笑い納め、笑い初めは劇場で！なんばグランド花月「年末年始特別興行」開催のお知らせ

大阪「なんばグランド花月」は、2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)に「年末年始特別興行」を実施します。

特別興行期間中は、日頃よりご愛顧いただいたお客様に感謝を込めて、吉本新喜劇の公演後、出演座員が登場する「吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール」や、人気芸人たちがセレクトした「2025年マイベストソング」を劇場入口でBGMとして流しお客様をお出迎えなど、スペシャルな企画が目白押し！

また、“よしもとグッズ詰め合わせ”が抽選で当たる「行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！」や、2025年12月23日(火)～12月25日(木)の3日間は、なんばグランド花月ビルでご利用可能な500円GIFT券をご観劇の皆様へもれなくプレゼントする「なんばグランド花月からの冬の贈り物～3日間だけの500円GIFT券プレゼント～」、2026年1月2日(金)の「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」では吉田裕座長直筆メッセージをプリントしたオリジナル年賀状など、お客様への特別なプレゼントもご用意しています。

＜なんばグランド花月「年末年始特別興行」 概要＞

【期間】2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)

【場所】なんばグランド花月

【料金】6,000円（全席指定）

【キャンペーン内容】

※詳細は次頁をご参照ください。

１.吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール

２.行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！

３.なんばグランド花月からの冬の贈り物

４.2025年マイベストソング

５.「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」ご来場のお客様へオリジナル年賀状をプレゼント！

なんばグランド花月「年末年始特別興行」

期間：2025年12月20日(土)～2026年1月6日(火)

１. 2025年12月20日(土)～12月31日(水)

「吉本新喜劇 今年もありがとうございました！カーテンコール」

吉本新喜劇本編のあと、出演座員が登場するカーテンコールで公演を締めくくります。

座長からお客様へ、今年一年の感謝のご挨拶をお届けします。

さらにカーテンコールの時間に限り写真撮影もOK！ご来場のお客様にとって今年の特別な思い出に！

【対象公演】 2025年12月20日(土)～12月31日(水)「年末年始特別興行」

※各日の「年末年始特別興行」最終公演の吉本新喜劇終演後にて実施。

※12月31日(水) に限り「19時ライブ～年忘れ！笑い納めスペシャル～」にて実施。

２.2025年12月22日(月)～12月26日(金)／2026年1月5日(月)～1月6日(火)

「行く年来る年運だめしプレゼントキャンペーン！」

「年末年始特別興行」吉本新喜劇上演前の休憩中にプレゼント抽選会を開催。

1名様によしもとグッズ詰め合わせをプレゼント！

【対象公演】 2025年12月22日(月)～12月26日(金) ／2026年1月5日(月)～1月6日(火)

３.2025年12月23日(火)～12月25日(木)

「なんばグランド花月からの冬の贈り物～3日間だけの500円GIFT券プレゼント～」

ご観劇の皆様へ、なんばグランド花月ビルでご利用可能な500円GIFT券をもれなくプレゼント！

【対象公演】 2025年12月23日(火)～12月25日(木)

※「年末年始特別興行」ご観劇チケット1枚につきGIFT券1枚プレゼント。

＜GIFT券お渡し場所＞ 劇場ご入場時に2階ホワイエ特設カウンターにてお渡しいたします。

＜GIFT券有効期限＞ 2025年12月31日(水)まで

＜利用対象店舗＞

なんばグランド花月ビル内：よしもとおみやげもん横丁／うまいもん亭／花のれんタリーズコーヒー／しゃぶ笑

餃子の王将／cosco crepe／千とせ べっかん／よしもとエンタメショップ／酒処 さつき／

吉たこ produce by たこ焼きブ！ ※劇場内売店のみご利用不可

【利用注意事項（GIFT券裏面に記載）】

・本券と現金とのお引換え並びにつり銭は、ご容赦願います。

・本券の営業目的による譲渡、転売行為、オークションサイトを利用した譲渡・転売行為の一切を禁止いたします。

・商品をお買い上げの際にレジにて本券をお渡しください。

・本券ご利用時の差額はお客様にてご負担ください。

・他のクーポン券や割引サービスとの併用はできません。

・盗難や紛失などに関して、当館はその責任を負いかねます。

４.2025年12月26日(金)～12月31日(水)

「2025年マイベストソング」

かまいたち、ジャルジャル、ミルクボーイ、バッテリィズや、吉本新喜劇座員など今年も大活躍だった芸人たちが、それぞれの今年の1曲「2025年マイベストソング」をセレクト！

この期間だけのスペシャルプレイリストを劇場入口のBGMとして流し、お客様をお出迎えします。

【スケジュール】

2025年12月26日(金)～12月29日(月)は漫才師・コント師によるセレクト曲、

2025年12月30日(火)～12月31日(水)は新喜劇座員によるセレクト曲をお楽しみいただけます。

➄2026年1月2日(金)

「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」ご来場のお客様へオリジナル年賀状をプレゼント！

2026年1月2日(金)の「新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル」にて、

ご来場のお客様限定で、吉田裕座長直筆メッセージをプリントしたオリジナル年賀状をお渡しします！

吉田裕座長、すっちー、島田珠代をはじめ、豪華出演者たちの吉本新喜劇をぜひお楽しみください！

【公演情報】

新春！初笑い！吉本新喜劇スペシャル

■公演日時：2026年1月2日(金) 20:30開場／21:00開演

■出演：吉田裕／すっちー／島田珠代／山田花子／西川忠志／烏川耕一／浅香あき恵

諸見里大介／森田まりこ／千葉公平／伊丹祐貴／咲方響／松浦真也／島田一の介

レイチェル／もじゃ吉田／今別府直之／多和田上人

■料金：前売・当日とも［大人］3,500円／［小学生以下］1,000円

【チケット購入リンク】

https://x.gd/MswVv

■なんばグランド花月 公式LINEアカウント

出演スケジュールやキャンペーン情報、

劇場内でのオフショットなども配信中。

友だち登録してなんばグランド花月をもっと楽しもう！

※出演者などは都合により変更になる場合がございます。

最新情報は劇場HP・SNSなどをご覧ください。

なんばグランド花月公式HP：https://ngk.yoshimoto.co.jp/

なんばグランド花月公式X：https://x.com/namba_g_kagetsu

なんばグランド花月公式Instagram：https://www.instagram.com/nambagrandkagetsu/

【チケット販売先】

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/

FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/