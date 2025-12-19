『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 コラボイベント「戦国BASARAコラボ＜幸村編＞」を開催！

株式会社カプコン

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』では、現在開催中の「1.5th アニバーサリー」関連イベントとして、本日2025年12月19日（金）より、コラボイベント「戦国BASARAコラボ＜幸村編＞」を開催いたします。

【1.5th アニバーサリー記念特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/1_5anniversary/

■コラボイベント「戦国BASARAコラボ<幸村編>」

「戦国BASARAコラボ<幸村編>」コラボPV[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=8hfH2y-kSls ]

本日2025年12月19日（金）11:00より、コラボイベント「戦国BASARAコラボ<幸村編>」が配信開始！

イベントに参加して新しい仲間「真田幸村」を島にお迎えしたり、アバター用の衣装「幸村甲冑」などの豪華な報酬を獲得しよう！

今、燃えずしていつ燃えるッ！！

【イベント報酬】イベント報酬イメージコラボ記念でアイルーになったかわいい真田幸村をお迎えしよう！イベント報酬一覧

※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。

【開催期間】

2025年12月19日（金）11:00～2025年12月26日（金）11:00

■「戦国BASARAコラボ<幸村編>」特別ログインボーナス

本日2025年12月19日（金）11:00より、「戦国BASARAコラボ<幸村編>」特別ログインボーナスを配布！

『戦国BASARA』の真田幸村をテーマにした壁紙が獲得できます。

ログインボーナス壁紙イメージ【配布期間】

2025年12月19日（金） 11:00～2025年12月26日（金）11:00

※2025年12月26日（金）11:00までに初回のログインをする必要があります。

※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。

■「戦国BASARAコラボ<幸村編>」開催記念キャンペーンコード

本日2025年12月19日（金）11:00より、「戦国BASARAコラボ<幸村編>」の開催を記念したキャンペーンコードを配布！

アイルー装備「幸村団扇」が獲得できます。

キャンペーンコードは『1.5th アニバーサリー記念特設サイト』や『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の公式Ｘなどで公開中です。

アイルー装備「幸村団扇」【1.5th アニバーサリー記念特設サイト】

【キャンペーンコード入力受付期間】

2025年12月19日（金） 11:00～2026年1月2日（金）11:00

■「戦国BASARAコラボ<幸村編>」開催記念リポストキャンペーン

2025年12月18日（木）11:00より、「戦国BASARAコラボ<幸村編>」の開催を記念したリポストキャンペーンを開催！

抽選でいずれかの戦国BASARAグッズや1万円分のAmazonギフトカードが当たります！

【キャンペーン概要】

「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で10名様にいずれかの戦国BASARAグッズ、抽選で10名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)をプレゼントいたします。

【キャンペーン期間】

2025年12月18日（木）11:00～2025年12月26日（金）11:00

【キャンペーン特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20251218_01.html

■「1.5th アニバーサリー記念特設サイト」次回更新予定

1.5th アニバーサリー記念特設サイトの次回更新は2025年12月24日（水）を予定しております！

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)CAPCOM

※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。