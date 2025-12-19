あわら温泉の女将が醸す日本酒『女将』、12年目の挑戦！新酒お披露目会を開催

福井県あわら市

地域の女将が自ら酒づくりに挑戦する「あわら温泉女将のお酒づくりプロジェクト」が今年で12年目を迎えました。北陸新幹線敦賀延伸後、観光と農業を結ぶこの取り組みは、あわら温泉の新たな魅力として注目を集めています。12月23日（火）、新酒『女将』のお披露目会を開催し、女将や蔵元による利き酒や贈呈式を通じて、地域の絆と伝統の味を発信します。

チラシ

去年の様子

1. 開催概要

日時

令和7年12月23日（火）11:30～

場所

アフレア（芦原温泉駅西口賑わい施設）

主催

あわら温泉女将の会

協力

久保田酒造、剱岳ファーム、福井県立大学、あわら市、あわら市観光協会

2. プログラム

11:30～

開会

来賓紹介

今年のお酒づくりの振り返り

田植えの様子酒造りの様子11:50～

今年の新酒紹介

蔵元による利き酒

生産者等からひと言

酒の贈呈式

12:00～

閉会

3. プロジェクトの背景と特徴

・開始のきっかけ

2015年3月の北陸新幹線金沢開業を契機に、地域の女将が利酒師資格を取得し酒づくりに挑戦。

・今年の特徴

地元産米と九頭竜川の水を使用、剱岳ファームと久保田酒造の協力で完成。

・実績

観光客への提供実績、地域ブランド化の進展。

【本件に関するお問い合わせ】

白和荘

☎ 0776-78-7000

携帯 090-9442-3716

農林水産課

☎0776-73-8025

【あわら市ふるさと納税のご案内】

北陸の温泉地・あわら市を応援しませんか？

寄附は温泉街の魅力向上や子育て支援など、まちづくりに活用されます。

- あわら温泉宿泊券（老舗旅館で贅沢なひととき）- 越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸- 福井ブランド米「いちほまれ」や地酒- 旬のフルーツ（メロン・スイカ・柿）や押し寿司、ホルモン鍋セット

バリエーション豊かな返礼品をご用意しております。

“北陸の美味しさと癒し”を、ふるさと納税でぜひ体験してください。

あわら市へのふるさと納税はこちら(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#%283%29%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja