笑い納め、笑い初めは劇場で！なんばグランド花月「年末年始特別興行」開催のお知らせ
大阪「なんばグランド花月」は、2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)に「年末年始特別興行」を実施します。
特別興行期間中は、日頃よりご愛顧いただいたお客様に感謝を込めて、吉本新喜劇の公演後、出演座員が登場する「吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール」や、人気芸人たちがセレクトした「2025年マイベストソング」を劇場入口でBGMとして流しお客様をお出迎えなど、スペシャルな企画が目白押し！
また、“よしもとグッズ詰め合わせ”が抽選で当たる「行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！」や、2025年12月23日(火)～12月25日(木)の3日間は、なんばグランド花月ビルでご利用可能な500円GIFT券をご観劇の皆様へもれなくプレゼントする「なんばグランド花月からの冬の贈り物～3日間だけの500円GIFT券プレゼント～」、2026年1月2日(金)の「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」では吉田裕座長直筆メッセージをプリントしたオリジナル年賀状など、お客様への特別なプレゼントもご用意しています。
＜なんばグランド花月「年末年始特別興行」 概要＞
【期間】2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)
【場所】なんばグランド花月
【料金】6,000円（全席指定）
【キャンペーン内容】
※詳細は次頁をご参照ください。
１.吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール
２.行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！
３.なんばグランド花月からの冬の贈り物
４.2025年マイベストソング
５.「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」ご来場のお客様へオリジナル年賀状をプレゼント！
なんばグランド花月「年末年始特別興行」
期間：2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)
１. 2025年12月20日(土)～12月31日(水)
「吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール」
吉本新喜劇本編のあと、出演座員が登場するカーテンコールで公演を締めくくります。
座長からお客様へ、今年一年の感謝のご挨拶をお届けします。
さらにカーテンコールの時間に限り写真撮影もOK！ご来場のお客様にとって今年の特別な思い出に！
【対象公演】 2025年12月20日(土)～12月31日(水)「年末年始特別興行」
※各日の「年末年始特別興行」最終公演の吉本新喜劇終演後にて実施。
※12月31日(水) に限り「19時ライブ～年忘れ！笑い納めスペシャル～」にて実施。
２.2025年12月22日(月)～12月26日(金)／2026年1月5日(月)～1月6日(火)
「行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！」
「年末年始特別興行」吉本新喜劇上演前の休憩中にプレゼント抽選会を開催。
1名様によしもとグッズ詰め合わせをプレゼント！
【対象公演】 2025年12月22日(月)～12月26日(金) ／2026年1月5日(月)～1月6日(火)
３.2025年12月23日(火)～12月25日(木)
「なんばグランド花月からの冬の贈り物～3日間だけの500円GIFT券プレゼント～」
ご観劇の皆様へ、なんばグランド花月ビルでご利用可能な500円GIFT券をもれなくプレゼント！
【対象公演】 2025年12月23日(火)～12月25日(木)
※「年末年始特別興行」ご観劇チケット1枚につきGIFT券1枚プレゼント。
＜GIFT券お渡し場所＞ 劇場ご入場時に2階ホワイエ特設カウンターにてお渡しいたします。
＜GIFT券有効期限＞ 2025年12月31日(水)まで
＜利用対象店舗＞
なんばグランド花月ビル内：よしもとおみやげもん横丁／うまいもん亭／花のれんタリーズコーヒー／しゃぶ笑
餃子の王将／cosco crepe／千とせ べっかん／よしもとエンタメショップ／酒処 さつき／
吉たこ produce by たこ焼きブ！ ※劇場内売店のみご利用不可
【利用注意事項（GIFT券裏面に記載）】
・本券と現金とのお引換え並びにつり銭は、ご容赦願います。
・本券の営業目的による譲渡、転売行為、オークションサイトを利用した譲渡・転売行為の一切を禁止いたします。
・商品をお買い上げの際にレジにて本券をお渡しください。
・本券ご利用時の差額はお客様にてご負担ください。
・他のクーポン券や割引サービスとの併用はできません。
・盗難や紛失などに関して、当館はその責任を負いかねます。
４.2025年12月26日(金)～12月31日(水)
「2025年マイベストソング」
かまいたち、ジャルジャル、ミルクボーイ、バッテリィズや、吉本新喜劇座員など今年も大活躍だった芸人たちが、それぞれの今年の1曲「2025年マイベストソング」をセレクト！
この期間だけのスペシャルプレイリストを劇場入口のBGMとして流し、お客様をお出迎えします。
【スケジュール】
2025年12月26日(金)～12月29日(月)は漫才師・コント師によるセレクト曲、
2025年12月30日(火)～12月31日(水)は新喜劇座員によるセレクト曲をお楽しみいただけます。
➄2026年1月2日(金)
「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」ご来場のお客様へオリジナル年賀状をプレゼント！
2026年1月2日(金)の「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」にて、
ご来場のお客様限定で、吉田裕座長直筆メッセージをプリントしたオリジナル年賀状をお渡しします！
吉田裕座長、すっちー、島田珠代をはじめ、豪華出演者たちの吉本新喜劇をぜひお楽しみください！
【公演情報】
新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル
■公演日時：2026年1月2日(金) 20:30開場／21:00開演
■出演：吉田裕／すっちー／島田珠代／山田花子／西川忠志／烏川耕一／浅香あき恵
諸見里大介／森田まりこ／千葉公平／伊丹祐貴／咲方響／松浦真也／島田一の介
レイチェル／もじゃ吉田／今別府直之／多和田上人
■料金：前売・当日とも［大人］3,500円／［小学生以下］1,000円
【チケット購入リンク】
https://x.gd/MswVv
■なんばグランド花月 公式LINEアカウント
出演スケジュールやキャンペーン情報、
劇場内でのオフショットなども配信中。
友だち登録してなんばグランド花月をもっと楽しもう！
※出演者などは都合により変更になる場合がございます。
最新情報は劇場HP・SNSなどをご覧ください。
なんばグランド花月公式HP：https://ngk.yoshimoto.co.jp/
なんばグランド花月公式X：https://x.com/namba_g_kagetsu
なんばグランド花月公式Instagram：https://www.instagram.com/nambagrandkagetsu/
【チケット販売先】
FANYチケット：https://ticket.fany.lol/
FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/