ちゅうぎんインパクトファンド投資先である「株式会社パワーエックス」の東京証券取引所グロース市場への新規上場について

ちゅうぎんキャピタルパートナーズ（岡山市 代表取締役 岡田 浩幸）が運営する「ちゅうぎんインパクトファンド」の投資先、株式会社パワーエックス（岡山県玉野市、取締役 兼 代表執行役社長CEO 伊藤 正裕、以下、パワーエックス社）が、本日東京証券取引所グロース市場に新規上場したことをお知らせいたします。（証券コード：485A）

パワーエックス社は『永遠に、エネルギーに困らない地球』をVisionに、『日本のエネルギー自給率の向上を実現する』をMissionに掲げ、バッテリーエネルギー貯蔵システムの開発、製造、販売から、系統用蓄電所の企画、運用までを一貫して提供する企業です。

今回の上場は、パワーエックス社の技術力および事業モデル、ならびに中長期的な成長可能性が市場から高く評価された結果であると考えております。本社工場『Power Base』が立地する岡山をはじめとする地域経済の発展および脱炭素社会実現への貢献が一層進むことが期待されます。

引続き、ちゅうぎんキャピタルパートナーズは、地域にイノベーションと新しい価値を届けるスタートアップに対する出資を通じて、地域社会のさらなる発展に向けて活動してまいります。

１．投資案件の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/21_1_1f9ea51b8dbf9fa95752e927a713723b.jpg?v=202512190422 ]

