WEB小説投稿サイト「ネオページ」で年末読書還元祭を開催最大50％ポイント還元、12/19～22・12/26～29の2期間実施
ネオページ年末還元祭りイメージバナー
WEB小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川傑子）は、2025年12月19日（金）18:00～12月22日（月）18:00および12月26日（金）18:00～12月29日（月）18:00の2期間、「年末読書還元祭」として対象作品の初回購入に対し最大50％相当のネオポイント（NP）を還元するポイント還元キャンペーンを開催します。
本キャンペーンでは、期間中にエントリーのうえ、対象作品を初めてアプリで購入したユーザーに対し、購入時に使用したネオポイント（NP）に応じて最大50％相当のポイントを後日還元します。年末年始の新作開拓や、これまで読んでいなかった作品との出会いを後押しするキャンペーンです。
■キャンペーン概要（期間・対象・参加方法）
- キャンペーン名：年末読書還元祭（ポイント還元キャンペーン）
- 実施期間：
第一弾 2025年12月19日（金）18:00 ～ 12月22日（月）18:00
第二弾 2025年12月26日（金）18:00 ～ 12月29日（月）18:00
- 参加方法：
1. ネオページアプリ内に設置されたキャンペーン特設ページでエントリー
2. 期間中にキャンペーン対象作品をアプリで購入
3. 後日、購入金額に応じたNPを還元
※本キャンペーンはネオページアプリ限定での実施となります。
※以下のリンクは、第一弾キャンペーンの詳細案内ページです。
【第一弾 キャンペーン詳細】
・アプリ入口：https://neopage.co/b8xhn2(https://neopage.co/b8xhn2)
・ブラウザ入口：https://neopage.co/Xtg1k5(https://neopage.co/Xtg1k5)
※第二弾の詳細については、後日ネオページアプリ内にてご案内予定です。
- 対象作品：ネオページ内でキャンペーンバナーが表示されている作品
- 還元対象：期間中に消費したネオポイント（NP）※プレゼントポイント（PP）使用分は対象外です
WEB小説投稿サイト「ネオページ」ロゴ
■対象作品と条件
本キャンペーンは、ユーザーが初めて購入する作品のみを還元対象とします。
すでに購入済みの作品は対象外となるため、これまで読んでいなかった作品や新作を“初読み”するほどお得になる設計です。
※キャンペーンに参加される前には、必ずアプリ内のキャンペーン特設ページに記載された注意事項をご確認ください。
本キャンペーンはアプリ限定となります。 アプリをダウンロードのうえ、ご参加ください。
■還元率とポイント付与スケジュール
期間中のネオポイント（NP）消費額に応じて、以下の還元率でポイントを付与します。
- 1～999NP ：10％還元
- 1,000～4,999NP ：20％還元
- 5,000～9,999NP ：30％還元
- 10,000～20,000NP：50％還元※還元上限は最大20,000NP分までとなります。
還元キャンペーン付与ポイント一覧
■ポイント付与予定日／有効期限
- 第一弾期間分：2026年1月21日頃 付与予定
- 第二弾期間分：2026年1月27日頃 付与予定
- 有効期限：付与から15日間※期限を過ぎたポイントは失効します。
■キャンペーン特設ページ・アプリ内導線
キャンペーン特設ページはネオページアプリ内で公開されます。
アプリ内のキャンペーンバナー、ポップアップ、マイページのキャンペーン枠、作品詳細ページのバナーなどからアクセス可能です。特設ページでは対象作品を一覧で紹介します。
還元キャンペーン特設ページイメージ画像
■キャンペーンに関するFAQ
Q1. どの作品がポイント還元の対象ですか？
A. ネオページ内でキャンペーンバナーが表示されている作品が対象です。
期間終了後は対象外となります。
Q2. 以前購入した作品も還元されますか？
A. 初回購入作品のみ還元対象です。購入済み作品は対象外です。
Q3. エントリー前に購入した分は還元されますか？
A. キャンペーン期間中にエントリーしていれば、エントリー前に購入した分も還元対象です。
Q4. 還元ポイントはいつ付与されますか？
A. 第一弾分は2026年1月21日頃、第二弾分は1月27日頃の付与を予定しています。
Q5. 還元ポイントの有効期限は？
A. 付与から15日間です。期限を過ぎると失効します。
■WEB小説投稿サイト「ネオページ」について
2024年7月に正式オープンしたWEB小説投稿サイトで、現在はジャンル不問で多くの作品が投稿されています。
ネオページトップ画面
■会社概要
- 会社名：株式会社ネオページ
- 事業内容：WEB小説投稿サイト「ネオページ」の運営
■関連リンク
◆ 年末読書還元祭（第一弾）キャンペーン詳細
・アプリ入口：https://neopage.co/b8xhn2
・ブラウザ入口：https://neopage.co/Xtg1k5
◆「ネオページ」サイト
https://www.neopage.com/
◆ネオページ公式X（旧Twitter）
https://x.com/Neopage_jp
◆ネオページ編集部X（旧Twitter）
https://x.com/neopage_editors
◆ネオページDiscordサーバー
https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM