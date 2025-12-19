MUCC・Waive・Psycho le Cemu─3バンドが集結するトークイベントの配信決定【12/26(金) 昼夜2公演】さらに、開催直前特番アンコール放送も実施【12/24(水)17:00～】
「MUD FRIENDS TALK」12/26(金) 昼夜2公演 配信決定
MUCC・Waive・Psycho le Cemuの3バンドが集結するトークイベントの配信が決定しました。
ヴィジュアル系シーンを牽引してきた3組による貴重なトークを、昼夜2公演でお届けします。
ニコニコ生放送にて配信チケット発売中です。
「MUD FRIENDS TALK」配信情報
MUD FRIENDS TALK
開催日：2025年12月26日（金）
会場：渋谷PLEASURE PLEASURE
【昼公演】
放送日時：16:00 START
出演：逹瑯／YUKKE（MUCC）、杉本善徳／貳方孝司（Waive）、AYA／YURAサマ（Psycho le Cemu）
▼ご視聴はこちら
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349311819
【昼公演】逹瑯／YUKKE（MUCC）、杉本善徳／貳方孝司（Waive）、AYA／YURAサマ（Psycho le Cemu）
【夜公演】
放送日時：19:30 START
出演：ミヤ（MUCC）、田澤孝介／高井淳（Waive）、DAISHI／Lida／seek（Psycho le Cemu）
▼ご視聴はこちら
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349311826
【夜公演】ミヤ（MUCC）、田澤孝介／高井淳（Waive）、DAISHI／Lida／seek（Psycho le Cemu）
視聴チケット情報
・チケット価格
各公演 3,300円（税込）＋サービス手数料330円
・販売期間
2025年12月8日（月）18:00 ～ 2026年1月9日（金）20:00
・タイムシフト視聴期間
2026年1月9日（金）23:59まで
※期間中であれば、生放送終了後も繰り返しご視聴いただけます。
※視聴期限を過ぎると、途中視聴の場合でも再生ができなくなります。
視聴チケットはこちら :
https://dwango-ticket.jp/project/ttzv8OMagv
開催直前特番アンコール放送
アンコール放送「MUD FRIENDS 2000～2025 開催直前SP特番【Psycho le Cemu（DAISHI＆seek）×Waive（田澤孝介＆杉本善徳）×MUCC（ミヤ＆YUKKE）】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1220_1_2947b69d70bb710008c348c40d625a61.jpg?v=202512190422 ]
■番組について
※本番組は、2025年10月21日放送回の再放送となります。
※番組内で告知されているプレゼントキャンペーンは実施しておりませんので、ご了承ください。
【Waive×MUCC×Psycho le Cemu】泥友が再び集結
「MUD FRIENDS 2000～2025」直前SPを、出演バンドから2名ずつゲストに迎え、約120分に渡り放送いたします。
最後までご視聴いただくには、プレミアム会員のご登録(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv349420502)が必要となります。
関連リンク
■MUCC
MAVERICK CHANNEL：https://ch.nicovideo.jp/maverickdci
OFFICIAL X：https://x.com/muccofficial
OFFICIAL サイト：https://55-69.com/
■Waive
OFFICIAL X：https://x.com/Waive_info
OFFICIAL サイト：https://www.waivewaive.com/
■Psycho le Cemu
サイコチャンネル：https://ch.nicovideo.jp/psycholecemu
OFFICIAL X：https://x.com/PLC_official
OFFICIAL サイト：https://psycholecemu.com/