曙：浮世絵、小錦：コバルトブルー

協力

日本相撲協会、田村 均（美術装飾プロデューサー）、 杉本和彦（有限会社スギテック代表取締役）、長谷川商店、株式会社錦旗、株式会社千總、長山聡（相撲ライター）ほか

書籍情報









『相撲とデザイン SUMO and DESIGN』

編：トゥーヴァージンズ編集部

協力：日本相撲協会ほか

定価：4,950 円（本体 4,500 円＋税）

仕様：B5 変形／並製／208 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-068-9

発売日：2026 年 1 月 5 日（月）＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ