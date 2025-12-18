全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、「光ヶ峰学園リアル脱出ゲームプロジェクト」の第1作『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』と、第2作『時が交差する夏祭りからの脱出』を2作続けてリアル脱出ゲーム福岡店で開催することを発表します。★『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』特設サイト：https://realdgame.jp/s/ourreald/★『時が交差する夏祭りからの脱出』特設サイト：https://realdgame.jp/s/hikanatsu/

「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」とは、リアル脱出ゲームに魅了された高校生4人が「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」を結成し、自らリアル脱出ゲームを制作しようとする、まるで実在するかのようなリアルな高校生たちを描いた物語です。プロジェクト第1作目である『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』は、2024年8月に幕張メッセで、その後全国のSCRAP店舗で開催し累計2万人を動員。プロジェクト2作目となった『時が交差する夏祭りからの脱出』は、2025年7月から東京ミステリーサーカスで全国ツアーをスタートさせ、完売が続出する人気イベントとなりました。

■リアル脱出ゲーム福岡店で2作続けて開催決定！

そんな2作品が、リアル脱出ゲーム福岡店で初開催することが決定しました！『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』が2026年2月27日(金)より、『時が交差する夏祭りからの脱出』が2026年4月10日(金)より開催いたします。第1作目では彼女たちの個性が光る解きごたえ満点の謎の数々、第2作目では登場人物となった彼女たちが織りなすストーリーをそれぞれお楽しみください。チケットは、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行が12月20日(土) 12:00、一般販売が12月27日(土) 12:00からスタートします。

■「私たち脱出」では、オリジナルコースターがもらえる参加者特典も配布

『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』初開催となる他会場と同様、リアル脱出ゲーム福岡店で本イベントをご体験いただいた方全員にオリジナルコースターをプレゼントいたします。ここでしか手に入れることができないオリジナルデザインとなっておりますので、この機会にぜひ参加してオリジナルコースターも手に入れてください。

東京会場では、完売回も続出した2作品。リアル脱出ゲーム福岡店で、ぜひ彼女たちの物語をご体験ください。

『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』 福岡会場概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/ourreald/◼︎イベントCMhttps://www.youtube.com/watch?v=5lUk5VVa1iA◼︎ストーリー私立光ヶ峰学園の朝倉渚（あさくらなぎさ）、清水海咲（しみずみさき）、橘一葉（たちばなかずは）、古城琴音（ふるしろことね）の4人が立ち上げた「リアル脱出ゲーム部」。彼女たちが初めて作ったイベントが、なんとSCRAPの店舗にて開催！記念すべき第1弾のイベントは、その名も『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』。果たしてあなたは彼女たちからの謎をすべて解き明かし、最後の答えにたどり着くことができるだろうか？◼︎プレイ形式所要時間約120分／1チーム最大6人／屋内イベント◼︎開催会場、日程会場：リアル脱出ゲーム福岡店開催期間：2026年2月27日(金)～4月5日(日)※東京でも開催予定。詳細は特設サイトをご確認ください。

『時が交差する夏祭りからの脱出』 福岡会場概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/hikanatsu/◼︎イベントCMhttps://www.youtube.com/watch?v=gMzjvBa7Bfs◼︎ストーリー数日前の夜、とある夏祭りで4人の少女が命を落とした。時空保安庁、それは世界の時間を巻き戻して過去に失われた人命を救助する組織。あなたはそんな時空保安庁の一員だ。あなたはその夏祭りへと世界の時間を巻き戻し、彼女たちの命を救う任務にあたる。この夏祭りで、4人にいったい何が起こったのか。そして、4人が死を免れるために何を変えなければならないのか。その先であなたがたどり着く、この夏祭りの真実とは...はたしてあなたは、この終わらない夏祭りから４人を救い出すことができるだろうか。◼︎プレイ形式所要時間約120分／1チーム最大6人／屋内イベント◼︎開催会場、日程会場：リアル脱出ゲーム福岡店開催期間：2026年4月10日(金)～5月17日(日)※東京、愛知でも開催予定。詳細は特設サイトをご確認ください。

チケット概要(※両イベント共通)

◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年12月20日(土)12:00～12月26日(金)23:59一般販売：2025年12月27日(土)12:00～◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,600円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,300円(合計19,800円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,900円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,600円(合計21,600円)〈当日(平日)〉一般：3,900円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,600円(合計21,600円)〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,200円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,900円(合計23,400円)※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しているのが、私たちSCRAPです。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine