スピーキング力向上アプリ『スピフル』、サービス開始2周年・有料会員数1万人を突破

株式会社プログリット

英語学習プラットフォームの株式会社プログリット（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：岡田 祥吾、証券コード：9560）が提供する、スピーキング力向上に特化したサブスクリプション型英語学習サービス『スピフル』は、2025年12月19日にサービス開始から2周年を迎え、有料会員数が1万人を突破したことをお知らせいたします。（※1）有料会員数は直近1年で約4倍に成長しており（※2）、AIによる個別最適化された学習体験と、業界・職種に特化したコンテンツ拡充など継続的なサービスアップデートが支持されています。

※1. 2025年12月15日時点（無料トライアルユーザー数を除く）。

※2. 2024年12月15日時点と2025年12月15日時点の有料会員数より算出。

英語のスピーキングにおいて、多くのビジネスパーソンが「言いたいことがパッと出てこない」「いつも同じ表現ばかり使ってしまう」という課題を抱えています。しかし、従来の英会話レッスンは「話す練習（アウトプット）」が中心で、正しい英文を作るための「型」や表現の「引き出し」を鍛えるインプット学習が不足しがちでした。

『スピフル』は、日本語を瞬時に英訳する「口頭英作文」と、テーマに沿ってスピーチする「独り言英会話」を組み合わせ、インプットとアウトプットを1つのアプリで完結させたスピーキング特化型の英語学習アプリです。1日30分のトレーニングとAI添削による振り返りで、スピーキングの「瞬発力」と「表現力」を鍛え、効率的なスキル習得を支援しています。

■ サービス開始2周年、有料会員数1万人を突破

『スピフル』は、2023年12月にサービス提供開始以降、2年間で着実に成長を続け、この度有料会員数1万人を突破いたしました。

スピフルの特長

1. AIによる学習効果の最大化

『スピフル』では、AIを活用した以下の機能により、個々人の苦手箇所に適切にアプローチしたトレーニングを実現しています。

口頭英作文

・ニュアンスを考慮した正誤判定：模範解答と完全に一致していなくても、意味が正しく伝わっていれば正解と認定

・疑問点のAI解説機能：学習中に生じた疑問をワンタップで質問可能。解答例との表現の違いや微妙なニュアンスの差を即座に解説

独り言英会話

・スピーチAI添削機能：英文法添削に加え、論理の矛盾、伝わりにくい部分、冗長な表現など、発話全体の内容や構成面も添削

2. 習慣化を促進する機能

『スピフル』では、当社の英語コーチングサービス『プログリット』のノウハウを活かした習慣化促進機能を搭載しています。

・学習時間の可視化：日次・月次の合計学習時間を確認でき、学習の積み重ねや習慣化の定着度を把握

・ストリーク機能 (連続記録の可視化)：学習を続けた日数を表示し、節目でメッセージを配信。「明日もやろう」の後押しボタンやシェア機能も搭載

・称号バッジ機能：口頭英作文を全問正解すると、完了時間に応じて4段階の称号バッジを付与。努力と成長を可視化

3. 業界・職種に特化したコンテンツの提供

2025年12月には、業界・職種特化コンテンツの第1弾として、Jenkins開発者・川口耕介氏監修のエンジニア専用教材『スピフル for エンジニア』を提供開始いたしました。仕様説明やコードレビュー、設計議論、スクラムイベントでのディスカッションなど、リアルな開発現場を想定した例文・スピーチテーマでトレーニングが可能です。

■ 今後の展望

『スピフル』は、今後もAI×学習データの活用を進め、一人ひとりの課題に合わせたパーソナライズされた学習体験を提供してまいります。また、『スピフル for エンジニア』に続く業界・職種特化コンテンツの拡充を進め、より実務に直結するスピーキング力の習得を支援してまいります。

■ 英語スピーキング力向上アプリ『スピフル』について

『スピフル』は、「スピーク フルーエントリー（Speak Fluently）」の略称で、英語スピーキング力向上のためのトレーニングアプリです。「口頭英作文」で日本語を見て瞬時に英訳するインプットトレーニングと、「独り言英会話」でテーマに合わせて独り言のように英語を発話するアウトプットトレーニングを毎日30分繰り返し、AIの即時フィードバックで改善サイクルを回すことで、「言いたいことがパッと出てくる」スピーキング力の習得を支援します。

■ 株式会社プログリット 会社概要

公式サイト :https://www.supiful.jp/

「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに、本気で英語力を身につけたい方をサポートするサービスを提供。英語コーチングサービス「プログリット（PROGRIT）」を主軸とし、サブスクリプション型英語学習サービスも展開しています。サブスクサービスの現在のラインナップは、リスニング力を上げる「シャドテン（SHADOTEN）」、スピーキング力を上げる「スピフル（SUPIFUL）」、AI英会話「ディアトーク（DiaTalk）」。2022年9月、創業6年で東証グロース市場上場。

・会社名 株式会社プログリット（英語名：PROGRIT Inc.）

・代表者 代表取締役社長 岡田祥吾

・設立 2016年9月6日

・所在地 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

・URL https://about.progrit.co.jp/

プログリット（PROGRIT）：https://www.progrit.co.jp/

シャドテン（SHADOTEN）：https://www.shadoten.com/

スピフル（SUPIFUL）：https://www.supiful.jp/

ディアトーク（DiaTalk）：https://www.diatalk.com/

法人向け英語研修（PROGRIT FOR ENTERPRISE）：https://business.progrit.co.jp/

X： https://twitter.com/PROGRIT

・事業内容 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営