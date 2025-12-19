サプリメントブランド「TREVIX(トレヴィクス)」Amazon公式ストア開設のお知らせ
株式会社fantasista
[表: https://prtimes.jp/data/corp/93934/table/44_1_210810a357c9e171f63f16fcdc48b54c.jpg?v=202512190452 ]
TREVIXは、日々の健康習慣を支える高品質なサプリメントを、より安心・便利にお届けするため、このたびAmazon公式ストアを開設いたしました。これにより、全国どこからでも、TREVIX商品をスムーズかつ確実にご購入いただけます。
TREVIXは今後も「再び、人生にエネルギーを。」をテーマに、安心して続けられる商品をお届けしてまいります。ぜひこの機会に、新商品「ZINC×5-ALA」をお試しください。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ハンドレッドイヤーズ
(株式会社fantasista(東証スタンダード1783)100%子会社)
Mail：info@hundredyears.jp
