あわら温泉の女将が醸す日本酒『女将』、12年目の挑戦！新酒お披露目会を開催

福井県あわら市


地域の女将が自ら酒づくりに挑戦する「あわら温泉女将のお酒づくりプロジェクト」が今年で12年目を迎えました。北陸新幹線敦賀延伸後、観光と農業を結ぶこの取り組みは、あわら温泉の新たな魅力として注目を集めています。12月23日（火）、新酒『女将』のお披露目会を開催し、女将や蔵元による利き酒や贈呈式を通じて、地域の絆と伝統の味を発信します。





チラシ



去年の様子


1. 開催概要


日時

令和7年12月23日（火）11:30～


場所

アフレア（芦原温泉駅西口賑わい施設）


主催

あわら温泉女将の会


協力

久保田酒造、剱岳ファーム、福井県立大学、あわら市、あわら市観光協会





2. プログラム


11:30～

開会


来賓紹介


今年のお酒づくりの振り返り



田植えの様子

酒造りの様子

11:50～

今年の新酒紹介


蔵元による利き酒


生産者等からひと言


酒の贈呈式


12:00～

閉会





3. プロジェクトの背景と特徴


・開始のきっかけ


2015年3月の北陸新幹線金沢開業を契機に、地域の女将が利酒師資格を取得し酒づくりに挑戦。


・今年の特徴


地元産米と九頭竜川の水を使用、剱岳ファームと久保田酒造の協力で完成。


・実績


観光客への提供実績、地域ブランド化の進展。






【本件に関するお問い合わせ】

白和荘


☎ 0776-78-7000


携帯 090-9442-3716



農林水産課


☎0776-73-8025





