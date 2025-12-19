島根ゆかりの二人が師弟対談！阪神タイガース・糸原選手 × 開星高校野球部・野々村監督年末スペシャル対談を今井書店で開催！

株式会社今井書店


　山陰地域を中心に書店事業を展開する株式会社今井書店（本社：島根県松江市殿町、代表取締役社長　舟木徹、以下「当社」）は、2025年12月30日（火）、今井書店松江本店にて、阪神タイガース糸原健斗選手（開星高校OB）と、開星高校野球部監督・野々村直通監督による「年末スペシャル対談」を開催いたします。本イベントは、島根ゆかりのお二人を迎え、野球を通じた挑戦や指導論、島根の野球文化などを語っていただく特別対談です。


　当日は参加特典として、学生限定ドリンク割引やサイン色紙プレゼントも実施いたします。


■ イベント詳細

●日　時：2025年12月30日（火）13：00～14：30予定（開場12：30～）


●会　場：今井書店 松江本店　〒690-0058 島根県松江市田和山町88


●参加費：無料


●定員：BookStore会員様限定　先着50名様


■ 参加方法

整理券をお持ちの方のみご参加いただけます。


●配布開始日：12月18日（木）9：00～


●配布場所： 今井書店松江本店 店頭受付カウンター


当日必ず整理券をご持参ください。


■ 参加特典

１.学生限定！カフェドリンク100円引き


整理券をお持ちの学生限定で、今井書店松江本店に併設されているIAM COFFee Pizzeria＆Cafeのドリンクが100円引きになるチケットをお渡しいたします。


当日はチケットをご持参ください。



２.対象商品購入でサイン色紙プレゼント


対象商品3点のうち1点以上ご購入後、受付カウンターにて専用整理券をお渡しします。


先着50名様限定です。


●配布開始日：12月18日（木）9：00～


●配布場所：今井書店松江本店 店頭受付カウンター


当日は整理券をご持参ください。



【対象商品リスト】


１.阪神タイガースリーグ優勝!プロ野球2025シーズン総括BOOK　2年ぶりリーグ優勝阪神タイガース史上最速、独走V


出版社名：コスミック出版


ISBNコード：978-4-7747-7518-0


税込価格：1,100円



２.栄光のバックホーム


出版社名：幻冬舎


著者名：中井由梨子


ISBNコード：978-4-344-43486-8


税込価格：792円



３.奇跡のバックホーム


出版社名：幻冬舎


著者名：横田慎太郎


ISBNコード：978-4-344-43213-0


税込価格：759円


■ 出演者プロフィール

阪神タイガース 糸原健斗（開星高校OB）


1992年、島根県出身。


開星‐明大‐JX-ENEOSを経て16年ドラフト5位で阪神入り。


18・19年には全143試合出場。23年から代打での出場が増加。


175センチ、81キロ。右投げ左打ち。



開星高校野球部監督 野々村直通


1951年、島根県生まれ。


86年に松江第一（現開星）高校に赴任。


88年、硬式野球部監督に就任。


開星を春2回、夏7回、甲子園へと導いた。


2011年夏の甲子園では復活勝利。


今年（2025年）の第107回全校高等学校野球選手権大会に出場。


■会社概要

株式会社今井書店とは


明治5年創業の株式会社今井書店は、鳥取県や島根県を中心とした山陰地方にて書籍・雑誌だけでなく、文具・雑貨・食品やカフェ等、幅広く事業を展開する12店舗を運営。



