うまプロ、ナウキャストの店舗開発DXツール「DataLens店舗開発」を導入し、『東京もんじゃ・鉄板焼酒場 どてっぱん』の新規出店を加速

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社ナウキャスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：辻中 仁士、以下「当社」）は、『東京もんじゃ・鉄板焼酒場 どてっぱん（以下「どてっぱん」）』を運営する株式会社うまプロ（本社：東京都文京区、代表取締役：金子 真也 、以下「うまプロ」）が、当社の店舗開発DXツール「DataLens店舗開発」を導入したことをお知らせします。

外食チェーンにとって、優良物件の速やかな確保はブランド認知を一気に高めて競争優位性を確立するための必須条件です。東京下町のソウルフード「もんじゃ焼き」を鉄板焼酒場スタイルで楽しめる『どてっぱん』を運営するうまプロでは、2025年10月に東京、京都、愛知で3店舗を同時にオープンするなど多店舗展開を加速しており、物件選定プロセスのさらなる迅速化が喫緊の課題となっていました。

「DataLens店舗開発」は、クレジットカード決済データや人流データなどのオルタナティブデータと生成AIを用いて物件情報の収集・管理の効率化と物件選定の最適化を実現し、店舗開発者のデータドリブンな意思決定を助けるツールです。AI-OCRなどを活用して多様なフォーマットの物件情報を自動でデータ化し、これまで煩雑だった情報抽出の工程を大幅に効率化します。取り込んだすべての物件情報は地図上で可視化され、自社の既存店データや人流、決済といったオルタナティブデータと掛け合わせることで、出店候補地選定を精緻化できます。

「DataLens店舗開発」の導入により、うまプロは物件情報の収集や商圏分析にかかる時間を従来の約10分の1に短縮。出店戦略に合致する出店候補地をより多くの物件情報から効率的に選別することで、新規出店のさらなる加速が可能になりました。

■株式会社うまプロ 事業開発本部長 西村健人 様からのコメント

<「DataLens店舗開発」物件情報画面イメージ>

「DataLens店舗開発」の導入で、複数の店舗専門不動産仲介業者から届く物件情報を個別に確認していた従来の負担が、大幅に軽減されました。物件を一覧で可視化し、条件に合致するものだけを自動抽出して地図上に表示してくれますし、商圏情報や人流データも迅速に確認できるので、情報収集の時間は10分の1以下に、複数物件を一気に確認する場合は100分の1に短縮されたと言っても過言ではございません。出店候補地の選定において、今や欠かせない重要なツールとなっています。

【株式会社うまプロ】

会社名 ： 株式会社うまプロ

代表者 ： Founder & CEO 金子 真也

設立 ： 2018年1月

所在地 ： 東京都文京区湯島3丁目-13-5 鶴文舎ビル3階

公式サイト： https://umapro-jp.com/

■「DataLensHub」シリーズについて

「DataLensHub」は、確度の高い潜在顧客や好条件の物件をいち早く発掘できる業界特化型SaaSシリーズです。インテントデータ（※）を含む複数の3rdパーティデータを活かして、商業リーシングや店舗開発など、業界特有の業務を支援します。3rdパーティデータだけでなく、顧客企業自身が持つ1stパーティデータを掛け合わせた分析も可能です。技術的には様々なデータおよびデータに基づいたロジック、生成AIを組み合わせながらも、「気がつけばデータを活用している」というシームレスな顧客体験を指向しており、通常業務にスムーズにデータ利活用を取り入れることができます。

※インテントデータ：ユーザーや企業が特定の製品やサービスに関心を示していることを示すデータのこと。ユーザーのオンライン行動や検索履歴、コンテンツの閲覧パターン、ソーシャルメディアでの発言などを分析することで得られる。

「DataLens店舗開発」

人流データや決済データなどの3rdパーティデータをベースとした商圏分析機能に当社の生成AI技術を組み合わせた店舗開発DXツールです。煩雑な情報管理と勘と経験に頼らざるを得なかった出店判断を抜本的に効率化し、店舗開発担当者の「大量の店舗物件情報の中から自社に最適な物件を効率的に見つけたい」という声に応えます。

サービス紹介ページ：https://lp.datalenshub.com/property

サービス紹介動画 ：https://youtu.be/thtBJXRq72Q

「DataLens商業リーシング」

インテントデータ、開業データ、求人データ等の3rdパーティデータを活用してテナントの出店意向・傾向を抽出し、大型商業施設を運営する不動産ディベロッパーのリーシング営業を抜本的に効率化します。SaaSとしての提供のほか、3rdパーティデータに加えて不動産ディベロッパー自身が有する店舗やブランドの1stパーティデータを組み合わせ、専用のリーシング営業情報基盤を構築することも可能です。

「DataLens商圏分析」

飲食店やフィットネススタジオ等の店舗ビジネス事業者や不動産ディベロッパー向けの商圏分析サービスです。人流データや決済データ等の複数の3rdパーティデータを活用して商圏内の消費者ニーズの「今」を捉えます。

Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。



会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/

株式会社ナウキャスト

株式会社ナウキャストは、東京大学経済学研究科渡辺努研究室における「東大日次物価指数(現:日経CPINow)」プロジェクトを前身として2015年に設立された、オルタナティブデータのリーディングカンパニーです。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、ビッグデータ解析事業を担っています。POSデータやクレジットカードの決済データ、求人広告データなどの「オルタナティブデータ」を多数扱い、生成AIを活用した事業者の業務支援に取り組んでいます。また、独自の経済指数を開発し、経済統計のリアルタイム化、企業の経営戦略の見える化を行い、国内外250社以上の金融機関、シンクタンク、政府、政府系金融機関、海外ヘッジファンド等の資産運用、経済調査業務を支援しています。



会社名 ： 株式会社ナウキャスト

代表者 ： 代表取締役CEO 辻中 仁士

設立 ： 2015年2月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://nowcast.co.jp/