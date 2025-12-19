【新潟・佐渡島】次世代の酒蔵「SAKENOVA BREWERY」が誕生。輸出用清酒及びその他の醸造酒製造免許を同時取得し、2025年12月より販売開始

株式会社サケアイ醸造所外観

日本酒ブランド「SAKENOVA（サケノヴァ）」を運営する株式会社サケアイ（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：新山 大地）は、新潟県佐渡島に新たな醸造所「SAKENOVA BREWERY」を設立いたしました。 この度、「その他の醸造酒」および「輸出用清酒」の製造免許を取得し、本格的な酒造りを開始。記念すべき第一弾商品として、佐渡産ハチミツを使用した試験醸造酒「SAKENOVA Crafted Series -Brew Note 001 HONEY-」をリリースいたします。

■ SAKENOVA BREWERYについて

醸造所内

SAKENOVA BREWERY（サケノヴァ ブリュワリー）は、日本海に浮かぶ歴史と伝統の島、佐渡島に新たに誕生した酒蔵です。 ブランド名には、「SAKE（酒）」と「NOVA（新星・新しい）」を掛け合わせ、「日本酒業界に新たな光を灯す存在でありたい」という強い意志が込められています。

■ 免許取得の背景

近年、日本酒の国内消費量が減少傾向にある一方で、海外における日本酒人気は年々高まりを見せています。また、多様化する嗜好飲料に合わせて、従来の日本酒の枠にとらわれない新しい味わいへのニーズも拡大しています。こうした背景を受け、SAKENOVA BREWERYでは以下の2つの免許を取得いたしました。

1.その他の醸造酒 製造免許

従来の清酒の定義にとらわれない、自由な発想での酒造りを可能にします。フルーツやハーブを用いたり、低アルコールで飲みやすい新しいタイプの醸造酒など、多様な嗜好に応える商品を開発してまいります。

2.輸出用清酒 製造免許

世界中の人々に「SAKE」の魅力を伝えるため、海外市場に向けた高品質な日本酒を製造・輸出いたします。佐渡島の風土が育んだ米と水を使い、世界基準の品質を目指します。

■ AIを活用した次世代の酒造り：自社開発システム「KuraCloud」

KuraCloud

SAKENOVA BREWERYの最大の特徴は、伝統的な職人の技と最先端テクノロジーの融合にあります。 私たちは、酒造りの工程管理やデータ分析を行う醸造管理システム「KuraCloud（クラクラウド）」を自社開発いたしました。

伝統的酒造りの持続可能な継承へ

- データの可視化と継承: 温度経過や成分分析値などの醸造データをクラウド上で一元管理・蓄積することで、これまで杜氏の勘や経験に依存していたノウハウを形式知化し、再現性の高い酒造りを実現します。- AIによる最適化: 蓄積されたビッグデータをAIが解析し、最適な発酵経過を予測・提案することで、常に高品質な酒造りをサポートします。

「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを受け、私たちはこの技術を次世代へ確実に継承していく責任があると考えています。 「KuraCloud」は、経験の浅い蔵人でも熟練の技をデータとして学び、効率的に技術を習得できる「教育・研修プラットフォーム」としての活用も予定しています。 テクノロジーの力で「見て盗む」修行の時間を短縮し、若手蔵人がより創造的な酒造りに挑戦できる環境を整えることで、持続可能な醸造技術の継承モデルを確立します。

■ 第一弾の試験醸造酒発売

2023年からスタートしたSAKENOVAですが、自社製造のお酒はこれが初めてとなります。自社製造のお酒を「Crafted Series（クラフテッドシリーズ）」とし、SAKEの新たな価値をつくってまいります。第一弾は試験醸造酒として発売します。試験醸造酒の名前は「Brew Note（ブリューノート）」です。

Brew Note 001 HONEY

■商品詳細

SAKENOVA Crafted Series -Brew Note 001 HONEY-- 商品名:「 SAKENOVA Crafted Series -Brew Note 001 HONEY- 」- 特徴:- - 佐渡産ハチミツを使用: 日本の北限と南限の植物が共存する佐渡島で採れた、希少な非加熱ハチミツを副原料として使用。国内流通量わずか0.2%という貴重な生のハチミツが、唯一無二の風味を生み出します。- - 生酒・おりがらみ: 火入れを一切行わない「生酒」であり、醪（もろみ）由来の細かなおりをあえて残した「おりがらみ」です。生きた酵母がもたらすフレッシュな口当たりと、シルクのような滑らかな質感が特徴です。商品画像

SAKENOVA Crafted Series

-Brew Note 001 HONEY-

\3,300 (税込/送料別)



アルコール分： 14%

日本酒度： -7.4

酸度： 1.6

精米歩合： 60%

使用酵母：901

副原料：ハチミツ

火入れ： 生酒

内容量： 720ml

■ 販売スケジュール

販売開始: 2025年12月21日（日）11:00～

出荷予定日: 2025年12月25日（木）予定

URL: https://sakenovabrewery.jp/products/brewnote001

■輸出用清酒販売パートナー

SAKENOVA BREWERYでは、世界市場へ展開していくため、輸出用清酒の販売パートナー（輸出業者様、海外ディストリビューター様）を広く募集しております。

佐渡島から世界へ、新しいSAKEの価値を共に届けていただけるパートナー企業様からのご連絡をお待ちしております。

お問い合わせ先: https://sakenovabrewery.jp/pages/contact

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社サケアイ

HP. ：https://sakeai.co.jp/

所在地 ：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地

代表者 ：代表取締役社長 新山大地

設立 ：2020年2月27日

- 日本酒レコメンドサービス「Sakeai（サケアイ）」の開発・運営

- ハイエンド日本酒ブランド「SAKENOVA」の運営

- 佐渡の醸造所「SAKENOVA BREWERY」の運営