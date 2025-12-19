WEB小説投稿サイト「ネオページ」で年末読書還元祭を開催最大50％ポイント還元、12/19～22・12/26～29の2期間実施

株式会社ネオページネオページ年末還元祭りイメージバナー

WEB小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川傑子）は、2025年12月19日（金）18:00～12月22日（月）18:00および12月26日（金）18:00～12月29日（月）18:00の2期間、「年末読書還元祭」として対象作品の初回購入に対し最大50％相当のネオポイント（NP）を還元するポイント還元キャンペーンを開催します。

本キャンペーンでは、期間中にエントリーのうえ、対象作品を初めてアプリで購入したユーザーに対し、購入時に使用したネオポイント（NP）に応じて最大50％相当のポイントを後日還元します。年末年始の新作開拓や、これまで読んでいなかった作品との出会いを後押しするキャンペーンです。

■キャンペーン概要（期間・対象・参加方法）

- キャンペーン名：年末読書還元祭（ポイント還元キャンペーン）- 実施期間：第一弾 2025年12月19日（金）18:00 ～ 12月22日（月）18:00第二弾 2025年12月26日（金）18:00 ～ 12月29日（月）18:00- 参加方法：1. ネオページアプリ内に設置されたキャンペーン特設ページでエントリー2. 期間中にキャンペーン対象作品をアプリで購入3. 後日、購入金額に応じたNPを還元

※本キャンペーンはネオページアプリ限定での実施となります。

- 対象作品：ネオページ内でキャンペーンバナーが表示されている作品- 還元対象：期間中に消費したネオポイント（NP）※プレゼントポイント（PP）使用分は対象外です

■対象作品と条件

WEB小説投稿サイト「ネオページ」ロゴ

本キャンペーンは、ユーザーが初めて購入する作品のみを還元対象とします。

すでに購入済みの作品は対象外となるため、これまで読んでいなかった作品や新作を“初読み”するほどお得になる設計です。

※キャンペーンに参加される前には、必ずアプリ内のキャンペーン特設ページに記載された注意事項をご確認ください。

■還元率とポイント付与スケジュール

本キャンペーンはアプリ限定となります。 アプリをダウンロードのうえ、ご参加ください。

期間中のネオポイント（NP）消費額に応じて、以下の還元率でポイントを付与します。

■ポイント付与予定日／有効期限

■キャンペーン特設ページ・アプリ内導線

- 1～999NP ：10％還元- 1,000～4,999NP ：20％還元- 5,000～9,999NP ：30％還元- 10,000～20,000NP：50％還元※還元上限は最大20,000NP分までとなります。還元キャンペーン付与ポイント一覧- 第一弾期間分：2026年1月21日頃 付与予定- 第二弾期間分：2026年1月27日頃 付与予定- 有効期限：付与から15日間※期限を過ぎたポイントは失効します。

キャンペーン特設ページはネオページアプリ内で公開されます。

アプリ内のキャンペーンバナー、ポップアップ、マイページのキャンペーン枠、作品詳細ページのバナーなどからアクセス可能です。特設ページでは対象作品を一覧で紹介します。

■キャンペーンに関するFAQ

還元キャンペーン特設ページイメージ画像

Q1. どの作品がポイント還元の対象ですか？

A. ネオページ内でキャンペーンバナーが表示されている作品が対象です。

期間終了後は対象外となります。

Q2. 以前購入した作品も還元されますか？

A. 初回購入作品のみ還元対象です。購入済み作品は対象外です。



Q3. エントリー前に購入した分は還元されますか？

A. キャンペーン期間中にエントリーしていれば、エントリー前に購入した分も還元対象です。



Q4. 還元ポイントはいつ付与されますか？

A. 第一弾分は2026年1月21日頃、第二弾分は1月27日頃の付与を予定しています。



Q5. 還元ポイントの有効期限は？

A. 付与から15日間です。期限を過ぎると失効します。

■WEB小説投稿サイト「ネオページ」について

2024年7月に正式オープンしたWEB小説投稿サイトで、現在はジャンル不問で多くの作品が投稿されています。

■会社概要

■関連リンク

ネオページトップ画面- 会社名：株式会社ネオページ- 事業内容：WEB小説投稿サイト「ネオページ」の運営

◆ 年末読書還元祭（第一弾）キャンペーン詳細

・アプリ入口：https://neopage.co/b8xhn2

・ブラウザ入口：https://neopage.co/Xtg1k5

◆「ネオページ」サイト

https://www.neopage.com/

◆ネオページ公式X（旧Twitter）

https://x.com/Neopage_jp

◆ネオページ編集部X（旧Twitter）

https://x.com/neopage_editors

◆ネオページDiscordサーバー

https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM