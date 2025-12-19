ハレの日も、日常も。心ときめく。 “大人女性の悩みに効く”Eluraが卒業式・入学式後も活躍する大人のための〈セレモニーコレクション2026〉を発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社アンドエスティHD


“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の“大人女性の悩みに効く”をコンセプトとするブランド「Elura（エルーラ）」から「ハレの日も、日常も。心ときめく。」をコンセプトとした大人のための〈セレモニーコレクション2026〉を2025年12月19日（金）よりWEBストアand STおよびElura一部店舗で先行販売スタートいたします。 Elura全店舗での販売は2026年1月13日（火）より開始予定です。



Eluraは、2019 年のブランドデビューから様々な大人女性が抱える悩みに寄り添うアイテムを提供してきました。Eluraの店舗やWEBサイトを訪れたら、大人女性のファッションに関する悩みの答えが必ず見つかることを目指しています。



毎年「素敵見え」「お手入れのしやすさ」「体型カバー」「着心地」が叶うと大人気のEluraのセレモニーコレクション。今年はその魅力に加え、さらに多くのお客さまのニーズにお応えするため「ハレの日も、日常も。心ときめく。」をコンセプトに、卒業式・入学式をはじめとしたセレモニーシーンはもちろん、その後の日常シーン（お仕事やお出かけシーン等）でも素敵に着まわせるアイテムをラインアップしました。


大人女性としての品格を表現しながら、日常でも気兼ねなく着られるバランスの取れたアイテムがそろいます。また、セレモニーシーンと日常シーンの着回しを提案する特設サイトも公開します。






■大人のための〈セレモニーコレクション2026〉ラインアップ


ブラック・ネイビー・オフホワイトの3色を軸に用途やイメージに合わせ上下で様々な組み合わせが可能なダブルクロスシリーズ、ツイードシリーズ・ワンピース、そしてブラウスを含む全14アイテムをラインアップ。Eluraを訪れれば、大人女性にとって間違いないセレモニー服から自分のイメージや目的に合ったアイテムを見つけていただけます。





●ダブルクロスシリーズ（ブラック・アイボリー・ネイビー）


　ジャケット　\16,500税込（M・L）


　襟付きプルオーバー　\9,900税込（FREE）


　ジレ　\13,200税込（FREE）


　テーパードパンツ　\8,250税込（小柄向けElkotona FREE・M・L）


　ワイドパンツ　\9,350税込（M・L）


　スカート　\8,800税込（小柄向けElkotona FREE・FREE）


●ツイードノーカラージャケット　\17,600税込（M・L／ブラック）


●ツイードクルージャケット　\15,400税込（M・L／ブラック・ネイビー）


●プリーツワンピース　\11,000税込（M・L／ライトブルー・ネイビー）


●ブラウス各種（全５アイテム）\6,600税込～\8,800税込



■WEBコンテンツについて


特設サイトでセレモニーシーンでの着こなしと、スタイリングで使用したアイテムを日常シーンで着まわすアイディアを紹介中。アイテム選びやスタイリングの参考にご活用いただけます。


https://www.dot-st.com/elura/cp/ceremony2026




■WEBストアand STおよび一部店舗での先行販売について


12月１９日（金）より、WEBストアand STおよびElura一部店舗で先行販売をいたします。


先行販売対象店舗は以下の店舗です。営業時間や店舗所在地詳細はショップリストよりご確認ください（https://www.dot-st.com/elura/info/storelist/）



・イーアスつくば店（茨城県）


・ゆめが丘ソラトス店（神奈川県）


・テラスモール湘南店（神奈川県）


・mozoワンダーシティ店（愛知県）


・ららぽーとEXPOCITY店（大阪府）


・阪急西宮ガーデンズ店（兵庫県）


・ららぽーと福岡店（福岡県）


・イオンモール鹿児島店（鹿児島県）



■Eluraについて







Eluraは「私が私を好きでいるために。いくつになっても、自分らしく、女性らしく」をコンセプトに、化粧品のように「大人女性の悩みに効く」に、こだわってつくられた大人女性のためのブランドです。ブランド名は「A Rule」の逆読みに由来。「ルールではなく。私のルール。いくつになっても、自分らしく、女性らしく。」という意味を込めて名付けました。単独店全24店舗を展開。40代～50代を中心とした大人女性をターゲットとしています。


＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ (https://www.dot-st.com/elura/)


＜ブランド公式Instagram＞ @elura_official（https://www.instagram.com/elura_official/）


＜ブランド公式YouTubeチャンネル＞ 「Elura magazine」 (https://www.youtube.com/@Elura_official)


＜ブランド公式Xアカウント＞ @elura_official（https://twitter.com/elura_official）



■株式会社アダストリアについて







株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。


＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ


＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/



■アンドエスティHDグループについて







アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。


様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。


＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ


＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/


＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/