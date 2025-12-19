『セガNET麻雀 MJ』「ホロライブ」の「AZKi」さん、「ラプラス・ダークネス」さんとコラボ！ “第2回ホロライブCUP”開催

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、MJ）と、「ホロライブ」所属タレント「AZKi」さん、「ラプラス・ダークネス」さんとのコラボイベント、“第2回ホロライブCUP”を2025年12月18日（木）より開始しました。

■“第2回ホロライブCUP”概要

アプリ版『MJ』にて、「ホロライブ」所属タレント「AZKi」さんと「ラプラス・ダークネス」さんとのコラボイベントを開催します。

本大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。

期間中、東風戦では「AZKi」さん、三人打ちでは「ラプラス・ダークネス」さんがスペシャルゲスト対決に参戦！ ゲストのスコアを上回ると、特別な卓背景が獲得できます。

さらに、大会に参加して様々な条件を達成すると、進化型SPキャラ(UR)やSPキャラ、アガリボタンなどのコラボアイテムが入手できます。

●『MJアプリ』（スマホ/PC版）

開催期間：2025年12月18日（木）7:00～12月24日（水）29:59

受付時間：24時間（初日は12月18日（木）7:00～、最終日は～12月24日（水）29:59）

◆特典に「ホロライブ」コラボアイテムが多数登場！

進化型SPキャラ(UR)、SPキャラ、アガリボタンなどがイベントpt特典として獲得できます。

また、スペシャルゲスト対決で「AZKi」さん、「ラプラス・ダークネス」さんのスコアを上回ると、それぞれ卓背景アイテムが獲得できます。

●イベントpt特典

≪進化型SPキャラ(UR)≫全2種

▲AZKi▲ラプラス・ダークネス

≪SPキャラ≫全2種

▲開拓者▲カラス

≪アガリボタン≫全2種

▲AZKiのボタン▲ラプラスのボタン

≪EX背景≫全2種

▲AZKiの背景▲ラプラスの背景

●スペシャルゲスト対決特典

≪卓背景≫全2種

▲AZKiの卓背景▲ラプラスの卓背景

＜「ホロライブ」とは＞

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

著作権表記：

(C) COVER

＜セガNET麻雀『MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称： セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日： iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

PCブラウザ版： 2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。