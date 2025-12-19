ラノベ尽くしの10日間、ついに開幕！「ライトノベル展2025」SHIBUYA TSUTAYAにて本日よりスタート　MV「ラノオト」コラボ・中川翔子お祝いコメント動画も到着

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区 取締役、代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月19日（金）13時より、SHIBUYA TSUTAYA（東京・渋谷）にて、ライトノベルの魅力を多面的に体感できる企画イベント「ライトノベル展2025」をスタートします。

12月28日（日）までの10日間にわたり開催する「ライトノベル展2025」開幕に際し、ラノベMV「ラノオト」にてコラボが実現した中川翔子がイベントへのお祝いや期待、ラノベへの想いを語る動画を公開します。

また、イベント会場で無料配布する「公式ガイドブック小冊子」の内容や、イベント開催を記念して行われる関連フェアについてもお知らせします。

■「ラノオト」でコラボレーションが実現！ ”しょこたん”からのお祝いメッセージ

会場でも上映されるスペシャルMV「ラノオト」で、自身の楽曲『空色デイズ』とコラボした中川翔子が「ライトノベル展2025」開催をお祝いするスペシャル動画をYouTubeチャンネル「AniTune」で公開しました。推しのラノベタイトルについても語る熱い動画は、ラノベファン必見の内容です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4N64K4KXMVg ]

【中川翔子 コメント抜粋】

「ライトノベル展2025」開催おめでとうございます！中川翔子もコラボMVで参加させていただくことになりました。嬉しい～！『空色デイズ』が発売されたのは2007年6月27日でした。なんと、この頃流行っていたライトノベルと一緒に流れるということで、夢のような企画ありがとうございます。あの頃オタクに染まった人の原点は絶対ライトノベルでしたよね！全身で浴びる「ライトノベル展2025」は一生のエモい思い出になるんじゃないでしょうか。私もこっそり行きたいと思っております！

■会場マップや注目タイトルまで、ラノベ情報満載！ 必携の一冊「公式ガイドブック小冊子」

会場マップや注目展示、グッズ一覧情報など、会場内で役立つ情報に加え、ライトノベルの歴史を多数のタイトルとともに振り返る特集や、”推しラノベ”を紹介する企画など、ライトノベルの魅力が詰まった全36ページの小冊子です。来場者全員に無料で配布します。

※なくなり次第終了

■関連フェア情報

・KADOKAWA

ライトノベルの歴史を振り返る特別フェアを数珠つなぎ形式で開催します。第1弾では、ライトノベルの黎明期である1985年～1995年を特集し、『スレイヤーズ』『ロードス島戦記』をはじめとしたレジェンドタイトルが最大80％OFFになる大型割引フェアを実施します。

詳細ページ：https://mequrimequru.jp/kp/features/details/lanove_SEL/

・dアニメストア

KADOKAWAのライトノベルが原作のアニメ作品を一挙紹介します。また、dアニメストアでは、KADOKAWAの人気ライトノベル・コミックの電子書籍が期間限定で1巻無料&全巻セット50％OFFになるキャンペーンや、作者直筆サイン本が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

アニメ特集ページ：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001879(https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001879?utm_source=kadokawa&utm_medium=referral&utm_campaign=light_novel_expo_251219_01)

電子書籍キャンペーンページ：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000043(https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000043?utm_source=kadokawa&utm_medium=referral&utm_campaign=light_novel_expo_251219_02)

・電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」

「BOOK☆WALKER」サービス開始15周年企画第3弾として、「ライトノベル展2025」開催期間中、ライトノベル・新文芸の第1巻3,000冊以上が無料で読める特別キャンペーンを実施します。また、対象作品の中から好きな作品を最大5冊までもれなくプレゼント。選んだ作品はキャンペーン期間終了後も楽しめます。

キャンペーン詳細ページ：https://bookwalker.jp/ex/feature/bw15th/?adpcnt=7qM_NKD

｜「ライトノベル展2025」概要

■会期：2025年12月19日（金）～12月28日（日）

【１F】10:00～21:00／【７F】11:00～21:00

※12月19日（金）は13時開場予定

■場所：SHIBUYA TSUTAYA 1階・7階

■入場料：無料 ※SHIBUYA TSUTAYAはキャッシュレス店舗です。現金は使用できません。

■主催：KADOKAWA

■協力：SHIBUYA TSUTAYA

■協賛：dアニメストア

■公式サイト：https://promo.kadokawa.co.jp/lanove_ex/

■コピーライト（キービジュアルを使用する際は下記をご記載ください）:

(C)榎宮祐 (C)来栖夏芽 (C)ANYCOLOR, Inc. イラスト：泉彩 (C)長月達平 イラスト：大塚真一郎 (C)暁なつめ・三嶋くろね (C)燦々ＳＵＮ・ももこ (C)谷川流・いとうのいぢ (C)依空まつり・藤実なんな (C)川原 礫 2025 イラスト／abec (C)鴨志田 一 2025 イラスト／溝口ケージ (C)成田良悟／TYPE-MOON 2025 イラスト／森井しづき (C)えんじゅ 2025 イラスト／ox (C)石踏一榮・みやま零 (C)賀東招二・四季童子 (C)橘公司・つなこ (C)七野りく・cura (C)KADOKAWA CORPORATION 2025