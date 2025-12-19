『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』DLC第2弾キャラクター『フィンクス』12月25日(木)登場！DL版50%OFFセール及び「ジャンプフェスタ2026」出展情報を公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、2D対戦格闘ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』のDLC第2弾キャラクターとして『フィンクス』が12月25日(木)に追加されることを公開いたします。

また、DL版の50%OFFセール及びフィンクスを最速で試遊できる試遊会など、「ジャンプフェスタ2026」の出展情報もあわせて公開いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

DLC第2弾キャラクター『フィンクス』(CV.KENN)が12月25日(木)登場！

『フィンクス』キャラクター参戦PV：https://youtu.be/evwwQZWsDiw

◆キャラクター紹介

『フィンクス』は、強力なダメージを与える攻撃を多数持つパワー型のキャラクター。

腕を回すほどオーラが増し、パンチ力が増大する『廻天（リッパー・サイクロトロン）』を使用して、相手に大ダメージを与えよう。

ただし、腕を回している最中は自信は無防備な状態となるため、注意しながら攻めよう！

『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』ダウンロード版50%OFFセール！

期間限定で『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』通常版・デラックスエディションが50%OFF！DLC第2弾キャラクターの追加を控えたこの機会に『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』を始めよう！

【セール概要】

■対象タイトル・形態

『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』 通常版/デラックスエディション

※DL販売のものに限る

■対象プラットフォーム

Nintendo Switch(TM)

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062441

PlayStation(R)5

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325

Steam(R)

https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/

■割引率

50％OFF

■セール期間

2025年12月19日(金)～2026年1月6日(火)

※PlayStation(TM) Storeのみ2025年12月22日(月)から2026年1月7日(水)までの開催予定です。

※開始時間や終了時間は各プラットフォームのストアからご確認ください。

※セール期間は予告なく変更する場合があります。

「ジャンプフェスタ2026」ブシロードブースの出展情報を公開！

2025年12月20日(土)～21日(日)の2日間、幕張メッセ 国際展示場にて開催される「ジャンプフェスタ2026」内ブシロードブースにて『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』のブースを出展！

追加キャラクターの『フィンクス』が世界最速で使える試遊会やオリジナルデザインのマグカップが手に入るチャレンジコーナー、国内初の公式大会『NENPACT ARENA』の予選を勝ち抜いた猛者たちの決勝トーナメントを実施します！

是非ご来場ください！

◆試遊コーナー

『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』試遊

本日情報を初公開した、追加キャラクターの『フィンクス』が世界最速で使える試遊会を実施！一足先に『フィンクス』のパワーを体感しよう！

ご参加いただいた方には、ランダムで『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』オリジナルデザイン缶バッジ、全10種の中からランダムで1つプレゼント！

もちろん『ゴン』や『キルア』を含むすべてのキャラクターを使用出来ますので、初めての方もお気軽にご参加ください！

◆チャレンジコーナー

『フィンクス』を使用してCPUに挑戦するチャレンジコーナー！

クリアした方には、『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』オリジナルデザインのマグカップをプレゼント！

果たして何名の方が勝利することができるのか?!皆様のご参加お待ちしております！

※詳細なルールは会場にてお知らせいたします。

◆NENPACT ARENA ※12月21日(日)のみ

国内初の公式大会「NENPACT ARENA」の決勝トーナメントを、MC・実況にマチ役の前田玲奈さん、ふり～ださんをお迎えしてお届けいたします！

一体誰が優勝するのか、予選を勝ち抜いた全国の猛者たちの勇姿を見届けろ！

◆イベント概要

【イベント名称】

ジャンプフェスタ2026

【開催日時】

2025年12月20日(土) 9:00～17:00

2025年12月21日(日) 9:00～17:00

※最終入場は16:30

【会場】

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10

※入場には事前応募(無料)が必要となります。詳細はジャンプフェスタ2026公式HPをご確認ください。

【会場マップ】

詳細な会場マップ・アクセスはジャンプフェスタ2026公式HPをご確認ください。

『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』とは

「HUNTER×HUNTER」初の本格対戦格闘ゲームが登場！

本作は3対3の念能力チームバトル！

キャラクター同士の相性やチーム編成内容が重要！

自分だけの最強チームで勝利を目指そう！

Steam：https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/

PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325

My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062441

公式サイト：https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/

公式Ｘ：@hunterNI_games(https://x.com/hunterNI_games)

ジャンル：2D対戦格闘

発売：2025年

機種： PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)/Steam(R)

※クロスプラットフォームプレイには対応しておりません

プレイ人数：1～2人(オンライン対応)

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字

※韓国語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語はオンライン接続によるバージョンアップ必須

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4(https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4)

TVアニメ『HUNTER×HUNTER』とは

1998年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。

父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンタ ー試験に参加した主人公ゴンが、そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、「未知」 の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。

同作を原作とした TV アニメ『HUNTER×HUNTER』は2011年10月から2014年9月まで日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、

新たな「ハンターワールド」を描いた作品として、今も尚、多くのファンから支持される作品です。コミックはシリーズ累計発行部数(デジタル版を含む)8400万部を突破。

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)P1998-2025 (C)V・N・M (C)bushiroad

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

"PlayStation"、 "PS5ロゴ"および"PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2025 Valve Corporation.

SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。