³ô¼°²ñ¼ÒÂç¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àô¶³Íº¡¢°Ê²¼¡ÖÂç¹¡×¡Ë¤ÎÂç¹¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥é¥Ü¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢½÷À¤ÎWell-being¤ò¹â¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ëÆÈ¼«Ä´ºº¡ÖSHIBUYA WOMEN¡ÇS WELLNESSÄ´ºº2025¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¶è¤Ëºß½»¡¦ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È°ìÈÌ½÷À¤òÈæ³Ó¤·¡¢·ò¹¯½¼ÂÅÙ¤¬¹â¤¤½ÂÃ«¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¤è¤ê¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡¦¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡¦½÷À³èÌö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¤Ø¸þ¤±¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖSHIBUYA WOMEN¡ÇS WELLNESSÄ´ºº2025¡×¤Ï°Ê²¼URL¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.daiko.co.jp/femtech_femcare_lab/shibuya_womens_wellness_research.pdf
¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×¤¬¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é4Ç¯¡£À¸Íý¡¦Ç¥¿±¡¦¹¹Ç¯´ü¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¤Î¿´¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¦À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Öー¥à¤òÄ¶¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦À©ÅÙ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¼Ò²ñ¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¯Êë¤é¤·¡¢Æ¯¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¼Ò²ñ¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Âç¹¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥é¥Ü¤Ï¡¢ÆÈ¼«À¸³è¼ÔÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤äÀ¸³è¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤·¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½÷À³èÌö¤ò¤Ï¤¸¤á¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«¶è¤ËÃåÌÜ¡£´Ä¶¡¦¹ÔÆ°¡¦°Õ¼±¤Î£³¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½÷À¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤è¤êÂÐ½è¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âç¹¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥é¥Ü¤Ï¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
Âç¹¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥é¥Ü¡¡ÂçÃ« Âó
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÊÌ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥é¥Ü¡¡º´Èô ¼ÂÌï
»ä¼«¿È¡¢£±Ç¯Á°¤Ë½ÂÃ«¶è¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤·Ú¤ËÄÌ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿´¤Î·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤¯´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿´ÃÏ¤è¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤¬¤½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§£±.½ÂÃ«´ØÍ¿ÁØ¡Ê½ÂÃ«¶èºß½»¡¦ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î½÷À15-59ºÐ¡Ë¡§1240¥µ¥ó¥×¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².°ìÈÌÁØ¡ÊÁ´¹ñ¤Î½÷À15-59ºÐ¡Ë¡§2064¥µ¥ó¥×¥ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
Ä´ºº»þ´ü¡§£²£°£²£µÇ¯£¹·î
¡ÚÄ´ººÆâÍÆ¡Û
£±¡¢·ò¹¯½¼ÂÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÂÃ«´ØÍ¿ÁØ¤È°ìÈÌÁØ¤Ç10pt°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£
£²¡¢½ÂÃ«¶è¤Ë¤Ï´Ä¶¡¦¹ÔÆ°¡¦°Õ¼±¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
£³¡¢½ÂÃ«¶è ¾¾ß·¹áÉû¶èÄ¹ ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£
£´¡¢ÆÏ¤±Êý¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÂÃ«¶è¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡³µÍ×¡Û
¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Ë½»¤à¿Í¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¢³Ø¤Ö¿Í¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢½ÂÃ«¤Ë½¸¤¦Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äºÍÇ½¤ò¡¢ÎÎ°è¤ò±Û¤¨¤Æ¼ý½¸¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤È²ÄÇ½À¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë»º´±³ØÌ±Ï¢·ÈÁÈ¿¥¡£ÅÔ»ÔÀ¸³è¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÃ«¶è¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³È¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£