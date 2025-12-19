笑い納め、笑い初めは劇場で！なんばグランド花月「年末年始特別興行」開催のお知らせ

吉本興業株式会社





大阪「なんばグランド花月」は、2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)に「年末年始特別興行」を実施します。



特別興行期間中は、日頃よりご愛顧いただいたお客様に感謝を込めて、吉本新喜劇の公演後、出演座員が登場する「吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール」や、人気芸人たちがセレクトした「2025年マイベストソング」を劇場入口でBGMとして流しお客様をお出迎えなど、スペシャルな企画が目白押し！


また、“よしもとグッズ詰め合わせ”が抽選で当たる「行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！」や、2025年12月23日(火)～12月25日(木)の3日間は、なんばグランド花月ビルでご利用可能な500円GIFT券をご観劇の皆様へもれなくプレゼントする「なんばグランド花月からの冬の贈り物～3日間だけの500円GIFT券プレゼント～」、2026年1月2日(金)の「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」では吉田裕座長直筆メッセージをプリントしたオリジナル年賀状など、お客様への特別なプレゼントもご用意しています。



＜なんばグランド花月「年末年始特別興行」 概要＞

【期間】2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)


【場所】なんばグランド花月


【料金】6,000円（全席指定）



【キャンペーン内容】


※詳細は次頁をご参照ください。


１.吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール
２.行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！


３.なんばグランド花月からの冬の贈り物


４.2025年マイベストソング


５.「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」ご来場のお客様へオリジナル年賀状をプレゼント！



なんばグランド花月「年末年始特別興行」

期間：2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)



１. 2025年12月20日(土)～12月31日(水)


「吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール」


吉本新喜劇本編のあと、出演座員が登場するカーテンコールで公演を締めくくります。


座長からお客様へ、今年一年の感謝のご挨拶をお届けします。


さらにカーテンコールの時間に限り写真撮影もOK！ご来場のお客様にとって今年の特別な思い出に！


【対象公演】 2025年12月20日(土)～12月31日(水)「年末年始特別興行」


※各日の「年末年始特別興行」最終公演の吉本新喜劇終演後にて実施。
※12月31日(水) に限り「19時ライブ～年忘れ！笑い納めスペシャル～」にて実施。





２.2025年12月22日(月)～12月26日(金)／2026年1月5日(月)～1月6日(火)


「行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！」


「年末年始特別興行」吉本新喜劇上演前の休憩中にプレゼント抽選会を開催。


1名様によしもとグッズ詰め合わせをプレゼント！


【対象公演】 2025年12月22日(月)～12月26日(金) ／2026年1月5日(月)～1月6日(火)





３.2025年12月23日(火)～12月25日(木)
「なんばグランド花月からの冬の贈り物～3日間だけの500円GIFT券プレゼント～」


ご観劇の皆様へ、なんばグランド花月ビルでご利用可能な500円GIFT券をもれなくプレゼント！
【対象公演】 2025年12月23日(火)～12月25日(木)
※「年末年始特別興行」ご観劇チケット1枚につきGIFT券1枚プレゼント。



＜GIFT券お渡し場所＞ 劇場ご入場時に2階ホワイエ特設カウンターにてお渡しいたします。


＜GIFT券有効期限＞ 2025年12月31日(水)まで



＜利用対象店舗＞


なんばグランド花月ビル内：よしもとおみやげもん横丁／うまいもん亭／花のれんタリーズコーヒー／しゃぶ笑


餃子の王将／cosco crepe／千とせ べっかん／よしもとエンタメショップ／酒処 さつき／


吉たこ produce by たこ焼きブ！　※劇場内売店のみご利用不可



【利用注意事項（GIFT券裏面に記載）】


・本券と現金とのお引換え並びにつり銭は、ご容赦願います。


・本券の営業目的による譲渡、転売行為、オークションサイトを利用した譲渡・転売行為の一切を禁止いたします。


・商品をお買い上げの際にレジにて本券をお渡しください。


・本券ご利用時の差額はお客様にてご負担ください。


・他のクーポン券や割引サービスとの併用はできません。


・盗難や紛失などに関して、当館はその責任を負いかねます。





４.2025年12月26日(金)～12月31日(水)
「2025年マイベストソング」


かまいたち、ジャルジャル、ミルクボーイ、バッテリィズや、吉本新喜劇座員など今年も大活躍だった芸人たちが、それぞれの今年の1曲「2025年マイベストソング」をセレクト！


この期間だけのスペシャルプレイリストを劇場入口のBGMとして流し、お客様をお出迎えします。
【スケジュール】


2025年12月26日(金)～12月29日(月)は漫才師・コント師によるセレクト曲、
2025年12月30日(火)～12月31日(水)は新喜劇座員によるセレクト曲をお楽しみいただけます。





➄2026年1月2日(金)


「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」ご来場のお客様へオリジナル年賀状をプレゼント！


2026年1月2日(金)の「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」にて、


ご来場のお客様限定で、吉田裕座長直筆メッセージをプリントしたオリジナル年賀状をお渡しします！


吉田裕座長、すっちー、島田珠代をはじめ、豪華出演者たちの吉本新喜劇をぜひお楽しみください！


【公演情報】


新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル


■公演日時：2026年1月2日(金) 20:30開場／21:00開演


■出演：吉田裕／すっちー／島田珠代／山田花子／西川忠志／烏川耕一／浅香あき恵


　　　　諸見里大介／森田まりこ／千葉公平／伊丹祐貴／咲方響／松浦真也／島田一の介


　　　　レイチェル／もじゃ吉田／今別府直之／多和田上人


■料金：前売・当日とも［大人］3,500円／［小学生以下］1,000円


【チケット購入リンク】


https://x.gd/MswVv






■なんばグランド花月 公式LINEアカウント


出演スケジュールやキャンペーン情報、


劇場内でのオフショットなども配信中。


友だち登録してなんばグランド花月をもっと楽しもう！






※出演者などは都合により変更になる場合がございます。


　最新情報は劇場HP・SNSなどをご覧ください。



なんばグランド花月公式HP：https://ngk.yoshimoto.co.jp/


なんばグランド花月公式X：https://x.com/namba_g_kagetsu


なんばグランド花月公式Instagram：https://www.instagram.com/nambagrandkagetsu/



【チケット販売先】


FANYチケット：https://ticket.fany.lol/


FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/