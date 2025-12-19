VoX Liveの番組『いいもの・美味いもの お取り寄せ天国』がBS11等で放送決定

株式会社ジーネクスト

株式会社ジーネクスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：村田 実、証券コード：4179、以下「ジーネクスト」）は、当社が展開するライブコマース支援サービス「VoX Live（ボックスライブ）」において制作を進めてまいりました、地域の魅力を発信する応援番組『いいもの・美味いもの お取り寄せ天国』が、BS11にて放送されることが決定しましたので、お知らせいたします。

本番組は、テレビとSNS・ECを融合させた新たなライブコマース番組として、TikTok Shopとの連動企画を実施予定であり、2026年1月末より放送開始します。

背景と目的

ジーネクストは、「世の中の“情報の分断”をなくし、生活者や企業にとっての課題解決集団でありたい」という想いのもと、ステークホルダーDXプラットフォーム「Discoveriez」の提供を通じて、顧客接点（VoC／CRM）を起点としたDX支援を行ってまいりました。こうした取り組みの中で、当社が掲げる企業経営コンセプト「VoX（Voice of X）」（あらゆるステークホルダーの声を聴く）の実業化プロジェクトとして立ち上げたのが、ライブコマース支援サービス「VoX Live」です。VoX Liveは、長年テレビショッピングで培われてきた番組制作・販売ノウハウを、TikTok ShopをはじめとするSNS・EC領域と融合させることで、生活者の共感を起点とした新たな購買体験の創出を目指しています。

今回、VoX Liveの取り組みとして制作を進めてきた番組『いいもの・美味いもの お取り寄せ天国』について、BS11での放送が決定したことにより、テレビというマスメディアとSNSを横断した情報発信・購買体験を、より多くの生活者へ届けることを目指します。

本番組を通じて、地域に根ざした商品や生産者の想いを丁寧に伝えるとともに、テレビ×SNS・ECを融合したライブコマースの新たなモデル確立を目的としています。

VoX Liveについて

「VoX Live（ボックスライブ）」は、企業・ブランド・クリエイターの“声（VoX）”をリアルタイムで届けることをコンセプトとした、ジーネクスト独自のライブ配信・番組制作プロジェクトです。

商品やサービスの魅力を、出演者のリアルな体験やストーリー、対話を通じて伝えることを特徴とし、これまで本プロジェクトを進めてまいりました。

今回のBS11での放送決定により、テレビを起点とした情報発信にライブ配信やECを連動させることで、「テレビ × ライブ配信 × EC」を融合した、新しい情報発信・購買体験の創出を目指します。

番組放送概要（予定）

【番組概要】

・番組名：いいもの・美味いもの お取り寄せ天国

・放送局：BS11およびCS各チャンネル（予定）

・放送開始：2026年1月末（予定）

・制作：G-NEXT VoX Live

・協賛企業：後日発表予定

【番組内容】

本番組は、ふるさと納税などでも話題の全国各地の名産を特集し、生産者の情熱や地域に根ざした文化、そして“食”がつなぐ人と人との絆を描き出す応援番組です。

テレビ番組としての視聴体験に加え、TikTok Shopとの連動により、番組で紹介された商品に視聴者が出会い、購入につながる新しい体験の提供を目指します。

TikTok Shopとの連動企画について

本番組では、TikTok Shopとの連動企画を実施予定です。番組内で紹介される商品について、TikTok上のライブ配信やショート動画と連動した情報発信を行い、視聴者が商品に出会い、その場で購入につながる導線の構築を目指します。

これにより、テレビ番組の視聴者、TikTokユーザー、EC利用者といった、それぞれの接点を持つ生活者に対し、番組とSNS・ECが連動した、これまでにない購買体験の提供を図ります。

ジーネクストの取り組みと今後の展望

ジーネクストは、「顧客の声（VoX）を企業価値へ変える」ことをミッションに、カスタマーエンゲージメント領域におけるSaaS事業・メディア事業・コンテンツ制作を展開しています。

今後は、BS11での番組放送を起点に、VoX Liveを通じて、放送局・地域事業者・ECプラットフォームとの連携をさらに強化し、企業と生活者の新しい接点の創出、ライブコマース市場の活性化、メディアとECの融合モデルの確立を目指してまいります。

また、日本トータルテレマーケティング社との連携※によるコールセンター・物流・CRMを統合したライブコマース運営体制を活用し、クライアント企業の収益貢献まで一貫して支援できる“実業支援モデル”の確立を進めてまいります。

※当該連携の詳細については、2025年10月31日付リリース「ジーネクスト、『すべての声が、未来を変える』ライブコマース事業“VoX Live”を始動」（https://www.gnext.co.jp/information/317/）をご参照ください。

【ジーネクストの概要】

本社所在地 ：東京都千代田区平河町2-8-9 HB平河町ビル3F

代表者 ：代表取締役 村田 実

設立 ：2001年7月

ウェブサイト ：https://www.gnext.co.jp/

サービスサイト：https://discoveriez.jp/

◇サービスに関するお問い合わせ先

株式会社ジーネクスト 担当：酒井・河村

E-mail：info-ir@gnext.co.jp