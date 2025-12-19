家庭学習で「デジタルデバイス上への手書き」を行う中高生は約3割！デジタルネイティブ世代の家庭学習実態調査レポート

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、勉強アプリ「CarryCampus（キャリーキャンパス）」ユーザーを対象に実施した、「家庭学習に関する実態調査」の結果を公開します。

本調査では、中高生が家庭でどのようにまなびかたをしているか、デジタルツールの活用を中心に調査しました。特に「家庭学習において3割の人がデジタルデバイス上にも手書きをしている」、「勉強がわからない時の解決方法」として、57％がAIを活用している、という結果は、中高生のまなびかたが変化していることを表しています。



このほかにも、男女別や成績別の結果もわかる詳細レポートを無料ダウンロードいただけます。



レポートダウンロードお申込みフォーム：https://kokuyo.co.jp/study/contact/press2512.html

1.調査サマリ

・「デジタルデバイス上に手書きする」学習スタイルが33％。 中高生の学習シーンにおいて、タブレット等に「手書き」する層が3人に一人存在し、ノートの書き方に変化のきざしがある。

・「わからない問題はAIに質問」が57%。インターネット（69.8%）や教科書・参考書（69.3％）に次いで、3位。先生や友達に質問するように、AIに質問をして解決を図るという、新しい学習方法の定着が見られる結果に。

・有料で学習サービスを利用するのは15％。理由の第1位が「学力アップ」（45.9％）、第2位は「勉強をはかどらせる」（43.9％）。具体的な目標だけでなく、勉強の質を向上させるために有料学習サービスを利用していることが判明。

2.調査結果

（1）家庭学習時に「デジタル上に、手書きすることが多い」中高生は33％

家庭学習時の「手書き」のシーンにおいて、何に書くことが多いか？とのいう質問に対して、「紙系（ノート、ルーズリーフ、メモ帳）」（90.8％）、「教材系（プリント、教科書、問題集）」（61.9％）、「デジタル系（タブレット・ＰＣ、スマートフォン）」（33.3％）と回答。

デバイスの普及に伴い、”見るだけ”ではなく”書く”行為もデジタル上で行う中高生が3人に1人いることが分かりました。 デジタルネイティブとして、デバイスに幼い頃から触れてきているため、文具のように使用する中高生が増えてきていると考えられます。

※2025年2月調査

（2）勉強がわからない時の解決策、約57%が「AIに質問」と回答

家庭学習でつまづいた際、どのように解決しているかを聞いたところ、インターネット（69.8%）や教科書・参考書（69.3%)での調べものに次いで、「AIに質問」が57.1%で3位という結果となりました。質問の相手としては「学校の先生に質問」（50.6％）、「友達に質問」（55.3％）を上回っていることが分かります。。中高生にとってAIは身近なものになり、疑問をすぐに解決してくれる勉強のパートナーとなっていると考えられます。

※2025年10月調査

（3）有料で学習サービス（アプリ等）を利用したことがある人は、約15％

有料教育サービスを利用したことがあると答えた中高生は15.3％となり、課金理由としては、「学力アップ」（45.9％）、「勉強をはかどらせる」（43.9％）でした。テストなどの具体的な目的だけでなく、勉強の質を向上させるために、有料の教育サービスを活用してることが分かりました。

※具体的に利用している学習サービスは、詳細レポートに記載

※2025年2月調査

3.本調査に関する詳細なレポートはこちら

男女別や成績別の結果もわかる詳細レポート（無料）をご希望の方は、以下のURLよりお申込みください。

・レポート名：デジタルネイティブ中高生の家庭学習実態調査レポート

・レポートダウンロードお申込みフォーム：https://kokuyo.co.jp/study/contact/press2512.html



【調査概要】

・調査テーマ：家庭学習についてのアンケート

・調査方法：インターネットによる調査

・調査時期：１.2025年2月7日～2025年2月17日 ２.2025年10月3日～2025年10月28日

・調査対象：CarryCampusユーザー（中高生）

・有効回答数：１.1285名 ２.794名



【参考情報】

CarryCampusについて

Carry Campus（キャリーキャンパス）は、ノート管理＆編集アプリ。暗記ツールで効率的にテスト勉強をすることができます。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1573691187

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kokuyo.carrycampus

公式サイト：https://www.kokuyo-st.co.jp/app/carrycampus/



※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。