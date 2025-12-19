スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、「ラスタバナナダイレクト」にて、生活を彩る、かろやか・カラフル・コンパクトなスマホアクセサリーがコンセプトの、「calon（カロン）シリーズ」より、よりコンパクトなminiワイヤレスイヤホンを12月19日より発売を開始しました。また、公式インスタグラムにてプレゼント企画も合わせて実施しております。

製品概要

Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。小さい耳にもフィットする小型サイズ。長時間使用も快適な、本体1個約2.6gの軽量設計。

製品仕様

梱包内容：ワイヤレスイヤホン 充電ケース イヤーキャップ（S・M・L）※（Mは製品本体に出荷時装着済み） USB Type-A to C充電用ケーブル（データ通信はできません）重さ：本体1個約2.6g 充電ケース約29.3gパッケージサイズ：縦150mm 横70mm 厚31mm 重量70g無線方式：Bluetooth ver5.4対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HFP/HSP対応コーデック：AAC , SBC無線距離：約10mマルチポイント：非対応動作環境温度：0～45℃（結露しない事）内蔵電池容量：本体1個25mAh 充電ケース150mAh入力電圧：5V

購入サイト

プレゼント企画

ラスタバナナ公式インスタグラムアカウントにて、calon / miniワイヤレスイヤホンのプレゼント企画を実施中！

https://www.instagram.com/reel/DSHhQ4TEyiy/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ネットショップ販売ページ

販売チャネル

全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど

会社概要

商号：株式会社 テレホンリース代表：代表取締役 加藤 義隆所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1設立：1988年9月3日URL：https://www.rastabanana.com/

お問合せ

■商品に関して株式会社テレホンリースinfo2@rastabanana.com■リリースに関して株式会社テレホンリース担当：三浦miura@rastabanana.com※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。