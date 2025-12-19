¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù2ÂçÆÃÊÌÉÕÏ¿¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ØÅÅ·âNintendo 2026Ç¯2·î¹æ¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥«ー¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Àー¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ Éõ°õÀïµ¡ÙÂçÆÃ½¸¡£¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇËÜÆü12·î19ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅç ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 ¥²ー¥à¾ðÊó»ï¡ØÅÅ·âNintendo 2026Ç¯2·î¹æ¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¡ÊÇ¤Å·Æ²¡Ë¡ª¡¡2ÂçÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤ËNintendo Switch 2 ¥æー¥¶ー¤Ê¤é¤³¤ÎÇ¯Ëö³°¤»¤Ê¤¤¡Ø¥«ー¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Àー¡Ù¡ÊÇ¤Å·Æ²¡Ë¡Ø¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ Éõ°õÀïµ¡Ù¡Ê¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¡Ë¤òÂçÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤á¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¥«¥ì¥ó¥Àー 2026¡×¡ª¡¡B2¥µ¥¤¥º¡Ê51.5cm¡ß72.8cm¡Ë¤Î2026Ç¯ÂÐ±þ¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¡¢Â¼¤ÇÊë¤é¤¹¤É¤¦¤Ö¤Ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¡¢µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦DIY¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ø¤¢¤Ä¿¹¡Ù¥×¥ì¥¤¥äーÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î½ËÆü¡¦¼ç¤ÊÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤ÎÆü¤Ë¤Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£ÊÉ¤ËÅ½¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯¤Î¤â¤è¤·¤Î2WAY»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡¡
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡ÙÆÃÀ½¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ª¡¡¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡ÙVer.3.0¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÅç¤Î»·¶¶¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤«¤Ã¤Ú¤¤°ì²È¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òB5¥µ¥¤¥º¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡Ù¡¢¤ª¤è¤ÓÆ±Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡ÙVer.3.0ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ¡¹¤Î¿·Í×ÁÇ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ»ï¤ÎÆÃ½¸¤È2¤Ä¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÅçÊë¤é¤·¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ø¥«ー¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Àー¡Ù¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Àー¤ä¥Þ¥·¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡×¡Ö¥¦¥¨¥é¥¤¥É¡×¡Ö¥·¥Æ¥£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¡Ö¥íー¥É¥È¥ê¥Ã¥×¡×¤Î³Æ¥âー¥É¤ÎÎ®¤ì¤È¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¹¶Î¬¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¡¢16¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ°Äì²òÀâ¡ª
¡Ø¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ¡¡Éõ°õÀïµ¡Ù¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÌµÁÐ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ú²Ì¤È»È¤¤Êý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²òÀâ¡¢ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤ÎÄÉ²ÃÍ×ÁÇ¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£
Ï¢ºÜ´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¡õ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¿¥¤¥È¥ëºÇÁ°Àþ¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥²ー¥Þー¤Î´Ö¤Ç¥Üー¥ëÃæÆÇ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤Î¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Êø¤·É÷¥íー¥°¥é¥¤¥È¡ØBALL x PIT¡Ù¡ÊDevolver Digital¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥²ー¥à¤ÎÍ·¤ÓÊý¤È¹ç¤ï¤»¡¢³«È¯¼Ô¤ÎKenny Sun»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥á¥È¥í¥¤¥É¥×¥é¥¤¥à4 ¥Ó¥è¥ó¥É Nintendo Switch 2 Edition¡Ù¡ÊÇ¤Å·Æ²¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥È¥é¥Ù¥éー0¡Ù¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー VII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡ÊÆ±¡Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¡Ê¥«¥×¥³¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÏÃÂê¤Î¿·ºî¾ðÊó¤Îµ»ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 ¥æー¥¶ー¤Ê¤é¤¼¤Ò¤È¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Î¡ØÅÅ·âNintendo 2026Ç¯2·î¹æ¡Ù¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊC¡ËNintendo
¡ÊC¡ËNintendo / SORA ¡¡¡ÊC¡ËNintendo / HAL Laboratory, Inc
¡ÊC¡ËNintendo ¡ÊC¡Ë¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹ All rights reserved. Licensed by Nintendo
BALL x PIT ¡ÊC¡Ë2025 Kenny Sun. All rights reserved.
³µÍ×
¡Ú»ï¡¡¡¡Ì¾¡ÛÅÅ·âNintendo 2026Ç¯2·î¹æ
¡ÚÈ¯ Çä Æü ¡Û2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú»Å¡¡¡¡ÍÍ¡Û¥ªー¥ë¥«¥éー¡¦ABÈ½¡¦84¥Úー¥¸¡ÜB2È½¥Ý¥¹¥¿ー¡ÜB5È½¥«ー¥É
¡ÚÆÃÊÌÄê²Á¡Û990±ß¡ÊËÜÂÎ900±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡ÚÈ¯¡¡¡¡¹Ô¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage
¡ÚÈ¯¡¡¡¡Çä¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¢¨ËÜ»ï¤Ï2026Ç¯12·î8Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾ÜºÙ¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÊKADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000021/
¡ÊAmazon¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G488HT76
¡ØÅÅ·âNintendo¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÅÅ·âNintendo¡Ù¤Ï¡¢KADOKAWA Game Linkage¤Î¡Ö¥²ー¥à¤ÎÅÅ·â¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌç»ï¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¹¥¤¤Î10Âå¸åÈ¾～20Âå¤ÎÃËÀ¸þ¤±¤Ë¡¢Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 ¤Î¥²ー¥à¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÃ½¸¼çµÁ¡×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿Íµ¤ºî¡¦ÃíÌÜºî¤Î¾ðÊó¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤¿ÆÃ½¸´ë²è¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://dengekionline.com/nintendo/
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§ https://X.com/dengekinintendo
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅç ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×¡Ö¥²ー¥à¤ÎÅÅ·â¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾ðÊó»ï¤Î½ÐÈÇ¡¢Web¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¡£¥²ー¥à¤È¥æー¥¶ー¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¡¢¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kadokawagamelinkage.jp