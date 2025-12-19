“世界一綺麗なマーチ”　東京オートサロンにてお披露目決定【ベストカーがメディアサポート】

株式会社講談社

日産自動車大学校（本部、神奈川県横浜市、学長 本廣好枝）は、「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトにおいて、日産自動車大学校の学生がレストアを完了した日産マーチを東京オートサロンに出展いたします。また2026年1月9日に近藤真彦さんをお招きし、トークショーを実施します。

■プロジェクトの概要について

（株）エムケイカンパニー代表であり、KONDO RACINGの監督を務める近藤真彦さんが、ご自身がイメージキャラクターを務めた「マッチのマーチ（K10型日産マーチ）」を2024年に手に入れました。日産自動車大学校の全国５校（栃木・横浜・愛知・京都・愛媛）の学生がリレーでレストア整備を実施し、ついに整備が完了しました。完成した車両はすでに近藤真彦さんのガレージに収められ、試乗も終えています。マニュアルトランスミッションに換装された「マッチのマーチ」は絶好調で、ご本人もドライブを楽しまれました。

■完成した「マッチのマーチ」を東京オートサロンに出展

今回、近藤真彦さんの愛車「マーチ」を2026年1月9日から開催される東京オートサロンに、日産自動車大学校が出展します。近藤真彦さん自身が「たくさんの人に学生のレストアの技術や思いを見て感じてほしい」とコメントを寄せていただきました。単なるレストアにとどまらず、車両への理解、実際のカスタマーの愛車へ触れる機会など、メカニック教育としても活用されたマーチ。ぜひその姿をご覧ください。また製作途中の動画は、公式メディアパートナーの株式会社講談社BECK『ベストカーチャンネル』にて公開中です。

■出展概要について

出展日時：2026年1月9日から1月11日（9日はメディアデーおよび特別招待日）

トークショー日時：2026年1月9日 14時15分から14時45分まで／西ホール日産ブースにて

※近藤真彦さんおよび日産自動車大学校学生代表のトークショーとなります

※フォトセッションがございます（個別取材時間はございません）

■活動紹介イメージ動画はこちらから

https://youtu.be/qilrOoFqGS8

■ベストカーチャンネルでのレポート動画はこちらから

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYpK-akmQzrbWx3tgUNutsnACsUrWhuIP

【各社プロフィール】

■株式会社エムケイカンパニー

株式会社エムケイカンパニーは、近藤真彦が代表兼監督のレーシングチーム「KONDO RACING」を運営。2000年発足以降、国内最高峰カテゴリーのSUPER GT、スーパーフォーミュラ、海外レースなどに積極的に参戦を繰り返し、2020年、2022年には、日産自動車、日産自動車大学校と共に参戦しているスーパーGT GT300クラスにてシリーズタイトルを獲得。今シーズンも更なる高みを目指して全力でチャレンジを続けていきます。

代表者：代表取締役 近藤真彦

URL ：https://kondo-racing.jp/

■日産自動車大学校

日産自動車大学校は、全国に５校（栃木・神奈川・愛知・京都・愛媛）ある未来のためのメカニックを育成する自動車整備専門学校です。「つねに時代をリードする人間力・技術力を兼ね備えた自動車エンジニアを育成し、自動車業界および社会の発展に貢献する。」を教育理念に掲げ、自動車整備の基礎から、最先端の技術まで。電気自動車から、プレミアムスポーツカーまで自動車メーカー直系のメリットを活かし最先端の教育を行っています。

（本件に関する詳しいお問い合わせ先）

学校法人 日産学園 日産・自動車大学校

広報支援部 新倉道代

電話：080-4400-6542

E-Mail：michiyo-n@mail.nissan.co.jp

■株式会社講談社BECK（旧：株式会社講談社ビーシー）

まもなく創刊49年目を迎える自動車メディア「ベストカー」、そして日本有数のアクセス数を誇る「ベストカーWeb」では、読者を第一に丁寧で正直なコンテンツ作りをモットーにしております。このプロジェクトは「ベストカー」本誌の近藤真彦さん連載「クルマにBANZAI」から発したスピンオフプロジェクトとなり、日産自動車大学校さまを主軸とした教育プログラムへ発展したことをメディアとしても大きな喜びを覚えております。ぜひ会場で実車をご覧ください。

代表者 ：代表取締役社長 柿島 一暢

所在地 ：東京都文京区音羽1-18-10 音羽護国寺ビル5F

URL ：https://kodansha-bc.com/

事業内容 ：雑誌、書籍等の出版、編集業務