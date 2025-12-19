Steam¡ÖWinter Sale¡×³«ºÅÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢Steam¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Î°ìÉôPCÍÑ¥»¥¬¡¦¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëSteam¡ÖWinter Sale¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿£Ê£±～£Ê£³¥êー¥°¤Þ¤Ç´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØFootball Manager¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ØFM26¡Ù¤¬10%¥ª¥Õ¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥íー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¥³ー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage¡Ù¤¬30%¥ª¥Õ¤Ç¶¦¤Ë¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ìー¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ïー¥ë¥É¡Ù¤¬30¡ó¥ª¥Õ¡¢¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡Ù¤¬60%¥ª¥Õ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØSHINOBI Éü½²¤Î»Â·â¡Ù¤¬30%¥ª¥Õ¡¢¡Ø¥á¥¿¥Õ¥¡ー¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡Ù¤¬50%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
Steam¡ÖWinter Sale¡×
https://www.sega.jp/special/sale/(https://www.sega.jp/special/sale/)
