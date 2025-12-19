新モデル数は過去最多！親子の暮らしを支える「エルゴベビー」の2025年を一挙振り返り

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）が日本正規総代理店として輸入販売する『Ergobaby（エルゴベビー）』は、2025年、ブランド史上最多※となる新モデルをローンチし、全国のユーザー接点を強化してまいりました。この積極的な活動の結果、多くのユーザーからご支持いただき、権威ある6つのアワードを受賞するに至りました。日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、2025年12月21日まで、公式Instagramにてモニター募集キャンペーンを実施しております。

※2003年のブランド誕生から2025年12月までの自社調べ

Ergobaby（エルゴベビー）

「もっとずっと抱っこしたい」という１人の母親の思いから誕生したエルゴベビー。日々の抱っこがもっと楽しく、かけがえのない時間になるように、親も子も動きやすく快適に過ごせるエルゴノミクスデザインを追求。その哲学により、世界中のファミリーに選ばれ続けてきた抱っこひものプレミアムブランドです 。

オンラインストア：https://www.ergobaby.jp

Instagram：https://www.instagram.com/ergobabyjapan

YouTube：https://www.youtube.com/user/ErgobabyJapan

TikTok：https://www.tiktok.com/@ergobabyjapan

X：https://x.com/ergobabyjapan

2025年 エルゴベビーのハイライト

新たに抱っこひもを3モデル、ベビーカーを1モデル発売いたしました。エルゴベビーが大切にする快適性を、お子さまの月齢やライフスタイルなど、様々なニーズに合わせてご提供。新製品ローンチに合わせて全国各地でのユーザー接点を強化し、ブランドの哲学を体現するとともに、ユーザーのみなさまとのゆるぎない信頼関係を築き上げた1年となりました。

1月

■ブランドロゴ刷新

ロゴのモチーフは貝。親が子どもを包み込む姿、親子のつながりを表現しています。2025年、今のファミリーのトレンドに合わせてカラーやフォントをリニューアルいたしました。

2月

■抱っこひも「OMNI Deluxe」ローンチ

より快適な着心地と洗練されたスタイルを追求。ブランド最上位モデルと位置づけています。

■ベビーカー「Metro3 」ローンチ

片手で折りたためるセミオート機能を搭載。新生児期から4歳頃まで快適な使い心地とスタイルを両立したスマートな一台です。

3月

■伊勢丹新宿店にてPOP-UP「わたしと、この子の抱っこの世界」実施

「OMNI Deluxe」「Metro3」 のローンチを記念したイベントを実施。「抱っこのパーソナライズ体験」や「みんなの抱っこ図鑑」などのコンテンツを通じて、商品の魅力と共に抱っこの愛おしさを発信しました。

■BabyHopper「空調ベビーケープ(R)」発売

エルゴベビー公認アクセサリーを展開するBabyHopperの夏の人気アイテム。メディア掲載や口コミで注目を集め、2025年モデルは6月に完売しました。

4月

■OMNI Deluxeのベージュカラー出荷数が2025年最多に

近年人気のベージュ系のカラー。特に春から夏にかけて出荷数が伸びる傾向にあり、抱っこひもをファッションの一部としてお楽しみいただいていることが分かります。

5月

■阪急うめだ本店、銀座三越にてPOP-UP実施

新商品のほか、口コミで話題となった「ナチュラルカーブ・ナーシングピロー」を展開。阪急うめだ本店では常設展開をしていないヒップシート「Lift」やアンバサダーとのコラボレーションが実現し、よりリアルな使用感をお届けしました。

■抱っこひも「ADAPT」リネン発売

ロングセラーモデルに、ナチュラルな風合いが魅力のリネンタイプが登場。

6月

■ジェイアール名古屋タカシマヤにて抱っこひも試着相談会実施

だっことおんぶの研究所「ベビーウェアリングコンシェルジュ」を招いて相談会を行いました。

7月

■伊勢丹新宿店にて「BABY CARRIER EXPO～2025～」実施

世界中で支持される定番人気ブランドから、最新のトレンドを反映した革新的なブランドまで、幅広いベビーキャリアを展開するイベントを主導で企画しました。

■抱っこひも「OMNI Deluxe」ブルーデイジー、リネン発売

2月に登場した最上位モデルに、新ラインナップが登場。自分らしい一点を選ぶ楽しさを提供しています。

8月

■抱っこひも「OMNI Deluxe」クラウドホワイト発売

日々の装いに自然に溶け込みながら、清潔感と安らぎを添える、アカチャンホンポ限定カラーです。

9月

■世界最大級ベビー&キッズ商材の見本市 Kind + Jugend に出展

ドイツ・ケルンで開催される商談見本市にエルゴベビーが出展しました。

10月

■DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ店にてPOP-UP実施

新しい抱っこひも「OMNI Classic」「Upsie Sling」を11月のローンチに先駆けてお披露目。

■アンバサダー限定 抱っこひもお試し&座談会実施

「OMNI Deluxe」「OMNI Classic」を比較しながら試着いただき、今後のマーケティング活動に活かすための貴重なインサイトを収集しました。

11月

■抱っこひも「OMNI Classic」ローンチ

ブランドのコアキャリアOMNIシリーズの価値をより広くお届けする新スタンダードモデル。

■抱っこひも「Upsie Sling」ローンチ

セカンド抱っこひもを拡充。ライフスタイルに合わせた抱っこの使い分けをサポートします。

12月

■モニター募集キャンペーン

日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、Instagramでキャンペーンを実施。

2025年度に6つの子育てアワードを受賞

新商品の発売や様々な活動を通して、エルゴノミクスデザインを広くお届けしてまいりました。この結果、2025年度は「第17回マザーズセレクション大賞2025（主催：一般社団法人日本マザーズ協会）」や「トモニテ子育て大賞2025 抱っこひも部門 最優秀賞（主催：株式会社エブリー）」などの権威あるアワードを6つ受賞。特に「快適性」やメッシュによる「通気性」を高く評価いただきました。

＜第17回マザーズセレクション大賞2025 受賞理由（代表的な声）＞

・肩と腰に一番負担が少ない気がして、楽です。

・しっかり支えてくれて安心ですし、子供が11キロになった今でも活躍してくれてとてもよかったです。

・多機能、パパにも似合うのでシェアして使いやすいデザイン、色でおススメ。

・身体の負担が少ない気がします。重さを分散している様で助かります。

※画像は「第17回マザーズセレクション大賞2025」受賞発表会での受賞製品紹介時のものです。

モニター募集キャンペーン

様々なアワードの受賞は、日々製品をご愛用くださる多くのご家族のおかげです。感謝の気持ちを込めて、またパパママへのクリスマスプレゼントとして、Instagramでキャンペーンを実施！2025年11月に登場した最新モデル「OMNI Classic」「Upsie Sling」を最大で計8名さまにプレゼントいたします。

エルゴベビーはこれからも、抱っこを通じてお子さまと同じ目線で世界を見たり、やわらかな匂いや肌のぬくもりを感じる特別な時間を過ごしていただけるよう、サポートさせていただきます。

■応募期間

2025年 12月12日(金) ～21(日)

■対象商品・募集人数

OMNI Classic 最大3名さま／Upsie Sling 最大5名さま

■応募方法

エルゴベビー公式Instagramをフォロー&コメント

■モニター活動内容

１.写真や動画とともに、使用した感想を

Instagramフィード・ストーリーズで各2回投稿

２.アンケート回答

詳細は以下のキャンペーン投稿をご確認ください。

https://www.instagram.com/p/DSJqFB0EsTe/?hl=ja&img_index=1(https://www.instagram.com/p/DSJqFB0EsTe/?hl=ja&img_index=1)

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年創業。世界中から見つけ出した「とっておき」の育児用品を日本へ。あえて日本の型にはめすぎず、ブランドが持つ本質的な輝きを活かし、パートナーの皆さま、お客さまと共にその価値を最大化しています。また、その知見を活かし、暮らしに必要な「エッセンス」を機能やデザインに注ぎ、メーカーと共に創り上げています。世界と日本の良さを紡ぎ、家族の毎日に彩りを添えます。