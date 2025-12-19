12/23（火）夜、国内NPOと国際NGOの協業「若者の明日をともにつくる協働プロジェクト」発表会 × トークイベント開催

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市、以下テラ・ルネッサンス）と、NPO法人あいむ(福岡県福岡市、代表理事：藤野荘子)は、日本の子ども・若者包括支援「若者の明日をともにつくる協働 プロジェクト」 を立ち上げました。

なぜいま、私たちは協働するのか。12月23日(火) 20時より、“若者の未来をともにつくるための第一歩” を皆さまと共有します。

●イベント参加申し込み： https://terra-aim.peatix.com/(https://terra-aim.peatix.com/)

◯開催の背景

2025年12月1日、テラ・ルネッサンスとNPO法人あいむは、包括連携協定を締結し、「若者の明日をともにつくる協働 プロジェクト」 を立ち上げました。

私たちは、

「さまざまな背景を持つ若者も、明日を生きていける社会であってほしい」

「苦しい状況にいる一人の子ども、若者を、社会全体で支えられる世の中をつくりたい」

という共通する“願い”を持って活動しています。

ウガンダの元子ども兵、日本の夜の繁華街に立つ若者。

国や状況は違っても、目の前の一人に寄り添いたいという私たちの想いは同じです。

次世代の子ども・若者が自分で自分の未来をつくっていけるよう、離れたフィールドで活動してきた2つの団体が始める新たな取り組みの詳細を、オンラインイベントという形で発表します。

◯こんな方におすすめ

●困難な状況に置かれている若者の現状をもっと知りたい方

●自身の身近な問題として、ヒントを探している方

●「次の世代に、よりよい社会を残したい」と願う大人

●若者支援・国際協力・地域の課題について知りたい方

●社会の変化に不安を感じ、何か行動したいと思っている方

◯当日のトピック（予定）

●なぜ今、国際NGOと国内NPOが手を取り合ったのか

●あいむの活動の現場 「警固界隈」で出会う若者たちのリアル

●「若者の明日をともにつくる協働プロジェクト」（2026春～）とは

● 質疑応答

開催概要

日時: 2025年12月23日（火）20:00～21:15

参加費: 無料

定員：100名

参加方法: オンライン（お申し込み後にzoomリンクをお送りします）

◯登壇者

メインスピーカー

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 創設者・理事 鬼丸昌也

NPO法人あいむ 創設者・代表理事 藤野荘子

ゲストスピーカー

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 理事長／広報室長 吉田真衣認定NPO法人テラ・ルネッサンス 海外事業部長 小川真吾認定NPO法人テラ・ルネッサンス 事務局長 佐々木純徹

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など