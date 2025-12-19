【リーガロイヤルホテル京都】～旬の苺が届ける、心ときめく 3 つの“贈り物”～ 『苺尽くしのラウンジデザート』 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、ラウンジにて「旬の苺 が届ける、心ときめく 3 つの“贈り物”」をテーマに、苺をふんだんに使用した 3 種のデザートを、2026 年 1 月 5 日（月）から 2 月 28 日（土）まで販売します。

※「苺アフタヌーンティーセット」のみ、2025 年 12 月 26 日（金）から 販売。

苺尽くしのラウンジデザート イメージ

「苺アフタヌーンティーセット」は、スモークの演出が人気の、苺スイーツ7種とセイボリー9品、苺のオリジナルホットドリンクなど苺の魅力を存分に愉しめる期間限定のアフタヌーンティーセットです。スモークの中から現れるのは、練乳ソースの上にコロンと寝転ぶ、大粒苺を模した艶やかなムースです。煌めく光沢に包まれた愛らしい姿と、口いっぱいに広がる苺の香りに思わず心がときめきます。

苺のヴェリーヌや苺タルト、苺モンブランなど華やかなスイーツがプレートを彩り、さらにセットドリンクには苺のフレーバーティー2種も新登場。苺尽くしの特別なひとときをお届けします。

「本命パフェ～苺ショコラの贈り物～」は、苺とスイーツを美しく重ねた、華やかで贅沢なグラスパフェです。トップの苺エクレアの下には、苺ジャムとココアスポンジを重ねたケーキが隠れていて、その下のハート形のココアサブレを開くと、甘くてやさしい苺の世界がグラスの中に広がります。

フレッシュ苺に、チョコチップとクッキーがアクセントのバニラアイスクリーム、とろけるチョコレートソースも重なり、さまざまな香りと食感が織りなす心地よいハーモニーを愉しめます。

「苺のいろどりパレット」は、やわらかなピンク色のシュー生地に、花びらのように重ねたアンバサクリームとホイップクリーム、真っ赤な苺をあしらった、苺スイーツ「パリブレスト」が主役のキュートな一皿です。シーリングスタンプ風のホワイトチョコレートが特別感を演出します。

グラスの中にはみずみずしい苺のダイスと練乳アイスクリームを閉じこめ、サクサクとしたフィアンティーヌが心地よい食感のアクセントを添えます。仕上げに温かいホワイトチョコレートのソースをとろりとかけていただく、心ときめくプレートデザートです。

自分へのご褒美や、たいせつな方との特別なひとときに、苺が届ける“とっておきの贈り物”を心ゆくまでご堪能ください。

詳細については、次の通りです。

●●『苺尽くしのラウンジデザート』 販売 概要●●

【販 売 店 舗】

ラウンジ（1 階 / オールデイダイニング カザ内）

【販 売 期 間】

2026 年 1 月 5 日（月）～2 月 28 日(土)

※「苺アフタヌーンティーセット」は、2025 年 12 月 26 日（金）から販売開始です。

(※2025 年 12 月 31 日（水）～2026 年 1 月 4 日（日）は除外日)

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。

最新の営業情報は公式 HP をご確認ください。

【営 業 時 間】

10：00 ～ 21：00

（ラストオーダー：デザート 18：00 ／ その他 20：30）

※「苺アフタヌーンティーセット」はラストオーダー 17：00

【内容・料金】

苺アフタヌーンティーセット

≪1 日 10 食限定・ご利用時間 120 分制≫ 6,325 円

スイーツ全 7 種・セイボリー全 9 品

ウェルカムドリンク（ノンアルコールスパークリングワイン）＆セット内フリードリンク付

＜セットドリンク＞

コーヒー／紅茶（4 種類）／ハーブティー（3 種類）／ノンアルコールカクテル（3 種類）／苺のオリジナルホットドリンク 「苺ほっこりみるく」／苺のフレーバーティー（2 種類）

本命パフェ～苺ショコラの贈り物～

「苺アフタヌーンティーセット」 イメージ

単品 3,036 円

ドリンク付 3,542 円（コーヒー、紅茶 または カモミールティー）

苺のいろどりパレット

「本命パフェ～苺ショコラの贈り物～」 イメージ

単品 3,289 円

ドリンク付 3,795 円（コーヒー、紅茶 または カモミールティー）

「苺のいろどりパレット」 イメージ

※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます

※写真は、すべてイメージです。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/lounge-strawberry-dessert-202601

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都 ラウンジ

〒600‐8237

京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

075-361-9226(#)（直通）