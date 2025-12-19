バンドリ！が贈る、次世代プロジェクト「夢ノ結唱」から、Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 AVERの発売を開始！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡 那之）は、

「夢ノ結唱」プロジェクトより、「Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 AVER」の発売を開始しました。

- Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱AVERの発売を開始！

バンドリ！による新たなメディアミックスプロジェクト「夢ノ結唱」。

「Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱AVER」は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発されたSynthesizer V 2 専用歌声データベースです。

Ave MujicaのGt. & Vo.ドロリス（CV.佐々木李子）の歌声を人間らしくリアルに表現することが出来ます。

「Synthesizer V」は強力な音声処理エンジンを搭載し、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作ることができる歌声合成ソフトウェアです。

Synthesizer Vシリーズの最新エディター「Synthesizer V Studio 2 Pro」では、より人間らしい歌唱を実現するため、さらに高度なダイナミクス表現を実装し、表現豊かで多彩な歌唱を可能にする最新エンジンを搭載しました。また、さらなる品質の向上を追求し、ユーザーが少ない操作で直感的にイメージ通りの編集ができるよう、レンダリングの高速化やピッチ編集機能の最適化など、操作性を改善しています。

OSはWindows/macOSに対応。日本語、英語、中国語、広東語、スペイン語、韓国語など多言語での歌唱にも対応しています。

【商品情報】

＜ダウンロード版＞

Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 AVER ダウンロード版

価格：\10,780（税込）

発売日：2025年12月19日（金）

https://bang-dream.com/discographies/4167

Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 AVER Studio 2 Proダウンロード版

価格：\23,980（税込）

発売日：2025年12月19日（金）

https://bang-dream.com/discographies/4166

- 「夢ノ結唱」とは

バンドリ！による新たなメディアミックスプロジェクト。

Poppin'PartyのGt. & Vo. 戸山香澄（CV.愛美）と、RoseliaのVo. 湊友希那（CV.相羽あいな）、

Pastel＊PalettesのVo. 丸山 彩（CV.前島 亜美）、ハロー、ハッピーワールド！のVo. 弦巻 こころ（CV.伊藤 美来）、Ave MujicaのGt. & Vo.ドロリス（CV.佐々木李子）の歌声を深層学習等のAI 技術により高精度に表現、声質・癖・歌い方などを再現できるほか、ピッチ、タイミング、ビブラートなど細かく調整することも可能。

2025年7月には夢ノ結唱アルバム「CULTIVATION」をリリース。

2025年12月19日（金）にシリーズ第5弾となる新キャラクター「夢ノ結唱 AVER」を発売。

夢ノ結唱公式サイト：https://yumenokessho.bang-dream.com/

夢ノ結唱公式X：https://twitter.com/yumenokessho

YouTube「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」：http://youtube.com/@yumenokessho/

- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 8周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および2025年3月に放送を終えたTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズの制作が決定。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎え、今後の展開への期待が高まっている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com/

バンドリ！公式 X：https://twitter.com/bang_dream_info

バンドリ！公式 Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Dreamtonics (C)AHS