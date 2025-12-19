【名古屋】＜開業10周年記念＞日本の旬の食材や地元食材をフランス料理の伝統技法で楽しめる！和とフレンチの融合『フレンチジャポネ』をテーマにした、見た目にも美しいお料理「初春の薫り～彩～」販売
株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）で開業10周年を迎えます。
ホテル開業10周年を記念して、フレンチレストラン『グラマシースイート』では、フランスのソースや調理法で味わいを引き出す伝統的な技法と素材本来の味を引き出す和食の技法や箸文化を融合させ、自由な発想・見た目の美しさにもこだわった『フレンチジャポネ』をテーマにしたコース料理を提供いたします。味覚、嗅覚さらに視覚からもお楽しみいただけるフレンチコースを2026年1月13日（火）～3月12日（木）の期間限定で販売いたします。
▲コース料理全体 イメージ
＜販売概要＞
■場所：ストリングスホテル 名古屋1F「グラマシースイート」
■販売期間：2026年1月13日（火）～3月12日（木）
■営業時間：
ランチタイム：平日 11:30～15:00／土日祝 11:00～15:00
ティータイム：15:00～17:00
ディナータイム：平日（月～木） 17:00～21:00／金土日祝 17:00～22:00
■電話番号：052-589-0787（レストラン代表）
■詳細URL：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_14460/
■料金（消費税込・サービス料15%別）：
・ランチタイム：平日4,840円～／土日祝5,060円～
・ディナータイム：平日7,480円～／土日祝8,030円～
■メニュー内容：
＜ディナーメニュー「ブルックリンコース」10,752円～ （※消費税込・サービス料15％別） ＞
※仕入れ状況によって一部メニュー変更になる場合あり
【前菜１.】本ずわい蟹と聖護院かぶのラヴィオリ 紫蘇と柑橘
【前菜２.】合鴨胸肉のコンフィと九頭竜舞茸 黒胡椒ソース 春菊と黒にんにく
【魚料理】寒鱈とパンチェッタ セモリナ衣 愛知キャベツともろみ麹の焦がしバターソース
【肉料理】北海道蝦夷鹿ロースのロティとビーツ 黒果実のソース
【〆飯】冬トリュフの焼きリゾット コンソメ茶漬け
【デザート】甘酒と柚子のクレーム・ダンジュ
【ひととき】珈琲／紅茶
▲前菜１.
▲前菜２.
▲魚料理
▲肉料理
▲〆飯
▲デザート
＜開業10周年記念カクテル＞
▲カクテル3種
・カンパリセブン 1,150円
・アマレット＆ジンジャー 1,150円
・ドルチェ 1,480円
（※消費税込・サービス料15％別）
＜店舗概要＞
▲店舗内観 イメージ
【店名】「グラマシースイート」（1F）
【営業時間】
＜ランチ＞
平日 11:30～15:00（L.O. 14:00）
土日祝 11:00～15:00（L.O. 14:00）
＜ティータイム＞
毎日 15:00～17:00（L.O. 16:30）
＜ディナー＞
平日（月～木） 17:00～21:00（L.O. 19:30）金土日祝 17:00～22:00（L.O. 20:00）
【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）
【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/cafe/
＜ご利用用途に合わせたお席のご用意＞
▲大人数でも十分な人空間
▲大聖堂やお庭の見えるカーテン個室
▲完全個室
＜ホテル開業10周年ロゴマークに込めた想い＞
▲開業10周年記念ロゴマーク
・感謝と創造の10年を形に、次の未来をひらく
ホテル名“ストリングス”の由来である“弦”もモチーフに、これまでの感謝と未来への決意をシンプルかつ力強く
表現したロゴマークです。
・感謝と調和
この“弦”は、一人一人のプロフェッショナルが生み出す「統一されたおもてなし」の精神を表しています。
・未来への創造
過去の経験を力に変え、次の10年へ向けて新しい価値を「創造」し続ける姿勢を象徴しています。次のステージへ進む原動力として、これからも「革新（イノベーション）」を忘れず、お客様に新しい感動と記憶に残る体験を提供し続けるという決意が込められています。