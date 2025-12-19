【近鉄パッセ】「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」を2026年1月10日(土)より開催

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店 名古屋店(近鉄パッセ)は、2026年２月28日（土）をもって営業を終了いたします。 前身の「近鉄東海ストア」開業から59年間、そして「近鉄パッセ」として業態変更を行ってからの28年間、長きにわたり支えてくださったお客さまへ心からの感謝をお伝えするため、2026年１月10日（土）より『28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！』を開催いたします。名古屋のファッション・カルチャーの発信地として、多くの方の「青春」と共にあった近鉄パッセならではの企画で、最後の50日間を盛り上げます。

■ 「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」開催概要

場所： 近鉄パッセ 全館（名古屋市中村区名駅1-2-2）

第１弾 2026年１月10日(土)～２月１日(日)

「28年間ありがとう！さよならPass’e 大感謝SALE！」

第２弾 2026年２月２日(月)～２月18日(水)

「28年間ありがとう！さよならPass’e ラストスパートSALE！」

第３弾 2026年２月19日(木)～２月28日(土)

「28年間ありがとう！さよならPass’e ファイナル10days！」

ファッション・雑貨のお買い得品や人気食品催事が週替わりで登場するなど

お客さまにお楽しみいただける商品をご用意いたします。

閉店特設サイトはこちら :https://www.passe.co.jp/final_lp/

※「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」の詳細やイベント情報は順次お知らせいたします。また、閉店当日のイベント内容については２月中旬頃にお知らせいたします。

■ 近鉄パッセを振り返る特別企画

お買い物だけでなく、近鉄パッセでの想い出をお客さまと共有できるイベントを開催します。

１.～Pass’e の軌跡～ みんなの青春！ファッションヒストリー

期間：2026年１月10日（土）～２月28日（土）

設置場所：５階エスカレーター横特設コーナー

近鉄パッセの歴史とともに、ファッション、アイテム、カルチャーの移り変わりを年表ボードにした

特設コーナーを設置します。

２. Pass’e からのありがとうメッセージ！

期間：2026年１月10日（土）～２月28日（土）

〈動画放映〉1階デジタルサイネージ、閉店特設サイト

〈特設ボード〉２階エスカレーター横特設コーナー

近鉄パッセで勤務するスタッフから、感謝のメッセージをサイネージ動画（音声）や特設ボードでご紹介します。

３.さよならPass’e！みんなの想い出 寄せ書き広場

期間：2026年１月30日（金）～２月28日（土）

設置場所：４階特設会場

メッセージやイラストなどお客さまが近鉄パッセの想い出を自由に書いていただけるスペースを設置します。