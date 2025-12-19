医療業界におけるヤングケアラー理解促進へ　官民協働の認知・啓発セミナーを開催

株式会社メディパルホールディングス

株式会社メディパルホールディングス（本社:東京都中央区、代表取締役社長：渡辺 秀一、以下、「メディパル」）およびメディパルの連結子会社である株式会社メディセオ（本社:東京都中央区、代表取締役社長：今川 国明、以下、「メディセオ」）は、日本イーライリリー株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：シモーネ・トムセン、以下、「日本イーライリリー」）および上尾市と協働で、１０月８日に埼玉県上尾市にある医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院（以下、「上尾中央総合病院」）にて、医療従事者を対象としたヤングケアラー※１の認知度向上に向けた啓発セミナー（以下、「本セミナー」）を開催しましたのでお知らせいたします。

メディパルグループでは、社会貢献活動に関する方向性を取りまとめた「社会貢献への思い」の中で重点テーマとして「３つの約束」を掲げています。その一つである「未来の子どもたち」のテーマに基づいた活動の一環として、メディパルと日本イーライリリーはヤングケアラー支援に関するパートナリングに関する覚書※２を締結し、医療業界におけるヤングケアラー理解促進に向けた取り組みを展開しています。

メディパルおよびメディセオならびに日本イーライリリーは、医療機関がヤングケアラーの早期発見・支援において当事者との重要な接点の一つであるという認識のもと、今回、全国に先駆けて「ヤングケアラーコーディネーター」の設置などの支援体制強化活動を通じた専門知見を有する上尾市と連携し、本セミナーを開催しました。本セミナーでは、医療現場において早期にヤングケアラーを認知し、支援機関へ適切につなげていくために、それぞれの専門知見を融合させるとともに医療現場での実践に資する知識共有を行いました。

メディパルグループでは今後、本セミナーをモデルケースとし、官民協働の取り組みを拡充させていくことで、医療従事者のさらなる理解促進と支援機関との連携強化を図り、子どもたちを地域全体で見守る仕組みづくりに貢献し、ヤングケアラーを取り巻く環境改善に寄与してまいります。

【メディパルグループの社会貢献活動について】

ウェブサイト：https://www.medipal.co.jp/csr/social/activities

※１：本来大人が担うべき家事やご家族の介護を日常的に行っている子どもや若者のことです。その負担により、学業や友人関係、就労などに支障をきたし、孤立するケースも多く、深刻な社会問題となっています。

※２：本パートナーシップの締結は、社会貢献活動としてのヤングケアラー支援を目的としており、通常の業務取引に関する何らの合意、約束を行うものではありません。また、一連の活動においては営利を目的とするものではありません。

■セミナー概要

名称：ヤングケアラーについて学ぶセッション

日時：２０２５年１０月８日（水）１８:００～１９:００

場所：上尾中央総合病院（埼玉県上尾市）

参加者：上尾中央総合病院の医師・看護師など医療従事者４０名

登壇：上尾市、日本イーライリリー、メディパル、メディセオ

内容：ヤングケアラーの基礎知識、上尾市の現状と支援の取り組み

■成果と参加者の声

本セミナー実施後のアンケート結果※からは、医療従事者の高い理解度と支援への強い意欲が確認されました。また、医療従事者と上尾市ヤングケアラーコーディネーターとの交流も生まれ、地域での連携支援に向けた関係構築の場となりました。

＜理解度と有意義性＞

・８５％が「ほとんど理解できた」と回答。

・８８％が「大変有意義だった」と回答。

＜支援への意欲＞

・半数以上が「今後も学ぶ機会に参加したい」「ヤングケアラーかもしれないと感じたら気にかけたい」と回答。

・３５%が「ヤングケアラーかもしれないと感じたら支援先をさりげなく渡したい」と回答。

※：上尾中央総合病院 小児虐待対策検討委員会研修（ヤングケアラーについて学ぶセッション）に関するアンケート（２０２５年１０月８日、回収数４０、回収率１００％）

ご参考：ヤングケアラー支援に関する主な活動実績

２０２３年１１月

日本イーライリリーとのヤングケアラー支援に関する合同ワークショップを開催

２０２３年１１月～

メディパルグループ内における認知啓発活動を開始（チャリティーウォーク等 ２０２５年１２月時点で延べ５回 実施)

２０２４年８月

メディセオ物流センター（阪神ＡＬＣ）での当事者向け見学会・職業体験の開催

２０２４年１２月

日本イーライリリーとヤングケアラー支援に関するパートナリングに関する覚書を締結

２０２５年１月

日本イーライリリーと医療従事者向けの認知啓発冊子を共同制作

２０２５年４月

有限会社ハートフルケア（本社：兵庫県川西市、代表取締役:三宅 圭一・酒井 美那子）にて薬局従業員向け認知啓発セミナーを開催（神戸市、日本イーライリリーと協働）

２０２５年１０月

上尾中央総合病院にて医療従事者向け認知啓発セミナーを開催（上尾市、日本イーライリリーと協働）

阪神ＡＬＣ職場見学会の様子チャリティーウォークの様子共同制作した医療従事者向け冊子