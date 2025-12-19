SAMANTHAVEGA×VARZARコラボコレクションが登場！

写真拡大 (全15枚)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）


が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、韓国ヘッドブランド「VARZAR」（代表取締役社長： PARK SHIN KYU）とのコラボコレクションを発売する。





■特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2511d1/



■Ribbon series





韓国ファッションを取り入れた、甘×カジュアルなデザインのリボンシリーズ。





リボン付きボストンバッグ


（オフホワイト・ブラック・ピンク）


\18,700‐



シンプルな横型ボストンバッグに大きなリボンがついた、甘×カジュアルなハンドバッグ。


きちんと感にガーリーを足したトレンドのデザインで、長めの持ち手はアウターの上からでも


肩掛けがしやすいつくりに。








フロントには、コラボ商品だけのスペシャルなロゴ「SVZ」を型押しでさりげなくデザイン。





持ち手についているリボンはスナップボタンで簡単に取り外しが可能。


その日の気分に合わせて使い分けできます。






バッグの中身は、大きなポケットが4か所ついており、収納力も◎


軽くて、容量たっぷりのバッグでも、横長なので物の出し入れがしやすいのもポイント。





リボンデザインバケットハット（左）\8,250‐


リボンデザインキャップ（右）\6,600‐



広めのつばが小顔効果に抜群と話題のVARZARのキャップとバケットハットから


サマンサベガとのコラボコレクション限定デザインが登場。


VAの金具プレートと、同色の大ぶりなリボンが


シンプルながらも、ワンポイントでガーリーさを取り入れたサマンサベガとのコラボならではのデザイン。





リボンは取り外し可能。




■Sporty series





スポーティーでカジュアルなデザインのスポーティーシリーズ。





ミニボストンバッグ


（ベージュ・ネイビー・カーキ・ブラック）


\16,500‐





ボストンバッグ


（ベージュ・ブラック・ネイビー）


\18,700‐



キャンバス地のミニボストンバッグは、コロンとしたフォルムとトレンドのボストン型がポイント。


ミニサイズも小サイズもどちらもベルとショルダー付きなので、2wayで使用可能。





２本のラインがスポーティーさをプラスし


フロントには、コラボ商品だけのスペシャルなロゴ「SVZ」をプリント。





またバッグには、VAのロゴとSAMANTHAVEGAのロゴプレート、ハート型のモチーフを金具に起こしたオリジナルチャーム付き。





キャップ


（ブラック・ベージュ・ネイビー）


\6,600‐


フロントにさりげなく刺繍されたSVZロゴと広めのつばがポイントのキャップ。





調節可能で、SAMANTHAVEGA×VARZARのロゴをさりげなく刺繍でデザインし


特別感溢れるアイテム。



【店舗展開について】


VARZAR×SAMANTHAVEGAのフラッグシップストアとして、2/18（水）に梅田エスト店にてオープン予定。


VARZARの通常商品に加え、サマンサベガとのコラボアイテムを展開予定。



■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company