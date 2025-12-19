【久世福商店店舗限定】 ＼年始のおすすめ手土産／2026年干支バウム 午（うま）が新登場！

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、2025年12月より、全国の久世福商店店舗（一部店舗を除く）にて、年末年始限定商品の販売を開始しました。2026年の干支である午（うま）をデザインした「干支バウム」や、久世福商店店舗でお求めいただける年始のお手土産にぴったりな商品をご紹介します。

型抜きバウム 干支午

【店舗限定】型抜きバウム（干支午）594 円（税込）

型抜きバウムは、しっとりふんわりと焼き上げた「平焼き」バウムクーヘンです。表面の生地はプリントが映えるよう、極限まで白色となるように焼き上げました。甘さ控えめのため、どの年代にも喜ばれる味わいです。

干支バウムの販売は今年で4年目を迎えます。シンプルなデザインを大切にしつつ、かわいらしさをプラスし、2026年の干支である午（うま）をデザインしました。新年の始まりを華やかに彩る一品としておすすめです。

新春のご挨拶に。お手土産おすすめ商品ピックアップ

紅白お吸い物最中 詰め合わせ（6個）【店舗限定】紅白 お吸い物最中 詰め合わせ(６個）2,400 円（税込）

お湯を注ぐだけで華やかなお吸い物が完成。最中のもちもち食感を楽しむことができます。紅白の色合いでお祝いにぴったり。

お年賀だし2個セット【店舗限定】御年賀だし２個セット 1,600 円（税込）

久世福商店の看板商品である「風味豊かな万能だし（5包）」とバイヤー厳選の国産風味原料でつくり上げた「久世福のだし 贅沢の極み（5包）」が入った、だし2個セットです。

年始のご挨拶にご利用いただけるよう、「御年賀」の文字とお正月を象徴する「門松」をあしらいました。お雑煮やお鍋、おでんなど、様々なお料理にご利用いただけます。

ご紹介した商品の他にもお手土産にぴったりな商品をラインナップしています。ぜひチェックしてみてください。

冬限定ラッピングで特別感を演出

【店舗限定】年末年始商品・ギフトはこちら :https://kuzefuku.com/?p=93666

さざんかの花をあしらった華やかな掛け紙と、御歳暮・御年賀の熨斗シールを無料でご利用いただけます。※ギフトBOXは有料です。

お近くの店舗を探す :https://kuzefuku.com/?page_id=2756久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

