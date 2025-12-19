すかいらーくグループが小学生向け野球教室を開催　井口資仁氏×岩隈久志氏元メジャーリーガーに教わる夢の野球教室に無料招待！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくホールディングス（本社・東京都武蔵野市、代表取締役会長CEO・谷 真、東証プライム：証券コード3197）は、2015年から日本リトルリーグ野球協会スポンサープログラムに協賛しており、 このたび協会と連携し、小学生を対象とした野球教室を開催いたします。

日時：2026年1月24日（土）

場所：明治神宮外苑室内球技場（東京都）

対象：小学1年生から6年生（未経験者歓迎）

定員：抽選で30名様を無料ご招待

応募：https://forms.gle/ZkHr1nSMABaJyVDE8

本教室では、日本プロ野球・メジャーリーグ界で輝かしい実績を残された井口資仁氏と岩隈久志氏をダブル講師としてお招きし、子どもたちに野球の楽しさを伝えるとともに、技術向上をサポートいたします。

子どもたちに野球の楽しさを知ってもらいたいという思いから、リトルリーグ所属の選手のみでなく、未経験者を含む一般の小学生30名様を無料でご招待いたします。

すかいらーくグループでは、地域社会の皆さまとともに、子どもたちの成長をサポートしてまいります。

すかいらーくグループのリトルリーグ協賛の取り組みはこちら(https://corp.skylark.co.jp/sustainability/social/community/little_league.html)