世界を魅了するスペイン発「NEW ROCK」がラフォーレ原宿「QOOZA」でOFFICIAL POP UPを開催。人気モデル全サイズ展開。

株式会社クリームは、ラフォーレ原宿B1.5Fのセレクトショップ「QOOZA」にて、スペイン発のシューズブランド「NEW ROCK（ニューロック）」のPOP UP STOREを2025年12月18日（木）～2026年1月13日（火）の期間限定で開催いたします。

本イベントでは、NEW ROCKのアイコニックなモデルを中心に、通常店舗では見ることのできない圧倒的なバリエーションを展開。特に需要の高い人気品番に関しては、全てのサイズを揃えることで「履きたい靴のサイズがない」という悩みを解消し、運命の一足との出会いを提供します。

■Concept： ゴシック、パンク、サイバー、そしてダークファッション。 世界中で人気を誇る足元から支え続けてきたNEW ROCKの重厚なDNAが、ラフォーレ原宿「QOOZA」でポップアップを開催。

廃墟のようなインダストリアルな空間演出と、まるで兵器のような存在感を放つブーツの群れ。 単なる「買い物」ではなく、NEW ROCKという「力」を装備するための空間を創り上げました。

■Topics： POP UPの3つの見どころ

1. "Full Size Lineup" ―― 諦めていたサイズが、ここにある 「欲しいデザインに限ってサイズがない」 輸入ブランド特有のそんな悩みに応えるため、今回は主要人気モデルの【全サイズ展開】をご用意しました。 23cmから28cmオーバーまで、自分の足に完璧にフィットする一足を、実際に試着して選べる貴重な機会です。

2. "Iconic & Rare" ―― 王道から異端まで ブランドの象徴である「TANK」や「WALL」シリーズはもちろん、国内では流通の少ないレアモデルも一部展開予定。 映画やMVの中でしか見たことのなかったあのデザインを、その手で確かめてください。

3. "Try on Experience" ―― 重さを体感せよ NEW ROCKの魅力である「心地よい重み」と「堅牢なレザーの質感」。 画像だけでは伝わらないその圧倒的な物質感を体験いただけます。

■Brand Story： NEW ROCKについて スペイン南部、イエクラにて1929年創業。 3世代に渡る靴職人の技術と、未来的なデザインを融合させた独自のスタイルは、世界中のロックスターや映画衣装として採用され続けています。 ハンドメイドによる仕上げ。 流行に媚びず、我が道を貫く人々の足元を支える、唯一無二のブランドです。

■Message 原宿という街が持つ雑多なエネルギーの中で、QOOZAとNEW ROCKが提案するのは、誰のためでもない、自分自身のために強くなるためのスタイルです。 2025年の締めくくりと2026年の始まりに、あなたの人生を加速させる一足を。

■開催概要

イベント名： NEW ROCK POP UP STORE at QOOZA

開催期間： 2025年12月18日（木）～2026年1月13日（火）

開催場所： ラフォーレ原宿 B1F「QOOZA」内

住所： 東京都渋谷区神宮前1-11-6

営業時間： 11:00～20:00

URL： https://qooza.jp/

■お問い合わせ先 info@qooza.jp