全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「古相思曲（こそうしきょく）～君想う、千年の調べ～」を12月29日（月）夕方4時～放送開始します。

１．番組概要

出会うはずのなかった２人が時を超えて紡ぐ 切なくも美しい物語！！

秀逸なストーリーに誰もが驚き、胸を焦がす！ 時を超えて出会った悪名高き皇后と歴史小説家。現在と過去を織り交ぜて、戦乱の世の権謀術数と切ない愛を描く、極上の宮廷ラブロマンス！！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/kososhikyoku/■画像クレジット：2023 ©bilibili

２．あらすじ

九国時代の晟（せい）国を舞台にした歴史小説『南晟遺事』の著者・沈不言（しん・ふげん）のもとに、ドラマ化と続編執筆のオファーが舞い込んだ。晟国の史料は少なく、既に題材は枯渇。“史実を基に創作する”という信念を持つ不言は、完全創作で進めろと命じる編集者と言い争いに。すると次の瞬間、不言はなぜか宮廷の中にいた。しかも、そこに現れたのは、不言も自作で描いた“妖后”――皇帝を操り、贅沢三昧で国を破滅させた皇后・陸鳶（りく・えん）その人で…。

３．放送スケジュール

12月29日（月）夕方4時～ 放送スタート毎週月～火曜日 夕方４時～（2話連続放送）※26年1月5日（月）からは、毎週月～火曜日 ひる3時～（2話連続放送）無料BS初放送（全8話/中国語・日本語字幕）TVerでの見逃し配信あり

４．キャスト

役名：キャスト陸鳶（りく・えん）：ジャン・ヤーチン（張雅欽）「国色芳華～牡丹の花咲く都で～」沈不言（しん・ふげん）：グオ・ジアナン（郭迦南）「山河令」倚華（い・か）：ジュー・リンユー（朱林雨）「春うらら金科玉条」陸時（りく・じ）：チュエン・イールン（全伊倫）「僕のルイちゃん」李擁（り・よう）：ジュアン・ハン（荘翰）元啓皇帝（げんけいこうてい）：ホアン・ジンジョウ（黄靖洲）趙啓龍（ちょう・けいりゅう）：チュンユー・シャンシャン（淳于珊珊）「紅蓮伝～失われた秘宝と永遠の愛～」楚同裳（そ・どうしょう）：プー・イーシン（蒲熠星）

５．スタッフ

監督：ジージュ（知竹）『男狐聊斎～狐の恩返し～』脚本：ホーリーユンドワン（鶴唳雲端）、ダイ・チャオチャオ（戴超超）、サンチエンユー（三千魚）、ツイ・シーシー（崔嘻喜）

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。