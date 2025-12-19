島根ゆかりの二人が師弟対談！阪神タイガース・糸原選手 × 開星高校野球部・野々村監督年末スペシャル対談を今井書店で開催！
山陰地域を中心に書店事業を展開する株式会社今井書店（本社：島根県松江市殿町、代表取締役社長 舟木徹、以下「当社」）は、2025年12月30日（火）、今井書店松江本店にて、阪神タイガース糸原健斗選手（開星高校OB）と、開星高校野球部監督・野々村直通監督による「年末スペシャル対談」を開催いたします。本イベントは、島根ゆかりのお二人を迎え、野球を通じた挑戦や指導論、島根の野球文化などを語っていただく特別対談です。
当日は参加特典として、学生限定ドリンク割引やサイン色紙プレゼントも実施いたします。
■ イベント詳細
●日 時：2025年12月30日（火）13：00～14：30予定（開場12：30～）
●会 場：今井書店 松江本店 〒690-0058 島根県松江市田和山町88
●参加費：無料
●定員：BookStore会員様限定 先着50名様
■ 参加方法
整理券をお持ちの方のみご参加いただけます。
●配布開始日：12月18日（木）9：00～
●配布場所： 今井書店松江本店 店頭受付カウンター
当日必ず整理券をご持参ください。
■ 参加特典
１.学生限定！カフェドリンク100円引き
整理券をお持ちの学生限定で、今井書店松江本店に併設されているIAM COFFee Pizzeria＆Cafeのドリンクが100円引きになるチケットをお渡しいたします。
当日はチケットをご持参ください。
２.対象商品購入でサイン色紙プレゼント
対象商品3点のうち1点以上ご購入後、受付カウンターにて専用整理券をお渡しします。
先着50名様限定です。
●配布開始日：12月18日（木）9：00～
●配布場所：今井書店松江本店 店頭受付カウンター
当日は整理券をご持参ください。
【対象商品リスト】
１.阪神タイガースリーグ優勝!プロ野球2025シーズン総括BOOK 2年ぶりリーグ優勝阪神タイガース史上最速、独走V
出版社名：コスミック出版
ISBNコード：978-4-7747-7518-0
税込価格：1,100円
２.栄光のバックホーム
出版社名：幻冬舎
著者名：中井由梨子
ISBNコード：978-4-344-43486-8
税込価格：792円
３.奇跡のバックホーム
出版社名：幻冬舎
著者名：横田慎太郎
ISBNコード：978-4-344-43213-0
税込価格：759円
■ 出演者プロフィール
阪神タイガース 糸原健斗（開星高校OB）
1992年、島根県出身。
開星‐明大‐JX-ENEOSを経て16年ドラフト5位で阪神入り。
18・19年には全143試合出場。23年から代打での出場が増加。
175センチ、81キロ。右投げ左打ち。
開星高校野球部監督 野々村直通
1951年、島根県生まれ。
86年に松江第一（現開星）高校に赴任。
88年、硬式野球部監督に就任。
開星を春2回、夏7回、甲子園へと導いた。
2011年夏の甲子園では復活勝利。
今年（2025年）の第107回全校高等学校野球選手権大会に出場。
■BookStoreアプリの入手
ダウンロード
https://app.bsap.jp/bookstore?rootId=IMAI_other_pr_202512_0
■登録手順
https://www.imaibooks.co.jp/book/?page_id=13498
■会社概要
株式会社今井書店とは
明治5年創業の株式会社今井書店は、鳥取県や島根県を中心とした山陰地方にて書籍・雑誌だけでなく、文具・雑貨・食品やカフェ等、幅広く事業を展開する12店舗を運営。
HP：https://www.imaibooks.co.jp/book/
LINE：https://page.line.me/znf5990f ※店頭在庫を確認するチャットボット
Instagram：https://www.instagram.com/imai_books/
X：https://x.com/imaibooks
BookStoreアプリ 共同開発
株式会社光和コンピューター （https://kowa-com.jp/）
株式会社ポケットチェンジ （https://www.pocket-change.jp/）
株式会社コアモバイル（https://www.coremobile.co.jp/）
株式会社トーハン (https://www.tohan.jp/)
株式会社今井書店 広報担当
pr_info@imaibooks.co.jp