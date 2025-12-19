【フライングタイガー】まだ間に合う2026新年準備！ラッキー干支グッズ「午・馬・うま」人気ランキングTOP5発表！

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子、略称「フライングタイガー」）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2025年11月に発売した40種の2026年の干支「午・馬・うま」商品の中から、全国のフライングタイガーのストアでの販売実績をもとに、売れ筋TOP5をランキング形式でご紹介します。新しい年のスタートを楽しく彩る干支モチーフのラッキーアイテムは、毎年注目を集めるフライングタイガーの人気シリーズ。ユーモアあふれるデンマーク流デザインと、日常使いしやすいグッズ展開が特徴で、年末年始のカジュアルギフトにも多くご活用いただいています。

＜本ランキングについて＞

・対象商品：2025年11月に発売の干支「午・馬・うま」シリーズ

・対象期間：2025年11月14日（金）～12月17日（水）

・ランキングのベース：販売数量

第5位：ギフトバッグ(https://item.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/3067527/) 165円

新年のご挨拶に、ちょっとしたプレゼントを渡す時にぴったりなギフトバッグは、何枚でもストックしておきたい一品！

第4位：キッチンクロス(https://blog.jp.flyingtiger.com/item/zebrajapan-flyingtigercopenhagen-1763083075240-apparelcloud.productclass-f332eaf1-eb4d-4194-955d-29514c05ff00?itemnum=3067537) 385円

25×25cmの大き目サイズのキッチンクロスは4枚セット。ちょっと手を拭いたり、お台布巾やお皿を拭くときにも活躍します。好きなサイズに切ってもOK！繰り返し洗って使用可能。

第3位：マイクロファイバークロス(https://blog.jp.flyingtiger.com/item/zebrajapan-flyingtigercopenhagen-1764059754239-apparelcloud.productclass-c675a38d-9f1a-415a-9d5d-f15f9027cd30?itemnum=3067542) 330円

キッチンに、お掃除に、シンプルにハンドタオルとして、幅広い用途で使える便利アイテム。5枚入りなのでプレゼントとして添えても◎

第2位：トートバッグ(https://blog.jp.flyingtiger.com/item/zebrajapan-flyingtigercopenhagen-1763083075240-apparelcloud.productclass-f0afe4f0-f287-4b14-b120-68e4dfdbba03?itemnum=3067526) 495円

干支アイテムではありますが、1年中使える北欧らしいナチュラルなデザインがとってもオシャレ！ファッションのアクセントにもなります。

第1位：ランチバッグ(https://blog.jp.flyingtiger.com/item/zebrajapan-flyingtigercopenhagen-1763083075239-apparelcloud.productclass-43d7e859-a5e5-428f-a923-b049cad84a28?itemnum=3067528) 275円

定番のランチバッグも馬デザインに！背景がクリーム色で、持っているだけでオシャレ気分。食品だけでなく、小物をまとめて入れたり、ちょっとしたお土産やプレゼントの袋として使うのもオススメです。

いかがでしたでしょうか？その他にもたくさんの種類が揃っています。新年をフライングタイガーの干支グッズと共にお楽しみください。人気アイテムなので、購入はお早めに！

干支アイテム一覧（ブランドサイト） :https://blog.jp.flyingtiger.com/item?category=horse

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2025年12月19日現在

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：http://instagram.com/flyingtigerjp/

Facebook：https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenJP

X（旧Twitter）：https://x.com/FlyingTiger_JP/

LINE：https://lin.ee/vNQhuGW

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。