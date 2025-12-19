PicoCELA、ドイツで開催されるエネルギー関連産業国際見本市「E-world energy & water 2026」東京パビリオンに出展

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（東京都中央区、代表取締役：古川 浩）は、2026年2月10日（火）～12日（木）に開催される「E-world energy & water 2026」に出展することをお知らせいたします。

このイベントは、エネルギー関連産業の国際的な見本市であり、ドイツノルトライン・ヴェストファーレン州エッセン市の「メッセ・エッセン」で開催されます。

PicoCELAは、東京都によって選定された、高い技術力、製品を持つ環境・エネルギー分野の都内中小企業が出展する「東京パビリオン」にて、世界最高レベルの無線メッシュ技術を展示します。

PicoCELAの出展内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35736/table/118_1_95c20b04d0bf4d5d83a9c417bdb907fa.jpg?v=202512190551 ]

PicoCELAは、広範囲の屋外環境やプラント・工場などの過酷な環境下でも、安定した低遅延のWi-Fi通信ネットワークを低コストかつ容易に構築する無線メッシュWi-Fiソリューションを提供しています。本展示会では、最新のエッジコンピューティングアクセスポイント「PCWL-0501(6GHz対応)」（屋内向けハイエンドモデル）並びに、「PCWL-0511(IP67準拠)」（屋外向けハイエンドモデル）の展示と、エネルギー関連業界における無線ネットワークの活用事例について紹介します。

屋内向けハイエンドモデル PCWL-0501(6GHz対応)屋外向けハイエンドモデル PCWL-0511(IP67準拠)

PicoCELAは、今回の「E-world energy & water 2026」への出展を通じて、欧州をはじめとする世界との繋がりを加速させ、当社の無線メッシュ技術をグローバルな社会インフラのデジタル化に不可欠な基盤として展開することを目指します。

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称：PicoCELA株式会社

住所：東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役：古川 浩

上場市場：米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容：無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL：https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

● 2022年

令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

● 2021年

High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

● 2020年

第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞

第5回JEITAベンチャー賞 受賞

Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

● 2019年

Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択

内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

● 2018年

JR東日本スタートアップ大賞受賞

Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択