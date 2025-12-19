「日水コングループビジョン2030（概要版）」の公表

株式会社日水コン

株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二）は、2026年から2030年を対象とする「日水コングループビジョン2030」の公表に先立ち、下記のとおり、その骨子となる概要版を策定しましたので、お知らせいたします。

記

当社は1959年の創業以来、公益を第一とする企業理念のもと、水に関わる社会課題の解決に取り組んでまいりました。人口減少、インフラ老朽化、気候変動等により課題が高度化・複雑化する中、日水コングループには、その高い技術力と豊富な経験を生かし、持続可能な水インフラを支える取組みを一層推進していくことが求められています。

このたび、日水コングループの更なる成長と社会貢献の実現に向けて、「日水コングループビジョン2030」の骨子を概要版として取りまとめましたので、公表いたします。

- 日水コングループビジョン2030（概要版）2025.12.19(https://www.nissuicon.co.jp/assets/pdf/company/NissuiconGroupsVisionfor2030_outline.pdf)※詳細版は2026年2月下旬に公表を予定しております。

日水コングループは、「水の統合インフラマネジメントの担い手」として、潤いのある持続可能な社会の実現に貢献し、「水のインパクトカンパニー」であり続けるため、これからも挑戦してまいります。

以 上

■株式会社日水コン

株式会社日水コンは、「水」を専門とした建設コンサルタントです。

水道・下水道・河川を中心に、流域全体にわたる水関連事業を幅広く展開しています。1959 年の創業以来、事業活動を通じて水に関する様々な社会課題を解決しています。

社名：株式会社日水コン（東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード261A）

本社：〒163-1122 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号（新宿スクエアタワー）

設立年月日：1959年5月25日

資本金：1億円