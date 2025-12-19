全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2025年12月25日(木)より開催する新作リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』の、オリジナルグッズの情報を公開いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/nankyoku/

『謎だらけの南極大陸からの脱出』は、累計10万人以上を動員した「謎だらけ」シリーズの最新作。火星やピラミッドなど、誰もが知る空間が突如「謎だらけ」の冒険の舞台となり、そこからの脱出を目指す王道リアル脱出ゲームの人気シリーズとなっています。プレイヤーは、南極観光ツアーの参加者として、怪しげなガイドに連れられて氷の洞窟へと足を踏み入れます。そこで待ち受けていたのは、3,000万年眠っていた謎に満ちた数々の試練。試練を司るのは、人語を操るペンギン！さらには個性豊かな試練の番人たちも登場します。

■解きごたえ抜群の謎解きグッズなど、全4種のオリジナルグッズが登場！

この度、本イベントのオリジナルグッズ全4種を公開。南極をイメージした氷の結晶の柄が外箱に印刷され、見た目も楽しみながら謎に挑戦できる「謎付き氷の箱」や、イベントビジュアルが印刷されたクリアファイルに謎が付いてくるリアル脱出ゲームでおなじみの「謎付きクリアファイル」など、イベントだけでは謎を解き足りない人におすすめです。他にも、このイベントの裏話や制作秘話がぎっしり詰まった「イベントパンフレット」と、自分のリアル脱出ゲーム参加記録としても使える「脱出成功／失敗ステッカーセット」など、お馴染みのグッズもラインナップ。謎解きをもっと楽しみたい方も、イベント参加の記念が欲しい方も、見逃せないグッズとなっています。南極大陸でも冒険気分をお家でも楽しみたい方は、 ぜひオリジナルグッズもご購入ください。

■おまけ謎がついてくるお得な南極ツアーセットも！

さらに「謎付きクリアファイル」、「イベントパンフレット」、「脱出成功 or 失敗ステッカーセット」の3種のグッズにおまけ謎がついた「南極ツアーセット」も同時に販売！ 余すところなくこのイベントを楽しみたい方にぴったりなセットとなっています。ぜひおまけ謎にチャレンジして本イベントを楽しみつくしてください！『謎だらけの南極大陸からの脱出』は、2025年12月25日(木)から東京ミステリーサーカスを皮切りに、リアル脱出ゲーム名古屋店やリアル脱出ゲーム大阪心斎橋店でも開催予定。壮大な南極大陸を舞台に、あなた自身のひらめきで極限状態から脱出する「物語体験」をぜひ会場でご体験ください。

『謎だらけの南極大陸からの脱出』 オリジナルグッズ概要

■謎付き氷の箱（W120×H105×D60mm／謎用紙付き／全1種）1,600円イベントの謎解きを終えても「まだまだ解き足りない！」というあなたに！ 難易度高めの「氷の箱」型謎付きアイテムが登場です。見た目も楽しいこの箱を持ち帰れば、お家でじっくりと南極の難問に挑めます！■謎付きクリアファイル（A4／謎用紙付き／全1種）1,200円イベントの舞台、南極をテーマにした謎付きクリアファイルが登場です！ 収録されている謎は、前回よりちょっぴり難しめ。イベントの試練を乗り越えたあなたなら、きっとこの難問も解けるはず！ぜひ挑戦して、謎解きの腕試しをしてみよう！■イベントパンフレット（B5／16ページ／全1種）1,300円このパンフレットには、公演の裏話がギッシリ詰まっています！ イベントを「もっと深く知りたい」という方に、ぜひ読んでいただきたい一冊です。いつでも開けば、イベントのワクワク感が鮮やかに蘇りますよ！■脱出成功/失敗ステッカーセット（2枚セット／円形：Φ55mm／四角形：50×50mm／全2種）各500円イベント参加の思い出を形に！ 試練の「成功」か「失敗」か、あなたの記念になるステッカーです。イベント登場キャラクターのかわいいイラストで、柄は2種類。コレクションにもぴったり！■南極ツアーセット（成功／失敗）（3点セット／全2種／おまけ謎付き）各3,000円イベントグッズをまとめてゲットできる、ボリューム満点のセットが登場です！もちろん、セット限定の「おまけ謎」も付いてきます！ このセット一つで、イベントの楽しさを心ゆくまで満喫しちゃいましょう！※価格はすべて税込

『謎だらけの南極大陸からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/nankyoku/◼︎ストーリー南極大陸。この地には、未だ解き明かされぬ謎と神秘が眠っている。あなたは南極観光ツアーの参加者。怪しげなガイドに連れられて、謎めいた氷の洞窟に足を踏み入れてしまう。そこで待ち受けていたのは、三千万年眠っていた謎だらけの試練だった！永久凍土に封じられた試練の番人たちも目を覚ます。氷の妖精、人語を操るペンギン、そして巨大な氷のゴーレム……！はたしてあなたは、すべての謎を解き明かし、この謎だらけの南極大陸から脱出することができるだろうか。◼︎プレイ形式所要時間約120分／人数制限なし(2～3人推奨)／屋内イベント

◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス：2025年12月25日(木)～2026年2月15日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年3月5日(木)～2026年5月10日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店：2026年5月14日(木)～2026年7月5日(月)そのほか岡山、北海道、宮城でも開催予定！◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,600円〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,900円〈当日(平日)〉一般：3,900円〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,200円※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine