城下工業株式会社(本社：長野県上田市、代表取締役：城下 徹)は、自社オーディオブランド“SOUND WARRIOR”の新製品としてテレビ用アンプ「SWD-TV1/SW TV Plus」を開発しました。

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2025年12月21日(日)10時よりプロジェクト公開および先行予約販売を開始します。





SW TV Plus/SWD-TV1メイン





▼アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」

https://www.makuake.com/project/sw_tvplus/

2025年12月21日(日)10時より公開予定









【開発背景】

4K/8K放送に象徴されるように、テレビの映像は劇的な進化を遂げました。また、動画配信サービスなどを利用して様々なコンテンツを美しい映像で楽しめるようにもなりました。

一方で、テレビの「音」は迫力ある映像にふさわしい質で楽しめているでしょうか？正直なところ、あまり気にしていなかったという方もいらっしゃるかもしれません。

テレビの音がもっと良くなれば、ライブ映像や映画、ゲームといったコンテンツがもっと楽しめるはず―

そんな思いをこめて、長年音響機器の開発をしてきたわたしたちなりに、誰もが手軽に良い音をご自宅で体験できる製品として「SW TV Plus」をつくりあげました。









【商品の特長】

●本格的で『自然な』音質を生み出す、城下のアンプ。

デジタル処理に頼らない、自然広がりのある音にこだわり、HiFiオーディオ用として使われる電子部品を採用。これまで様々なオーディオ機器を開発してきたノウハウを注ぎ込んで、テレビに送られてくる様々なコンテンツの音声信号を素直に鳴らすことができるテレビ用アンプをつくりあげました。テレビとの接続に特化するため入力端子は、光デジタルとAux in(アナログ)の2系統のみ。音響用のステレオスピーカーと組み合わせれば、自然で立体感のある音響空間が出来上がります。





SW TV Plus/SWD-TV1_03









●面倒な配線も設定も不要。誰でも簡単。圧倒的な『手軽さ』

「SW TV Plus」では、できる限りコストを抑えスピーディーに安定した動作を目指した結果、光デジタル端子を使用しています。テレビとの接続に必要なのは、光ケーブル1本のみ。面倒な配線や複雑な設定は不要です。

また、初期設定後は、テレビのリモコン操作に連動。電源のオン/オフも音量の調節も普段お使いの「テレビのリモコン」で操作可能。普段通りのテレビの使い方で、至福の音響体験をお楽しみいただけます。





SW TV Plus/SWD-TV1_04









●お手持ちのスピーカーも、サブウーファーも。将来まで楽しめる『拡張性』

「SW TV Plus」には、様々なパッシブスピーカーを接続可能。お気に入りのスピーカーをお持ちの方は、そのまま組み合わせてお使いいただけます。また、設置場所や用途によってお選びいただける2種類のスピーカーもリターン品としてご用意しました。

・リビングなど広めのお部屋で様々なコンテンツを楽しまれたい方へ → ブックシェルフ型スピーカー「SW-SP1」とのセット

・ひとり暮らしのお部屋など出来るだけ省スペースで設置したい方へ → キューブ型スピーカー「SW-SP3」とのセット





スピーカー2種類





さらに、SUB WOOFER出力も搭載。映画やライブ映像に「もう少し迫力が欲しい」という時には、別途サブウーファーを接続してお楽しみいただけます。





今後、更なる豊かな音場空間を作り出すべく、本アンプとスピーカーの可能性をさらに広げるアイテムを「Makuake」にてローンチ予定です。

引き続きご注目いただけますと幸いです。









●モノづくり100年企業。信頼の『メイド・イン・ジャパン』

SOUND WARRIORは、長野県上田市に本社工場を構え、2025年で創業102年を迎えた城下工業株式会社のオリジナルブランドです。

1966年よりヘッドホン下請生産を開始し、59年間、様々なオーディオ機器の開発を手掛けてまいりました。「SW TV Plus」も、企画開発から製造、品質管理、アフターフォローまで、一貫して自社で対応。上質なオーディオ機器を永くご愛用いただくために、万全のサポート体制を整えております。









【仕様】

・商品名 ：SWD-TV1/SW TV Plus

・電源電圧 ：DC 15V

・本体サイズ：W 約146.5mm×H 約40mm×D 約165mm

・本体重量 ：約0.7kg

・付属品 ：ACアダプター×1、ゴム足×4、光デジタルケーブル×1、

オーディオミニプラグケーブル(Φ3.5mm)×1、

イヤホンジャックカバー×1、取扱説明書×1

・生産国 ：日本





■デジタル入力

・入力端子 ：角型デジタル光コネクタ(TOS -Link)

・信号規格 ：S/PDIF リニアPCM IEC60958

・PCMサンプリング周波数：44.1k～192kHz

・PCM量子化ビット数 ：16bit

■アナログ入力

・入力端子：Φ3.5mmステレオミニジャック

■デジタル出力

・定格出力：14W＋14W(8Ω、1kHz、THD 0.8％)

・適合スピーカーインピーダンス：4Ω～8Ω

■サブウーファー出力

・端子 ：Φ3.5mmステレオミニ





SW TV Plus/SWD-TV1_01





SW TV Plus/SWD-TV1_02





※本リリースに記載された内容は、発表日現在のものです。

※仕様や外観は予告なく変更する場合があります。









【リターンについて】

SW TV Plus/テレビ用アンプ 単品

・超早割 20％OFF【20セット限定】…31,840円(税込)

・早割 15％OFF【20セット限定】…33,830円(税込)

・マクアケ割 12％OFF【10セット限定】…35,020円(税込)





SW TV Plus＆ブックシェルフ型スピーカーセット

・超早割 20％OFF【20セット限定】…55,680円(税込)

・早割 15％OFF【20セット限定】…59,160円(税込)

・マクアケ割 12％OFF【15セット限定】…61,250円(税込)





SW TV Plus&キューブ型スピーカーセット

・超早割 20％OFF【20セット限定】…47,840円(税込)

・早割 15％OFF【20セット限定】…50,830円(税込)

・マクアケ割 12％OFF【15セット限定】…52,620円(税込)





SW TV Plus/SWD-TV1＆SW-SP1セット





SW TV Plus/SWD-TV1＆SW-SP3セット









【プロジェクト概要】

期間 ： 2025年12月21日(日)10時～2026年2月21日(土)

リターン ： 超早割 2026年2月上旬までにお届け予定、

早割・マクアケ割 2026年3月末までにお届け予定

URL ： https://www.makuake.com/project/sw_tvplus/









■SOUND WARRIORについて

SOUND WARRIOR(サウンドウォーリア)は、より上質なサウンドを、高いコストパフォーマンスで提供、仕事から遊びまで、“音とヒトのかかわりを心地よく”をコンセプトに、製品企画から開発、製造、販売、カスタマーサービスまで、すべて日本国内でおこなっているMADE IN JAPANのオーディオブランドです。

URL： https://soundwarrior.jp









■会社概要

商号 ： 城下工業株式会社(SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.)

所在地： 〒386-0015 長野県上田市常入1-1-58

代表者： 城下 徹

設立 ： 1961年8月

URL ： https://www.shiroshita.com