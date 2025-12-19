近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校（広島県東広島市）では、高校ダンス部と中学校ダンス部が、令和8年（2026年）1月10日（土）・11日（日）に武蔵野の森総合スポーツプラザ（東京都調布市）で行われる「Dance Drill Winter Cup 2026」（第十七回全国高等学校ダンスドリル冬季大会、第十五回全国中学校ダンスドリル冬季大会）に出場します。【本件のポイント】●高校ダンス部は4大会連続、中学校ダンス部は12大会連続で全国大会出場決定●高校・中学校ともに、「HIPHOP女子部門Medium編成」に出場●生徒が主体となって振り付けや構成を考え、テーマに合わせた衣装を制作【本件の内容】ダンスドリルは、アメリカ西海岸に起源を持つ、繰り返し練習を重ねて統率されたダンスのスタイルで、アメリカでは正式な授業として導入されています。日本では部活動の一環として進化し、全国規模の大会が開催されるなど人気が高まっています。毎年冬に行われる「Dance Drill Winter Cup」は、全国8カ所で地区大会が開かれます。高校と中学校それぞれ15部門に分かれて競技が行われ、公認審査員による審査を通過したチームのみが全国大会に出場できます。令和7年（2025年）11月23日（日・祝）に丸亀市民体育館（香川県丸亀市）で開催された「令和七年度ダンスドリル秋季競技大会（中国・四国大会）」において、本校は高校のHIPHOP女子部門Medium編成（10人以上15人以下）で優勝、中学校も同部門で優勝を果たしました。この結果により、高校は令和4年度（2022年度）から4大会連続、中学校は平成26年度（2014年度）から12大会連続の全国大会出場が決定しました。部員らは、作品の振り付けや構成を主体となって考え、衣装もテーマに合うよう自分たちで装飾を縫い付けるなど工夫しています。チーム一丸となり、優勝を目指して日々練習に励んでいます。【大会概要】大会名 ：Dance Drill Winter Cup 2026 第十七回全国高等学校ダンスドリル冬季大会 第十五回全国中学校ダンスドリル冬季大会開催日 ：令和8年（2026年）1月10日（土）・11日（日）9：00～17：30 本校演技予定 ＜中学＞10日（土）12：35～12：38 ＜高校＞10日（土）18：04～18：07会場 ：武蔵野の森総合スポーツプラザ （東京都調布市西町290番11、京王線「飛田給駅」から徒歩5分）参加部門：HIPHOP女子部門Medium編成主催 ：特定非営利活動法人 ミスダンスドリルチーム・インターナショナル・ジャパン大会HP ：https://www.dancedrilljapan.com/index.html【関連リンク】附属広島高等学校・中学校東広島校https://hh.kindai.ac.jp/