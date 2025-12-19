【名古屋】＜開業10周年記念＞旬の苺とチョコレートを使用！“大人のバレンタイン”をイメージした贅沢なグラスデザート「大人のご褒美パフェ～Strawberry&Chocolate～」

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）に開業10周年を迎えます。

10年間の歴史を共に刻み、ホテルを代表するスイーツとして愛され続けているのが、フレンチレストラン「グラマシースイート」の『大人のご褒美パフェ』。“アーティスティック”な見た目とご褒美感にあふれ、ホテル開業より続き、記念すべき68作品目となる今回は、“大人のバレンタイン”をイメージし、旬の苺と濃厚なチョコレートを使用した一杯に。

苺のジュレや濃厚なチョコレートアイス、そして甘さ控えめのチョコレートクリームを重ね、一口ごとに変化する味わいと、エレガントな見た目もお楽しみいただける『大人のご褒美パフェ～Strawberry&Chocolate～』を2026年1月13日（火）～3月12日（木）の期間限定で販売いたします。

『大人のご褒美パフェ～Strawberry&Chocolate～』概要

▲『大人のご褒美パフェ～Strawberry&Chocolate～』 イメージ

■販売期間

2026年1月13日（火）～3月12日（木）

■提供時間

平日（月～木）／11:00～21:00（L.O.19:30）

金土日祝／11:00～22:00（L.O.20:00）

■料金

2,860円（※消費税込・サービス料15％別）

■HP

https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_14453/

■商品概要

『大人のご褒美パフェ』は、上段と下段で構成され、アーティスティックな見た目が特徴のご褒美感満載の大人気スイーツ。ホテル開業より始まり、68作品目の今回は、旬の苺とチョコレートを存分に満喫できる『大人のご褒美パフェ～Strawberry&Chocolate～』を2026年1月13日（火）～3月12日（木）の期間限定で販売いたします。

今回のパフェは“大人のバレンタイン”をイメージし、旬の苺の果実を贅沢にパフェの上段・下段で使用した一杯。上段は、エレガントなチョコ細工とチョコレートマカロンを中心に、濃厚なチョコレートアイス、爽やかなラズベリーソルベ、苺の果実、生チョコレート、ココアサブレで華やかな見た目。下段は、みずみずしい苺と甘酸っぱい苺のマリネに甘さ控えめのチョコレートのクリームを重ね、チョコレートクランチでザクザクとした食感をお楽しみいただけます。底部は、ラズベリーシャンパンのジュレで締めくくられ、全体をすっきりとした味わいに仕上げました。

▲パフェ上段 イメージ

繊細なチョコ細工と、サクッとした食感のチョコレートマカロン。濃厚なチョコレートアイス、そしてなめらかな生チョコレートで仕上げました。酸味のあるラズベリーソルベと苺の果実が、チョコレートの甘さを引き立てます。

【上段使用食材】

チョコ細工／チョコレートマカロン／チョコレートアイス苺／ココアサブレ／生チョコレート／ラズベリーソルベ／チョコレートアイス

▲パフェ下段 イメージ

【パフェ下段】

みずみずしい苺のマリネと、甘さ控えめのチョコレートクリーム、そしてザクザクとしたチョコレートクランチ。グラスの底には、きらめくラズベリーシャンパンのジュレが敷き詰められ、最後の一口までお楽しみいただけます。

【下段使用食材】

苺／チョコレートクランチ／苺のマリネ

チョコレートのクリーム／ラズベリーシャンパンのジュレ

▲コース料理のデザートをパフェに変更 イメージ

コース料理のデザートのアップグレードが可能

コース料金に＋1,210円（消費税込・サービス料15％別）で、デザートをパフェにグレードアップ可能です。

＜店舗概要＞

▲店舗内観 イメージ

【店名】「グラマシースイート」（1F）

【営業時間】

＜ランチ＞平日11:30～15:00（L.O. 14:00）

土日祝11:00～15:00（L.O. 14:00）

＜ティータイム＞15:00～17:00（L.O. 16:30）

＜ディナー＞平日（月～木）17:00～21:00（L.O. 19:30）

金土日祝17:00～22:00（L.O. 20:00）

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/cafe/

＜ホテル開業10周年ロゴマークに込めた想い＞

▲ストリングスホテル 名古屋 開業10周年ロゴマーク

・感謝と創造の10年を形に、次の未来をひらく

ホテル名“ストリングス”の由来である“弦”もモチーフに、これまでの感謝と未来への決意をシンプルかつ力強く

表現したロゴマークです。

・感謝と調和

この“弦”は、一人一人のプロフェッショナルが生み出す「統一されたおもてなし」の精神を表しています。

・未来への創造

過去の経験を力に変え、次の10年へ向けて新しい価値を「創造」し続ける姿勢を象徴しています。

次のステージへ進む原動力として、これからも「革新（イノベーション）」を忘れず、お客様に新しい感動と記憶に

残る体験を提供し続けるという決意が込められています。